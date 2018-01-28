Эссе: Кто инициатор уничтожения Жизни на Земле



Экологическое Эссе на тему статьи "В будущем все люди будут женщинами": http://sam-celitel.ru/news/v_budushhem_vse_ljudi_budut_zhenshhinami/2016-08-05-14702

Последние строки из басни Крылова "Безбожник": http://mamaschool.ru/basni/basnya-bezbozhnik

"Смутяся дерзостью безумцев (людей) и хулами (к Богам), К Зевесу (Владыке Шамбалы) весь Олимп (Учителя Шамбалы) с мольбою приступил, Чтобы беду он отвратил;

И даже весь совет богов (Совет Шамбалы) тех мыслей был, то, к убеждению бунтующих (людей), не худо Явить хоть небольшое чудо: Или потоп, иль с трусом гром, Или хоть каменным ударить в них дождем.

«Пождем, — Юпитер (Творец Сурья) рёк, — а если (люди) не смирятся (со своей участью и не раскаяться) И в буйстве (своего зла) прекоснят (продолжат ругать), бессмертных (Богов) не боясь, Они от дел (злых) своих казнятся (их собственные Души накажут их)».

Тут с шумом в воздухе взвилась Тьма камней (злых слов Богам), туча стрел (злых деяний) от войск (Сил Тьмы) богомятежных (людей под предводительством Общества Иллюминатов / Мирового Правительства),

Но с тысячью смертей, и злых (не хорошие смерти от своих же деяний), и неизбежных (от Тёмной неизбежной жизни), На собственные их (людей) обрушились главы (отразились на людей все Плохие их Слова Богам и Злые их поступки).

Плоды неверия ужасны таковы;

И ведайте, народы, вы,

Что мнимых мудрецов (Общества Иллюминатов / Мирового Правительства) кощунства (их Тёмные Дела в мире) толки (Слова / Планы) смелы, Чем против божества (Богов) вооружают вас (людей), Погибельный ваш приближают час, И обратятся все (Слова и Дела) в громовые вам (люди) стрелы (кармическими ударами)."

Что же за Тёмные Дела Мирового Правительства творились в нашем мире, что люди стали хулу возводить на Бога от своей жизни тут на Земле...

Уничтожение Жизни на нашей планете началось с подписания нашим Миром в 1954 году Сепаратного Соглашения с инопланетной расой Серых с Тёмного Мира Ориона с Галактики Орион. Подписывал сие Соглашение президент США Эйзенхауэр, который был членом Общества Иллюминатов. А по факту оно было необходимо нашему Мировому Правительству, поэтому президент США действовал по их Указке. Ибо это им были нужны инопланетные технологии, дабы упрочнить свою Власть в нашем мире.

Одно то, что Сепаратное Соглашение было заключено с Тёмным Миром Ориона, говорило о том, что и их технологии будут такими же Тёмными. Но Обществу Иллюминатов / Мировому Правительству не было до этого факта дела, ибо они сами составляли костяк Сил Тьмы нашего мира, поэтому любые Тёмные Технологии, а в особенности инопланетные, приветствовались ими. Хотя все они имели одно тёмное направление: химическая пищевая продукция и фармацевтическая; искусственные материалы на всех уровнях Бытия человека; генетические мутации растительного и животного происхождения; бытовая техника низковибрационного излучения. Всё это сулило Мировому Правительству дармовую прибыль.

По заключённому Соглашению между Обществом Иллюминатов в лице президента США Эйзенхауэра и Серыми / Зета с Тёмного Мира Ориона наша сторона получала инопланетные химические и генетические технологии, а другая сторона - иноСерые, получали людей США для своих генетических экспериментов по совмещению их генов с нашими, ибо их раса вымирала.

Мировому Правительству не были важны простые люди, которых они принимали за стадо овец, пастухами которых были Иллюминаты, но им были необходимы инопланетные технологии, которые давали бы им больше Власти в нашем мире.

Так в нашем мире с 1954 года началась эра химической и ГМО продукции, которую распространяла: американская компания "Монсанто" принадлежащая Мировому Правительству, и фармацевтическая немецкая компания "Байер", с которой "Монсанто" тогда же и заключило соглашение, чтобы тёмная химия вошла во все лекарственные препараты. Генномодифицированные семена овощей и фруктов начали своё распространение по миру в 70-х годах прошлого века через американскую компанию "Семинис", которая также принадлежит "Монсанто", а по факту Мировому Правительству.

