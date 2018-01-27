Разрушение бесплатной энергии в Европе

Разрушение источников бесплатной энергии в 20 веке шло по всему миру, в том числе и в Европе. Но их разрушение шло как-то более гуманно, скажем так, по-европейски. И на это просто не обращали должным образом внимание, как, например, у нас при разрушении храмов, когда этот процесс снимало на плёнку НКВД. Рассмотрим это на одном примере из Франции.

Ну, и объект у нас есть вполне подходящий – центр современного искусства < ![CDATA[ ]]> Le Fresnoy< ![CDATA[]]>, что находится в городе Туркуэн (пригород Лилля) во Франции. Судя по сайту, обычный центр современного искусства, с кинозалом, рестораном и т.п., таких много по всей Европе. И вроде как по возрасту он сравнительно молодой – всего 20 лет. Ничего особенного. Если бы вдруг на одном из ресурсов не вылезли интересные старые фото.

Итак, знакомьтесь – танцевальный центр Le Fresnoy образца 1930 года, на том же совершенно месте:

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Есть территория, танцевальный зал, ресторан. Территория вполне облагорожена, но на ней стоят какие-то столбики с колечками. Стоп.

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Что это за колечки и куда они направлены? Очевидно, в одно место. А какое?

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Ну, собственно, ничего нового. Официально называется “голубятня”. А по конструкции это обычный генератор эфирного электричества в виде купольной установки. Если приглядеться, кольца на краю башни расположены не строго перпендикулярно касательной к окружности купола, а повёрнуты в строго определенном направлении, а именно на аналогичные столбы отходящих линий. А сверху на куполе синим обведены хорошо известные по < ![CDATA[ ]]> прошлым статьям< ![CDATA[]]> вазочки с веществом, называемым tain. На первом этаже башни, очевидно, танцплощадка. Сама башня, судя по верхней части, капитальная, статус временного строения она не производит. Вся её конструкция держится на четырех столбах в центре. А в самой башне, под кровлей, находится нечто, на что направлены кольца по её краям. Что там было и из какого материала сделана кровля, остается только предполагать. А что там сейчас?

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От того, что было, совсем ничего. Даже ворот с забором не осталось. Зная щепетильность европейцев в вопросах охраны памятников культуры, очень сложно предположить, почему всё снесли. Может быть, повлияли события второй мировой, но на этой территории боевые действия велись не активно, и кроме того, европейцы в отличии от нас даже наполовину разрушенные культурные памятники всегда восстанавливали. Очень странно. И в сети практически полностью отсутствует информация, почему наш развлекательный объект внезапно пропал. Из того, что удалось выяснить, информации крайне мало.

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Само здание тоже снесено и на его месте выстроено совершенно новое. Если приглядеться, на самом старом здании тоже стоят непонятные предметы. Если верхние ещё можно принять за флагштоки, то нижние не поддаются объяснениям. Ещё одна деталь – здание металлическое, а следовательно для поддержания температуры в зимний период необходимо мощное отопление. Никаких труб над зданием нет. Если реконструировать генплан, то получается следующее:

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Наша голубиная башня стояла где-то в обозначенном месте, а новое здание заняло ту же площадь, на которой стояло старое (или несколько старых). И здание, судя по сайту, выстроено в 1997 году. А что было на этом месте в период 1930-1997 г.? В Сети есть информация, что на том месте были сооружены открытые спортивные сооружения. Для чего это понадобилось именно здесь, сказать сложно, но металлических зданий на том месте уже не было точно.

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Обратите внимание, башня уже без окон и с открытым барабаном, но столбы с кольцами ещё сохранились. На нижнем фото слово “спорт” явно вписано ретушёром. И деревья стоят на вид как будто другие, моложе. А какой была башня до этого?

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Как видно, очень много поменялось. Судя по тому, что штатной постоянной лестницы наверх в конструкции нет, постоянное пребывание персонала там было не предусмотрено. Если там было какое-то устройство, оно не требовало постоянного наблюдения. И устройства управления, если они были, находились в цокольном этаже.

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Обратите внимание, осветительные гирлянды висят отдельно и электрической связи со столбом не имеют. Наши столбы с кольцами, по всей видимости, светили неким предметом, который стоит над кольцом. Есть ещё одно интересное фото.

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Обратите ещё раз внимание на стену дома напротив ворот в наше заведение, там висит какой-то предмет. Это явно не телевизионная антенна. Если приглядеться, боковые полосы на этом предмете слегка загнуты. Сложно понять, куда направлен этот предмет. Что это может быть? Да в общем, всё просто. Это обычный беспроводной столб, только скорее не столб, а его верхушка, закреплённая на здании. Собственно, аналогичные вещи в виде колец на столбах были на территории старого танцевального комплекса. Сейчас на этом месте дома ничего подобного нет (на фото, очевидно, сам развлекательный комплекс только строится).

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Ну что же, наверно, и так всё понятно, пора делать выводы. А выводы простые: это ещё одно доказательство существования совсем недавно систем получения электричества из атмосферы и его передача на расстояние без проводов. В нашем случае выработку электричества осуществляла та самая голубиная башня, а передачу осуществляли столбы с кольцами, попутно, может быть, совмещающие эти функции с освещением. Эта система дополнительно осуществляла освещение и подогрев помещения танцевального зала, причём достаточно большого объёма. И как ни странно, без внятных убедительных причин даже в самой Европе, где номинально не было культурных революций, всё это было разрушено.