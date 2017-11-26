Легендарный СЭВ: Как СССР спасал послевоенную Европу от полного краха
11:16. 26 ноября 2017 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал: brahman
К созданию Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) СССР и страны Восточной и Центральной Европы шли с 1945 года, когда СССР начал оказывать помощь освобожденным государствам Европы. С образованием СЭВ в 1949 году эта помощь должна была стать взаимной.
До 1949 года помощь странам Восточной Европы была односторонней: со стороны СССР. Например, неурожай 1947 года мог бы ввергнуть Чехословакию в такие экономические затруднения, из которых страна не могла бы вырваться в течение ряда лет.
Ущерб от неурожая 1947 года исчисляется 13 млрд ч/с крон. Только благодаря бескорыстной помощи со стороны Советского Союза Чехословакия не только не пережила кризис с продовольствием, но вышла из него без серьезного пассивного баланса.
Уже в 1945 году, когда Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции, советское командование впервые предоставило румынской стороне пшеницу, кукурузу и картофель для посева. Румынии было предоставлено 150 тыс. т пшеницы и 150 тыс. т кукурузы в рамках кредита, который необходимо было вернуть в 1946–1947 годах. Подобный объем зерна на мировом рынке на тот момент стоил около 35 млн долларов. Власти Румынии не смогли вернуть кредит.
Засуха 1946 года вновь обострила ситуацию с продовольствием. Тем не менее СССР, который также испытывал довольно серьезные трудности с продовольствием, вновь предоставил Румынии 100 тыс. т зерна. В 1947 году Бухарест вновь обратился к Москве с просьбой о помощи, и СССР поставил в Румынию еще 80 тыс. т зерна.
Премьер-министр Румынии Петру Гроза прокомментировал оказанную СССР помощь: «Годы засухи поставили нас в тяжелое положение… Мы были вынуждены снова стучаться в двери наших друзей на востоке. Мы знаем, что у них была засуха и что, несмотря на это, они дали нам взаймы в прошлом году 30 тыс. вагонов зерна с доставкой на дом, не требуя взамен никаких гарантий, не требуя золота, а мы не смогли отдать этот долг. Несмотря на это, мы снова обратились к нашим друзьям, и они поняли нас и помогают нам снова…».
Но не только продовольствием в трудные годы СССР помогал странам Восточной Европы. В той же Румынии совместными усилиями румынских нефтяников и советских специалистов к апрелю 1945 года удалось восстановить 1 217 из 1 450 нефтяных скважин, что позволило значительно увеличить добычу нефти. Кроме того, Советский Союз передал Румынии большую часть германского имущества, подлежащего вывозу в СССР в счет репараций.
Надо отметить, что в планах СССР при Иосифе Сталине не было создания нового самодостаточного региона в Восточной Европе или чрезвычайно успешной экономики. Восточная Европа прежде всего вошла в сферу особых интересов СССР после Второй мировой войны как пространство, которое отделяло его от Германии, от Западной Европы, проамериканской. И тем не менее, несмотря на тяжелейшее послевоенное положение в самом СССР, странам Восточной Европы была оказана существенная материальная и экономическая поддержка для восстановления после войны.
Планировать создание чрезвычайно успешной экономики в странах Восточной Европы начали при Никите Хрущеве, вероятно, потому, что в 1957 году западноевропейские страны сформировали Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).
Через пять лет после смерти Сталина СЭВ стал оформляться в мощную организацию типа ЕЭС, что стоило СССР больших материальных затрат. Штаб-квартира организации находилась в Москве. Работа структур СЭВ соответствовала работе аппарата большого государства.
Экономика стран Восточной Европы развивалась успешно и в темпах развития даже опережала западноевропейские страны ЕЭС. При сравнении СЭВ и ЕЭС надо учитывать, что страны Западной Европы не лежали в 1945 году в руинах, как страны Восточной Европы, а также изначально, еще в довоенное время, имели более высокое промышленное развитие, а США имели по сравнению с СССР более широкие возможности для кредитования региона.
Только Чехословакия до начала Второй мировой войны не уступала в промышленном развитии странам Западной Европы, но даже не гитлеровская Германия, а США приложили все силы для разрушения промышленности Чехословакии. Промышленное производство Чехословакии после войны составляло около 50% от предвоенного уровня.