Эти три Тёмные компании: "Монсанто", "Семинис" и "Байер", с 1954 года начали убивать Жизнь на нашей планете делая её пригодной для Жизни на ней Серых с Тёмного Мира Ориона, а также Драконийцев и Рептилоидов. Ибо благодаря ухудшению планетарной экологии и мутациям наших людей из-за употребления ими химической и ГМО продукции в пище и в своей жизни, Серые, Драконийцы, Рептилоиды могли свободно жить среди нас.

По сути, Общество Иллюминатов вкупе с Мировым Правительством принесли в жертву Тёмным Пришельцам не только человечество Земли, но и всю нашу планету. А как следствие, Болеть в нашем мире начали не только люди, но и природа.

В чём же заключалась истинная цель Серых с Тёмного Мира Ориона, которые с Иллюминатами поделились своими Тёмными Технологиями...

Тёмный Мир Серых разрушается от их химической и генномодифицированной Тёмной жизни в низковибрационном излучении, ибо их человечество на первое место своего комфортного существования выдвинул новейшие технологии в ущерб природных богатств. Поэтому их планета находится на грани планетарной катастрофы, потому что на ней уже нет животных и растений, ибо вся почва на ней и океаны - химические. Всё небо окутывает непроницаемый смог, поэтому дожди там идут химические. Люди Тёмного Мира Ориона с галактики Орион уже давно стерильны и не могут производить потомство, ибо в Тёмных Энергиях Жизнь не может зарождаться.

Серые с Тёмного Мира Ориона имели два Намерения относительно нашей планеты и наших людей:

* Превратить наш мир в ещё один Тёмный Мир, чтобы тут смогли жить инопланетные Серые / Зеты, а также Драконийцы и Рептилоиды. А для этого необходимо было создать подходящие условия для их комфортной жизни тут у нас совместно с местным населением - с землянами. Ведь им требовалось, чтобы не только вода, земля, воздух им подходил, но также генетически подходила им и наша природа, дабы имелась возможность пользоваться её Дарами.

На планете Серых нет натуральных продуктов, потому что нет на ней и самой природы.

* Скрестить гены Серых и землян для продолжения своей расы, но до того, как уже наши люди станут стерильными от употребления химической и ГМО продукции, которая вызывает мутации клеток и вызывает бесплодие. А для этого наши люди в своей мутации должны приблизиться к генетическим особенностям их физических тел. Поэтому Серые с Тёмного Мира Ориона похищали мужчин и женщин, чтобы брать у них сперму и яйцеклетки для скрещивания с их генами. В последствии уже похищались только женщины, которые стали донорами по рождению людей их расы. Где всех рождённых детей тут же увозили в Тёмный Мир Ориона.

Тёмным Драконийцам и Рептилоидам всё это также подходило, поэтому они тоже скрещивали свои гены с нашими людьми.

Так продолжалось с 1954 до 2012 года, где уже летом того года было автоматически расторгнуто Сепаратное Соглашение между Серыми и Обществом Иллюминатов. Ибо в июле 2012 года Путин подписал другой Договор с одним из самых сильных Миров Света нашей Вселенной - с Сириусом из галактики Ориона, на Помощь нам в Дни Перехода в 5 Измерение. Поэтому уже с 2012 года началось выдворение Тёмных Пришельцев с нашей планеты.

На данный момент времени с нашей планеты улетело уже 95% пришельцев.

Какие преимущества даёт нашему миру новое Соглашение России с инопланетной расой Сириуса из галактики Ориона...

Единственным условием Людей с Сириуса в обмен на их Светлые Технологии был полный отказ от использования ядерного оружия, на что Путин согласился.

В декабре 2014 года он подписал Военную Доктрину России о неядерном сдерживании, ибо Сириус в 2012 году дал России технологии Уникального Оружия, демонстрация которого была произведена российской армией с октября 2015 года на территории Сирии.

Светлый Мир Сириуса согласился Помогать нашему миру в Дни Перемен благодаря Слову Путина не применять ядерного оружия и бороться за экологию нашей планеты. А для этого Сирисуане были готовы предоставить России свои технологии по защите окружающей среды и выращиванию натуральных продуктов питания взамен химическим и генномодифицированным.

В январе 2015 года Путин подписал указ о запрете ГМО продукции в России.

Также Мир Сириуса готов Помочь нам в мировых изменениях на политическом и экономическом уровне предоставив России и тем странам, кто её поддерживает, альтернативные экономические схемы подъёма экономики стран взамен существующей Тёмной Системы Иллюминатов. Ибо она была основана на ущемлении прав человека и ограничении инициативного бизнеса.

