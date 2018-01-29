Их убивали из зависти и ненависти…

Арии — так называли их в Индии местные аборигены за их добродушие, вкладывая в это слово смысл — “благородные”. Гиперборейцы — так называли их же в древней Элладе так называемые “греки” и другие южные народы за их северное происхождение. В переводе с древнего языка на современный русский слово Гиперборея — Заполярье. Заполярье — если кто не знает, это Крайний Север, всё что за линией Полярного круга, который проходит через широту 66°33′44″.

Если совместить воедино значения названий “Арии” и “Гиперборейцы”, то получится в итоге — “благородные люди из Заполярья”. Как указывают нам различные летописи, арии-гиперборейцы были белокожими, светлоглазыми и светловолосыми (с русыми волосами). В свете этого, вполне возможно, что широко распространённое в мире слово Русы — это третье имя прилагательное, которое получили всё те же “благородные люди родом из Заполярья”.

Из публикации “Арии, кто они?”:

“Сегодня мы уже с уверенностью можем говорить о том, что Персия (Иран) как и Индия была населена людьми, генетически тождественными современным славянам. А ещё мы знаем, что сами индийцы говорят о том, что давным-давно к ним с севера пришли “белые боги” и научили их всему тому, чему они потом стали учить весь остальной мир. И есть тысячи неопровержимых доказательств тому, что те “белые боги” пришли на Индостан не с небес, а именно с Русского Севера…” Источник.

Приложение: < ![CDATA[ ]]> “Русские, кто вы и где вы?”< ![CDATA[]]>

А теперь задумаемся, много ли сегодня в мире письменных энциклопедических и исторических записей, рассказывающих о славных делах этих “белых богов” и причинах их исчезновения с лица земли?

Аполлон Гиперборейский и Афродита.

Таких записей и артефактов мизер! И впечатление такое, что их сознательно повсеместно уничтожали, как самих Ариев, так и их культурное наследие.

Однако, то, что эти люди жили ещё не так давно на земле — исторический факт! Их язык, особенно их письменный язык — санскрит — долгое время служил языком международного общения. Причём он был языком “элиты”.

Прочтём, что написано о санскрите, языке ариев, во всемирной электронной энциклопедии:

“Санскрит следует рассматривать не как язык какого-либо народа, но как язык определённой культуры, распространённый исключительно в среде социальной элиты, по меньшей мере начиная со времён античности. Эта культура представлена, главным образом, индуистскими религиозными текстами, и, так же как латынь и греческий язык на Западе, санскрит на Востоке в последующие века стал языком межкультурного общения, учёных и религиозных деятелей. И в настоящее время этот язык является одним из 22 официальных языков Индии”.



“На санскрите написаны произведения художественной, религиозной, философской, юридической и научной литературы, оказавшие влияние на культуру Юго-Восточной и Центральной Азии и Западной Европы”.



“Несколько метафорических наименований, таких как गीर्वांअभाषा (gīrvāṇabhāṣā) «язык богов» указывают на его исключительно религиозный характер”.



“После наступления христианской эры язык более не употребляется в своём естественном виде, он существует только в виде грамматик и больше не эволюционирует. Санскрит становится языком богослужений и языком принадлежности к определённой культурной общности, не имея какой-либо связи с живыми языками, часто используемый в качестве «lingua franca» и литературного языка (употребляемого даже народами, говорящими на языках никак не родственных древнеиндийскому, как, например, дравидийскими народами)”.



“Многочисленные социолингвистические исследования употребления санскрита в устной речи явственно указывают на то, что его устное использование весьма ограничено и что язык больше не имеет развития. Основываясь на этом факте, многие учёные делают вывод, что санскрит стал «мёртвым» языком…”



“Но несмотря на считающуюся доказанной «смерть» санскрита и использование национальных языков в литературе, санскрит продолжал использоваться в письменной культуре Индии, и тот, кто мог читать местные языки, мог также читать и санскрит. Но «смерть» означает то, что санскрит больше не употреблялся для выражения событий и явлений современной эпохи. Вместо этого его употребление ограничивалось «перефразировкой и переписыванием» уже имеющихся идей, а всякое творчество в санскрите свелось к составлению религиозных гимнов и стихов”. < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>.

Из этой короткой энциклопедической справки как бы сам собой просится вывод: слова “после наступления христианской эры язык санскрит более не употребляется в своём естественном виде…” следует понимать как откровенный намёк на то, что библеейский Каин убил Авеля!

Иначе говоря, за образом “распятия Христа” стоит реальное распятие не одного человека, а целого миссионерского народа, который был духовно богат и который делился с другими народами всеми имеющимися у него духовными дарами и научал их тем знаниям и умениям, который он получил от Бога с самого момента своего рождения. Ну а после “наступления христианской эры” новым народом-миссионером, как все мы знаем, стали евреи, которых так называемые “христианские священники” сегодня славят во всех христианских церквах и называют “богоизбранным народом”.

То есть, с наступлением христианской эры, которая ознаменовалась насильственным насаждением среди народов так называемой “христианской религии” западного образца, призванной укрепить государственную или даже имперскую власть некоторых властолюбцев, история ариев была перечёркнута, причём сами они были преданы закланию как агнцы, а их место в истории занял другой контингент, очень удобный тем правителям, которые захотели однажды обрести власть над всем миром.

Удивительное дело, когда в Иордане, земле, которая согласно библейскому предания является святой, в 1920 году (менее века назад!) начались раскопки древнего города Гераса, который входил в так называемое Десятиградие, там были обнаружены раннехристианские храмы 4 — 5 веков н.э., а в них под слоем грунта были найдены огромные напольные мозаики, явно указывающие на присутствие Ариев в тех краях и на их огромное влияние на культуру того времени.