Реформы в отношениях со странами – участницами СЭВ, проводимые при Хрущеве, как и подавляющее большинство проводимых им реформ, не были до конца продуманы и наносили ущерб СССР. Например, в 1959 году производство самого массового и незаменимого в сельскохозяйственной авиации самолета Ан-2, которому не было равных в мире, было передано Польше.
В 1965 году Польша начала серийное производство легкого с двумя газотурбинными двигателями вертолета Ми-2, производство которого также было передано СССР Польше. США не могли создать подобного вертолета до 1971 года.
СССР передавал странам СЭВ не сборку, как это делают западные страны, а полное производство. Даже запасные части на вертолет Ми-2 СССР покупал у Польши. Мир не создал для обработки сельхозугодий лучшей авиационной техники, чем самолет Ан-2 и вертолет Ми-2. Кроме того, они изготавливались в пассажирском варианте для местных авиалиний, а также в санитарном и других видах.
Россия в настоящее время для перевозки небольшого количества людей и грузов вынуждена использовать более дорогостоящие в эксплуатации тяжелые вертолеты вместо рассчитанного на восемь пассажиров и 800 кг груза вертолета Ми-2.
Передача производства двух выдающихся типов авиационной техники, остро необходимых народному хозяйству СССР, конечно, наносила ущерб экономическим интересам страны. Но, главное, указанные факты говорят об огромном вкладе СССР в развитие промышленности и сельского хозяйства стран – членов СЭВ. Та же Польша не испытывала никаких затруднений в помощи и количестве заказов на строительство кораблей.
К сожалению, в настоящее время страны Восточной Европы забыли, что основное количество ныне действующих в странах бывшего СЭВ производственных (включая пищевые отрасли), транспортных и энергетических мощностей было создано с помощью СССР или исключительно Советским Союзом.
Наряду с наукоемким производством в страны СЭВ было передано значительное количество производства товаров легкой промышленности. Эти товары пользовались большим спросом среди населения Советского Союза. Спрос опережал предложение и обеспечивал интенсивное развитие легкой промышленности стран – членов СЭВ.
По решению Сессии СЭВ (10-е заседание Сессии, декабрь 1958 года) осуществлено строительство крупнейшего в мире нефтепровода «Дружба» (свыше 4,5 тыс. км) для транспортировки советской нефти в ВНР, ГДР, ПНР и ЧССР. По решению Сессии СЭВ (11-е заседание Сессии, май 1959 года) была организована параллельная работа объединенных энергосистем «Мир». В 1962 году образовано Центральное диспетчерское управление объединенных энергосистем (Прага).
В этом же 1962 году были одобрены «Основные принципы международного социалистического разделения труда». Сотрудничество в области координации народно-хозяйственных планов стран – членов СЭВ еще более углубилось.
Для организации сотрудничества в конкретных областях экономики были созданы международные экономические организации типа «Интерметалл». В октябре 1963 года было подписано Соглашение о многосторонних расчетах в переводных рублях и организации Международного банка экономического сотрудничества.
Сессия СЭВ 1969 года приняла решение о разработке Комплексной программы дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран – членов СЭВ. Указанная программа развития СЭВ на 20 лет была принята в июле 1971 года на 25-м заседании Сессии СЭВ.
Сессия СЭВ 1975 года поручила Комитету и Секретариату СЭВ организовать в 1975–1977 годах разработку проектов долгосрочных целевых программ сотрудничества на период до 1990 года.
Программы были разработаны для совместного решения проблем, носящих комплексный характер: обеспечения экономически обоснованных потребностей стран – членов СЭВ в основных видах энергии, топлива и сырья; согласованного на двусторонней и многосторонней основе развития машиностроения на базе глубокой специализации и кооперирования производства; удовлетворения потребностей в продовольствии, а также потребностей в товарах народного потребления.
Страны СЭВ участвовали в совместных строительствах крупных промышленных предприятий, магистральных газопроводов, линий электропередачи и других объектов. Это были наиболее сложные объекты, например заводы по производству металлорежущих станков с программным управлением.
