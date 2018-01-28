Сегодня отношения России и Запада куда хуже, чем они были 7 лет назад, в феврале 2011 года, когда в одной эстонской газете увидело свет это интервью.

«Не поворачивайтесь к России тем самым местом» – гласил заголовок. А ведь повернулись. И получили. Ухудшение отношений с Россией, получили. Не мы поворачивались «тыльной стороной» к интересам наших «партнеров» – они сами развернули на 180 градусов развитие мировой политической ситуации в сторону роста напряженности во всем мире.

А вообще – иногда интересно посмотреть назад.

«Распадом Евросоюза» – так прозвучал мой ответ 7 лет назад на вопрос о том, чем закончится ситуация, когда «Европа начинает вести более независимую от англо-саксов политику, и США пытаются показать ей, кто в доме хозяин».

Источник: www.dv.ee

Стариков: не поворачивайтесь к России тем самым местом

Российский историк, писатель с экономическим образованием Николай Стариков имеет свой взгляд на мировую экономику и историю. Он считает, что мировую финансовую систему ждёт крах, Евросоюз – распад, а Эстония добровольно согласилась во всём этом участвовать.

Что нужно сделать, чтобы улучшить отношения России и Эстонии?

Они на 100% зависит от действий вашей страны. Независимая Эстония заняла откровенно антироссийскую политику. Россия абсолютно открыта и не испытывает к вам никакой враждебности. Но мы не можем не реагировать на явно враждебные выпады руководителей вашей страны, которые в любом конфликте выступают против России.

У нас выборы на носу. Возможно после них что-то изменится?

Я не верю в то, что жители Эстонии выберут партию, которая потребует выхода Эстонии из НАТО, объявления её нейтральной страной, ввода обратно эстонской кроны и занятия прагматичной позиции по отношению ко всем происходящим в мире событиям.

Зачем выходить из НАТО?

Это первейшее дело. Этот блок, при всех своих красивых заявлениях, имеет ярую антирусскую направленность.

Это было во время холодной войны, сейчас этой направленности нет.

Конечно есть. Неужели Вы верите, что блок с огромной армией на всех континентах нужен для борьбы с терроризмом? Зачем? Для этого нужно 200 специально обученных полицейских, которые будут отстреливать этих мерзавцев по всему миру. НАТО — это инструмент сохранения мировой гегемонии.

Чьей?

Англо-саксонского мира. В него сходят США, Великобритания и ещё 14 государств, подчиняющихся английской королеве. Все эти страны никогда не противоречат друг другу и всегда занимают единую позицию.

Зачем США бороться против России?

Чтобы держать под контролем весь мир.

Для чего?

Это даёт им возможность бесконечного обогащения за счёт печатания долларов. Богатство США основывается на ни чем не обеспеченном долларе, который они навязывают всему миру. Если военный кулак «империи добра» ослабнет – доллар просто перестанут брать. Он и так уже не востребован: люди хотят брать юань. Поэтому кулак должен становиться всё больше и больше, чтобы весь мир боялся проводить политику, невыгодную Соединённым Штатам.

Как они могут бесконечно печатать доллар, ведь это приведёт к инфляции?

Этого не произойдёт, поскольку есть один механизм, который позволяет сжигать излишние деньги. Это высоколиквидные активы: фондовый рынок, валютный рынок, недвижимость, нефть, золото, серебро и прочие драгоценные металлы.

Как это работает?

Очень просто. Колебания цен на эти активы — это сплошная манипуляция. Специально обученные люди в специально созданных агентствах вовремя вбрасывают информацию, которая должна якобы объяснить, почему, цена на золото или нефть растёт или падает. На самом деле, это всего лишь манипуляция. Не зря в Европе говорят: «Нам нужны свои Moody's и Standard & Poor's, чтобы самим публиковать рейтинги государств».

Не понимаю связи со сжиганием денежной массы…

Печатная машинка всё время производит доллары. Нефть продают только за доллары. Предположим, вы показываете людям через специально обученных брокеров, через аффилированные с Вами банки, что нефть будет расти. Что сделает любой здравомыслящий брокер? Он вложит деньги в то, что будет дорожать. Вот все и покупают нефть за 80 долларов, 90, 120, 140… А затем цена резко падает до 40 долларов за баррель. Что происходит с деньгами массы людей, купивших нефть за 140? Они исчезли! 100 долларов испарилось. Так происходит сжигание излишней денежной массы. За раз таким образом можно уничтожить триллионы долларов. Так и осуществляется кризис.