Экономика России начала свои Изменения уже по осени 2014 года. Через год - осенью 2015 года, в работу вошёл Азиатский Банк Инвестиций (AIIB), созданный Китаем в 2014 году, а его учредителями стали Россия, Китай и Индия. Весь мир уже успел оценить преимущества Азиатского Банка на сравнении с работой Международного Валютного Фонда, основателями которого было Мировое Правительство.

Помимо всего выше перечисленного Светлый Мир Сириуса готов предоставить нашему миру бесплатные источники Свободной Энергии, которые можно брать с самого планетарного пространства. Это позволит не только заменить все электростанции (АЭС) мира, но и отказаться от использования в транспортных средствах бензиновых, дизельных, керосиновых двигателей. Ибо свободная Энергия с Пространства над планетой экологически чистая и не загрязняет окружающую среду химическими выхлопами, которые поддерживают смог над городами.

Какое будущее ожидает нас всех в планетарном вознесении и после него...

Планетарное вознесение началось у нас на планете с 12 Марта 2012 года. И одно это уже отвратило Серых, Драконийцев и Рептилоидов от нашего Мира, ибо Высокие Вибрации убьют их раньше, чем закончится само Вознесение - осенью 2030 года. Драконийцы и Рептилоиды, которые имели большое Влияние на тайных правителей нашего мира, начали отбывать с нашей планеты уже с 2012 года оставив Девять неИзвестных членов Мирового Правительства / Кабалу разгребать то, что они учинили на нашей планете с середины прошлого века.

С 2012 года у Мирового Правительства / хазарской мафии всё идёт наперекосяк - дела не ладятся, мир выходит из под их контроля с 2015 года, а курс американского доллара падает с весны 2016 года. Ибо...

Россия заявила о себе всему миру, как о надёжном политическом партнёре, а Китай показал миру своё экономическое превосходство. Где обе страны доказали всему миру свою военную мощь выставив американскую армию на посмешище, а ведь через неё Мировое Правительство всегда Наказывало бунтарские страны, которые отказывались им подчиняться. И всё это произошло только за один 2015 год.

Есть отчего Мировому Правительству Бежать с нашей планеты зимой 2016 года. Но Азиатский Альянс состоящий из космических кораблей России, Китая и несколько стран Азии, не дали им это сделать развернув их космические корабли обратно на нашу планету для Суда Маат, ибо каждый из них должен Ответить перед людьми за все свои Тёмные Деяния в мире / на планете до 2012 года. Ведь люди должны Знать: кто на самом деле является инициатором плачевного состояния планеты, природы и людей, здоровье которых поколениями ухудшалось с 1954 года.

Условия Сдачи для Мирового Правительства / Общества Иллюминатов были предъявлены им Земным Альянсом и Организацией Сопротивления, от которой Говорит Кобра, в июне 2016 года.

Это только начало Перемен в мире / на планете, благодаря Помощи не только Светлого Мира Сириуса, с которым Россия в лице Путина подписала Соглашение летом 2012 года на их Помощь нам в Дни нашего планетарного вознесения в 5 Измерение, но и Помощи нашему миру Плеядеанцев.

Они имеют технологии Очищения планетарного пространства от низких химических частиц / вибраций, а также оружие, которое блокирует низковибрационное излучение установок типа ХАРПа. Технологией этого оружия Плеядианцы поделились с Россией, ибо с ними Путин заключил Соглашение в 2014 году, после чего все инопланетные контакты России перешли на государственный уровень.

Россия пока что единственная страна в нашем мире работающая с инопланетянами в прямом контакте.

До окончания планетарного вознесения в 2030 году наша планета станет Райским Садом Малдены, ведь Очищение нашей планеты - её вод, почвы, небесного пространства идёт полным ходом с 2014 года. Уже Сейчас наш мир становится Светлым Миром Рагнарёка, ибо с 2015 года в нём набирают обороты глобальные Перемены, при которых нет места Тёмным Энергиям: химического производства в товарах первой необходимости; низковибрационного излучения ХАРПа и подобных ему установок; Силам Тьмы - Обществу Иллюминатов / Мировому Правительству / Кабале / хазарской мафии. Ибо вскоре на нашей планете будут жить только Вознесённые в 5 Измерение чистые, сильные Духом люди - все мы, земляне и Светлые инопланетяне - Гости с разных Миров нашей Вселенной, которые Прибыли к нам на планету, чтобы Помочь нам в нашем Вознесении.

Майтрея Рагнарёк, 2016 год.