Соглашения охватывали свыше 3 800 наименований сложной продукции. В 1972–1974 годах страны – члены СЭВ создали международную экономическую организацию «Интерэлектро», хозяйственные объединения «Интератомэнерго», «Интертекстильмаш», «Интерхимволокно», «Интератоминструмент».
На долю стран СЭВ приходилось 18,5% территории и 9,4% населения земного шара. Эти 9,4% населения земного шара в 1974 году произвели продукцию, которая составляла одну третью часть (более 33%) мирового производства промышленной продукции. В 1950 году страны СЭВ производили 18% мирового промышленного производства.
Китай и Северная Корея не входили в число стран – членов СЭВ, но являлись социалистическими странами, и с учетом промышленного производства в указанных странах очевидно, что социалистические страны уже в 1974 году, несмотря на принесенную войнами разруху, произвели продукцию, которая составляла почти половину мирового производства промышленной продукции.
Только за пять лет, с 1971 по 1975 год, национальный доход стран – членов СЭВ увеличился в целом на 36%, выпуск промышленной продукции – на 46%, среднегодовая продукция сельского хозяйства – на 14%.
За 1971–80 годах объем производственного национального дохода увеличился в целом по странам СЭВ на 66%, в Болгарии – на 96%, в Венгрии – на 62%, в ГДР – на 59%, в Монголии – на 81%, в Польше – на 73%, в СССР – на 62%, в ЧССР – на 57%.
В период с 1971 по 1980 год произошло увеличение объема капиталовложений в экономики стран – членов СЭВ на 73%. За счет больших масштабов капитального строительства возросли основные производственные фонды. К примеру, за период с 1971 по 1980 год фонды возросли в Болгарии в 2,2 раза, в Венгрии – в 1,9 раза, в ГДР – в 1,7 раза, в Монголии – в 2,4 раза, в Польше – в 2,2 раза, в Румынии – в 2,9 раза, в СССР – в 2,2 раза, в ЧССР – в 1,8 раза.
В 1980 году доля стран – членов СЭВ в мировом производстве электроэнергии составила 20,8%, в добыче угля – 27,3%, в производстве стали – 29,2%, цемента – 24,5%.
С 1971 года и до середины 1980-х годов, то есть до прихода к власти в СССР Михаила Горбачева, в братских странах СЭВ быстрыми темпами развивалась промышленность. Общий объем изготовленной промышленной продукции повысился более чем на 80%.
Объем продукции машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей увеличился в 2,5 раза, электроэнергетической и топливной – в 1,7 раза и химической – в 2,2 раза. Валовая продукция сельского хозяйства в странах СЭВ в целом повысилась в 1980 году на 22% по сравнению с 1970 годом.
Доходы рабочих увеличились, в том числе в СССР – на 36%, в Болгарии – на 20%, в Венгрии – на 22%, в Чехословакии – на 23%, и это было реальное их увеличение, так как инфляция практически отсутствовала.
За 1971–1980 годы было возведено более 30 млн квартир, и таким образом более 130 млн человек улучшили свои жилищные условия. Квартиры предоставлялись бесплатно, за исключением сравнительно небольшого количества кооперативного строительства. В Болгарии за этот период было построено 603 тыс. квартир, в ГДР – 1422 тыс., на Кубе – 162 тыс., в Монголии – 32 тыс., в ЧССР – 1 262 тыс. квартир.
Данные факты однозначно указывают на то, что страны СЭВ в темпах экономического развития опережали страны Запада и СЭВ прекратил свое существование не по экономическим причинам. Мнение о том, что СССР и СЭВ развалились по экономическим причинам, навязано нашему обществу Западом.
Протокол о расформировании организации страны – члены СЭВ подписали в Будапеште 28 июня 1991 года на 46-м заседании Сессии СЭВ. И если СССР всячески способствовал производству разнообразных промышленных товаров в странах СЭВ, то Евросоюз с первого дня начал ограничивать количество промышленных товаров, производимых в странах Восточной Европы.
Фактически Запад снова превращает восточноевропейскую экономику в аграрно-сырьевую, какой она в основном была до начала Второй мировой войны.
Леонид Масловский
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Традиции СССР находятся в крепких руках России… Кажется, спасли Сирию, а на горизонте африканские страны уже просЮт нас помочь им… А свои народы, как всегда в забвении…