Так что же получается – динамика цен на нефть является абсолютно управляемым процессом, единственная цель которого – сжигание денежной массы?

Конечно. Это касается не только нефти, но и всех высоколиквидных товаров. Один специалист, разбирающийся в валютном рынке, сказал мне, что у него возникло ощущение, что для динамики валютных курсов придумали глобальную компьютерную программу, которая на основе чисел Фибоначчи двигает эти курсы. Мне кажется, что в этом что-то есть. Видимо в определённый момент стало скучно управлять миром, и кто-то придумал компьютерную программу, которая двигает все эти курсы в разных направлениях.

Вы упомянули золото. Но оно ведь в последнее время движется вполне однонаправлено – растёт.

Оно обязательно упадёт, куда денется. Кстати, знаете, как определяются цены на золото? В Лондоне три брокера созваниваются два раза в день и определяют цену на этот металл. Другого способа определения цены нет. Где тут рынок? Где здесь спрос и предложение? Госплан СССР отдыхает.

А почему все участники рынка безоговорочно «доверяют» этим брокерам?

А вот для этого существует уже большая американская армия. Тех, кто не «доверяет» этим брокерам, объявляют странами-изгоями, и к ним прилетают бомбардировщики демократизаторы.

Так вот, кто за этим стоит…

Конечно. США и Великобритания с помощью военной силы пытаются запугать весь мир, чтобы иметь возможность бесконечно печатать деньги и обогащаться.

Этим занимаются только США и Великобритания?

В мире есть 2-3 эмиссионных центра, которые печатают валюту. Сейчас они столкнулись между собой. Посмотрите на динамику курса евро-доллар

Он как-то сильно напоминает букву „V«: в первой половине года евро падал, во второй – рос.

Вот. Потому что столкнулись два эмиссионных центра. Вы обратили внимание на то, что у Греции за пару недель появился государственный долг? Ещё неделю назад об этом никто ничего не говорил, и вдруг раз — это стало темой для обсуждения. А долг составляет несколько миллиардов. Он что, за ночь возник? Всё дело в том, что Европа начинает вести более независимую от англо-саксов политику, и США пытаются показать ей, кто в доме хозяин. Они пытаются дестабилизировать евро.

И чем же эта война в итоге закончится?

Распадом Евросоюза.

Да, хорошая перспектива вырисовывается у Эстонии, только что вступившей в еврозону…

Это очень сомнительный шаг с её стороны. Я, конечно, надеюсь, что Эстония сделала это по исключительно прагматичным соображениям, с пониманием того, какие конкретные выгоды это принесёт, а не просто потому что «так делают все, и мы так сделаем». Пока что ваше присоединение к зоне евро выглядит так: едет автобус, наполненный людьми. Пассажиры, которые едут впереди – Словакия(они недавно заявили о своём желании выхода из зоны евро) – видят, что этот автобус уже никуда не едет, и поэтому выходят через переднюю дверь. А в это время в заднюю дверь входят другие пассажиры (Эстония), которые не знают, что автобус уже давно стоит!

Ну а может всё-таки есть шанс раскачать этот автобус, подтолкнуть его как-то?

Если Европа будет вести независимую политику против англо-саксов, то вопрос встанет такой: или евро или доллар. И вся мощь англо-саксонского мира будет направлена на дестабилизацию Европы, её финансовой системы и пересмотр существующих границ. Это уже происходит.

И что они делают для этого?

Вкачивают деньги в сепаратистские движения в Бельгии. Их националистические образования уже требуют независимости. Дадут денег и баскам в Испании. А Германии будут внушать: «Да хватит вам кормить эту Грецию!».

Вы же как-то заявляли, что Бельгия – это сателлит Великобритании.

Правильно. Но если речь идёт о выживании англо-саксонского мира, то хозяин зарежет собственную овечку, чтобы выжить самому. Поэтому Бельгию им придется зарезать.

В итоге англо-саксы выиграют эту войну и евро исчезнет как валюта?

Я бы сказал так: у этой валюты крайне сомнительные перспективы. Поэтому Эстония зря отказалась от самостоятельной финансовой политики в виде кроны.

А наша правящая коалиция гордится вступлением в зону евро…

Я думаю, что вам нужно требовать от политиков, чтобы они проводили прагматичную внешнюю политику, наладили отношение с Россией и соблюдали нейтралитет. Это гораздо более выгодная политика, чем конфронтация.

А как бы вы охарактеризовали нашу политику сегодня?

Эстония проводит враждебную политику, по отношению к России – одному из крупнейших торговых партнёров. После «Бронзовой ночи» наша страна форсировала строительство порта в Усть-Луге, и скоро Эстония останется без транзита. Шаги эстонского руководства по ухудшению отношений с Россией трудно назвать здравомыслящими. Поскольку я далёк от мысли, что страной могут править дураки и идиоты, то необходимо задуматься – в чьих интересах осуществляется странная и невыгодная стране политика.

Может, такая политика популярна среди определённой группы эстонцев?

Может она и поднимет авторитет среди некоторых эстонцев, но затем эти эстонцы потеряют работу. И тогда авторитет коалиции упадёт ниже плинтуса. Вы лучше берите пример с Украины. Ушёл антироссийский президент, и сразу всё наладилось: и по черноморскому флоту договорились, и по языку, и «Южный Поток» нам больше не нужен, потому что Украина не чинит препятствий для транзита нашего газа. Если раньше Украина была повёрнута к России сами понимаете каким местом, то сейчас этим местом к нам повёрнута Эстония.

А транзит с Россией может восстановиться до прежнего уровня?

Сами подумайте: мы построили свой порт, зачем нам использовать чужие?

Наши порты более качественные.

У нас есть возможности для улучшения порта в Усть-Луге и увеличения его проектной мощности.

То есть, грядут проблемы…

После распада Советского Союза все его «осколки» стали тратить деньги на то, что было уже давно создано в рамках единой страны. России понадобились порты, Эстонии – новая идеология, новые военные блоки. Во времена СССР у Эстонии не было проблем со сбытом своей молочной продукции, а уровень жизни был одним из самых высоких в стране. Я, будучи ребёнком, отдыхал В Эстонии и видел всё собственными глазами. Это была маленькая советская заграница! Здесь появлялись вещи раньше, чем где бы то ни было ещё. Именно здесь я попробовал жевательную резинку, например. Ваша страна была передовым местом.

Так, может , СССР тормозил её развитие?

Ну а теперь её развитие будет тормозить падающий евро и стагнирующий Евросоюз. Плохому танцору всё время что-то мешает.

Ну, всё-таки Евросоюз и СССР – это разные образования.

А чем они отличаются друг от друга? Есть критерии, которые должна выполнить страна для того, чтобы войти в ЕС: идеологические, экономические, военные. Советский Союз создавался точно так же, только критерии были другие.

Вам не нравится, что СССР распался?

Почему Великобритания не даёт независимость Северной Ирландии? Или почему США не отпускает каждый свой штат на свободу? Правильно, иначе экономика рухнет. Так почему Вы тогда считаете, что распад СССР – это что-то положительное? Крах экономики тогда и наступает, когда рушится единое пространство. Я уверен, что если опросить население Эстонии, хотят ли они вернуть уровень жизни, который был в Советском Союзе, большая часть скажет «да». Всё чего добилась Эстония, став независимым государством – это массовая миграция молодёжи, которая теперь живёт в Лондоне. Вы для этого отделялись – чтобы всё население страны переехало в Великобританию?

Но у нас есть и экономические достижения, не зря же нас называли «Балтийским тигром».

Вы это расскажите тем людям, у которых отобрали квартиры из-за долгов по ипотечным кредитам. Им это будет очень интересно послушать.

Ипотечные кредиты… С этого начался кризис.

Да. Американцы раздали всем большое количество кредитов, а затем резко сжали денежную массу и требуют возврата долгов. Получилось ведь как: раздали они ничем не обеспеченные «нолики», а взамен получают целые страны и континенты.

Это как?

Если страна Х дала кредит стране Y, то последняя должна их вернуть. Но она сама их не может нарисовать, поэтому будет расплачиваться, отдавая свои природные ресурсы, голоса в ООН и, наконец, собственную независимость.

С Эстонией произошло то же самое?

Ваша страна – не исключение.

Наши кредиторы – США и Великобритания?

Вот видите, Вы уже понимаете суть происходящих событий. Все должны им, все должны группе банкиров. ФРС, ЕЦБ и Банк Англии – это частные эмиссионные центры, они не принадлежат государствам. И деньги государствам не принадлежат. Все банки, так или иначе, аффилированы с этими эмиссионными центрами, через которые происходит распределение денег. Есть такое выражение: «Деньги как навоз: их нужно разбрасывать, иначе от них нет никакого толку».

И каким же банкам мы должны?

Меня не очень занимает этот вопрос, это скорее я у Вас должен спрашивать, кому Вы должны.

Давайте вернёмся к отношениям России и Эстонии. Я правильно понимаю, что они не изменятся, пока наша страна не выйдет из НАТО?

Почему же? Есть страны, которые входят в НАТО и с которыми у России прекрасные отношения – например, Германия. Всё зависит от Ваших политиков. Точнее – от тех, кто даёт «советы» руководству Эстонской республики. Если эти люди захотят ещё большего обострения, то они тут же его осуществят.

Мы постоянно говорим нашим политикам, что с Россией нужно выстраивать отношения иным образом…

Значит, вы не так настойчиво это делаете. Я уверен, что если на парламентских выборах в Эстонии победит партия – давайте назовём её «Партия здравого смысла» – то всё будет хорошо.

Но, судя по Вашим словам, отношения Эстония-Россия – это фактически отношения между Россией и США или Россией и Великобританией?

Да. Эти страны используют маленькие государства, вроде Эстонии, чтобы создать напряжённость в отношениях с соседями. Задачей англо-саксонской империи является дестабилизация обстановки по всему миру, чтобы иметь возможность запугивать весь мир с помощью своей армии и спокойно печатать доллары. Например, зачем они вошли в Афганистан?

Действительно…

Они ведь не стремятся контролировать эту страну. Они только обороняются от талибов. Американцы же не идиоты, чтобы пытаться захватить Афганистан, чего не удавалось сделать ни одной стране за всю историю. У них другая цель.

Заработать денег?

Нет. Деньги они просто рисуют.

Тогда какая?

Уничтожить молодое поколение в России, Иране, Индии и Пакистане. В эти страны вбрасываются наркотики. Не случайно их производство в Афганистане выросло в 40 раз после вторжения американской армии.

Но через 3 года американцы уйдут из Афганистана.

Да. И будет ещё хуже. Они начнут финансировать тех талибов, с которыми они сейчас борются.

Вот как. Зачем?

Чтобы взорвать этот регион, направив агрессию талибов на Таджикистан.

Для чего им это нужно?

Смотрите, доллар сейчас – мировая резервная валюта. Все товары на мировых биржах торгуются только за доллары. Все свободные доллары вкладываются в государственные облигации США, как якобы самый надёжный инструмент. И наступает момент, когда этих облигаций продано столько и столько долларов напечатано, что люди не хотят брать ни то, ни другое.

И что, если США запустит военную машину на полную мощь – тогда резко захотят?

США необходимо дестабилизировать обстановку во всём мире. Тогда доллар останется единственной стабильной валютой, а Treasuries – единственной стабильной ценной бумагой.

И что же получается, всё так и будет вечно продолжаться: англо-саксонская империя будет дестабилизировать весь мир, печатать доллары и сжигать их, чтобы обогатиться?

Нет. Всё-таки США живут не по средствам и имеют долг в 14 триллионов долларов. Это вечно продолжаться не может, однажды это всё закончится.

Долги можно списать…

Можно, но сделав это, Вы «спишете» и доверие к доллару. США находятся в таком положении, что им нельзя отдавать долги, но нельзя и признаться в том, что они их не будут отдавать.

Чем же это всё в итоге закончится?

Большим экономическим крахом.

Как осенью 2008 года?

Ну что Вы, это был детский сад. Будет разрушена мировая финансовая система, и будет царить хаос, пока не возникнет новая.

Неужели нет других вариантов?

Есть. Новая глобальная война. Она позволит сжечь излишнюю денежную массу.

А что-нибудь более оптимистичное?

Сегодня делаются попытки осторожно демонтировать систему, основанную на долларе. Может быть, что-то и получится. Но тогда США должны согласиться либо со своим распадом, либо с тем, что им придётся жить по средствам. А им этого не хочется.

А есть ли у них такая возможность?

Конечно! Для этого они должны сократить свою армию вдвое – и тогда расходы бюджета совпадут с доходами. Но они не собираются так делать. Им выгодно нынешнее положение дел.