Гераса (современный Джараш) — один из крупнейших городов Десятиградия. Гераса стояла на международном торговом пути с севера на юг (т.н. “царская дорога”), примерно посередине между Мёртвым и Галилейским морями, в 30 км от реки Иордан. Через город протекает небольшая речка Иавок, также упомянутая в Библии и иудейской Торе. (Через неё переходил легендарный Иаков, после чего он постречался с “демном ночи”, который нарёк его новым именем — Израиль, что значит “богоборец”).

Сильное землетрясение в 749 года н. э. уничтожило большую часть Джераша. Руины Джераша оставались покрытыми слоем почвы в течение сотен лет, пока не были обнаружены немецким востоковедом Ульрихом Зетценом в 1806 году, но лишь в 1920 году начались первые раскопки старинной части этого города.

Современный Джараш (вдали) и развалины древнего Гераса (на переднем плане).

На фото выше развалины в городе Гераса храма “Святого Космаса и святого Дамиана” (“Church of SS. Kosmas and Damian”). Обратите внимание на место, обозначенное красным четырёхугольником. Ниже увеличенное изображение обозначенного фрагмента напольной мозаики.

Это фрагмент напольной мозаики храма “Святого Космаса и святого Дамиана” (“Church of SS. Kosmas and Damian”).

Вы где-нибудь встречали такое обилие арийских свастик в одном месте, да ещё изображённых как бы в движении словно это вращающиеся пропеллеры, перемещающиеся в пространстве в самых разных направлениях?!

Это, оказывается, арийское изображение Святого Духа, творящего миры и жизнь. Таким было их мировоззрение!

Почему открытие в 1920 году этой древней мозаики не стало < ![CDATA[ ]]> мировой сенсацией< ![CDATA[]]>?! Почему все мировые СМИ обошли его молчанием?

Ответ на эти два вопроса я уже дал выше: “с наступлением христианской эры, которая ознаменовалась насильственным насаждением среди народов так называемой “христианской религии” западного образца, призванной укрепить государственную или даже имперскую власть некоторых властолюбцев, история ариев была перечёркнута, причём сами они были преданы закланию как агнцы, а их место в истории занял другой контингент, очень удобный тем правителям, которые захотели однажды обрести власть над всем миром”.

В этом определении читатель наверняка заметил, что я упомянул про “христианскую религию западного образца”, которая, в чём я убеждён, была синтезирована для подмены христианского учения восточного образца. А христианство восточного образца, то есть, изначальное христианство, как раз свидетельствовало о том, что его создали Арии!

На Руси вплоть до церковной реформы, устроенной царями Романовыми в 1650 году, одежда священнослужителей в обязательном порядке содержала в себе арийскую символику Святого Духа — свастику!

Свастика левого и правого вращений на облачении диакона (XVI век).

Сейчас эта одежда православных священников – редчайшие экспонаты в музее Новодевичьего монастыря в Москве. Сам монастырь был построен в 1524 году, за 100 с лишним лет до известной реформы патриарха Никона, подменившей изначальное арийское христианство, на лже-христианство западного образца с евреями в качестве “божьего народа”.

Современному человеку сейчас важно узнать, какую связь была между Адольфом Гитлером и Ариями, и почему он решил вероломно напасть на СССР в 1941 году именно 22 июня, в праздничный для каждого Ария светлый день летнего солнцестояния?!

Отношение Гитлера к Ариям было точно такое же, как у библейского Каина к Авелю! У того было желание убить брата, и у Гитлера тоже было точно такое же желание уничтожить славян, в жилах которых течёт арийская кровь. А чтобы это сделать подло, коварно, буквально по дьявольски, Гитлер решил убивать потомков Ариев под знаком самой главной арийской святыни — свастики!

Лишь недавно правда вылезла наружу и выяснилось, что Адольф Гитлер был евреем! Это показал анализ ДНК (ТВ “Россия-24″).

Вот вам новая интерпретация библейского образа “Каин убил Авеля”!

Свастика, как арийский образ Святого Духа, и сегодня не даёт покоя нынешним каинам, проникшим в систему Российского правосудия! Увы, в этой государственной системе евреев подавляющее большинство. Они не могут (не хотят) видеть арийскую свастику даже на уникальных фотографиях с нашего парада Дня Победы!!! Видишь ли, эти фотографии причиняют им страдания!

Источник: < ![CDATA[ ]]> http://www.mk.ru/< ![CDATA[]]>

Я полагаю, что данный факт — российский судья осудил и оштрафовал гражданина России Михаила Листова за публикацию в сети Интернет на своей личной странице приведенной выше фотографии с парада Победы, который проходил в Москве 9 мая 1945 года, станет поворотной точкой в реформе всей иудаизированной насквозь российской судебной системы, потому как случившееся никому не удастся списать на ревностное исполнение дурой-судьёй буквы закона. Это чисто конкретное издевательство иудейско-российской судебной системы над русским народом!

Подробности в моей ранней статье < ![CDATA[ ]]> “Ну ни хрена себе, сказал я себе!”< ![CDATA[]]>

Для интересующихся продолжением этой темы рекомендую к прочтению следующие статьи:

1. Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!

2. “Почему Христианство работает сегодня не на объединение людей, а способствует их разъединению?”

3. < ![CDATA[ ]]> “Свастика и Православие, что общего?”< ![CDATA[]]>

4. < ![CDATA[ ]]> “Новые факты, обличающие фальшивость мировой истории! (+18)”< ![CDATA[]]>

5. “Тартарией европейцы называли в средние века любую территорию, где жили арии!”

6. “Рассматривайте это как заказ на новый Холокост евреев!”

29 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин