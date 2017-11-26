Легендарный СЭВ: Как СССР спасал послевоенную Европу от полного краха

Уже в 1945 году, когда Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции, советское командование впервые предоставило румынской стороне пшеницу, кукурузу и картофель для посева. Румынии было предоставлено 150 тыс. т пшеницы и 150 тыс. т кукурузы в рамках кредита, который необходимо было вернуть в 1946–1947 годах. Подобный объем зерна на мировом рынке на тот момент стоил около 35 млн долларов. Власти Румынии не смогли вернуть кредит.

До 1949 года помощь странам Восточной Европы была односторонней: со стороны СССР. Например, неурожай 1947 года мог бы ввергнуть Чехословакию в такие экономические затруднения, из которых страна не могла бы вырваться в течение ряда лет. Ущерб от неурожая 1947 года исчисляется 13 млрд ч/с крон. Только благодаря бескорыстной помощи со стороны Советского Союза Чехословакия не только не пережила кризис с продовольствием, но вышла из него без серьезного пассивного баланса.

Засуха 1946 года вновь обострила ситуацию с продовольствием. Тем не менее СССР, который также испытывал довольно серьезные трудности с продовольствием, вновь предоставил Румынии 100 тыс. т зерна. В 1947 году Бухарест вновь обратился к Москве с просьбой о помощи, и СССР поставил в Румынию еще 80 тыс. т зерна.

Премьер-министр Румынии Петру Гроза прокомментировал оказанную СССР помощь: «Годы засухи поставили нас в тяжелое положение… Мы были вынуждены снова стучаться в двери наших друзей на востоке. Мы знаем, что у них была засуха и что, несмотря на это, они дали нам взаймы в прошлом году 30 тыс. вагонов зерна с доставкой на дом, не требуя взамен никаких гарантий, не требуя золота, а мы не смогли отдать этот долг. Несмотря на это, мы снова обратились к нашим друзьям, и они поняли нас и помогают нам снова…».

Но не только продовольствием в трудные годы СССР помогал странам Восточной Европы. В той же Румынии совместными усилиями румынских нефтяников и советских специалистов к апрелю 1945 года удалось восстановить 1 217 из 1 450 нефтяных скважин, что позволило значительно увеличить добычу нефти. Кроме того, Советский Союз передал Румынии большую часть германского имущества, подлежащего вывозу в СССР в счет репараций.

Надо отметить, что в планах СССР при Иосифе Сталине не было создания нового самодостаточного региона в Восточной Европе или чрезвычайно успешной экономики. Восточная Европа прежде всего вошла в сферу особых интересов СССР после Второй мировой войны как пространство, которое отделяло его от Германии, от Западной Европы, проамериканской. И тем не менее, несмотря на тяжелейшее послевоенное положение в самом СССР, странам Восточной Европы была оказана существенная материальная и экономическая поддержка для восстановления после войны.

Планировать создание чрезвычайно успешной экономики в странах Восточной Европы начали при Никите Хрущеве, вероятно, потому, что в 1957 году западноевропейские страны сформировали Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).

Через пять лет после смерти Сталина СЭВ стал оформляться в мощную организацию типа ЕЭС, что стоило СССР больших материальных затрат. Штаб-квартира организации находилась в Москве. Работа структур СЭВ соответствовала работе аппарата большого государства.

Экономика стран Восточной Европы развивалась успешно и в темпах развития даже опережала западноевропейские страны ЕЭС. При сравнении СЭВ и ЕЭС надо учитывать, что страны Западной Европы не лежали в 1945 году в руинах, как страны Восточной Европы, а также изначально, еще в довоенное время, имели более высокое промышленное развитие, а США имели по сравнению с СССР более широкие возможности для кредитования региона.

Только Чехословакия до начала Второй мировой войны не уступала в промышленном развитии странам Западной Европы, но даже не гитлеровская Германия, а США приложили все силы для разрушения промышленности Чехословакии. Промышленное производство Чехословакии после войны составляло около 50% от предвоенного уровня.

Реформы в отношениях со странами – участницами СЭВ, проводимые при Хрущеве, как и подавляющее большинство проводимых им реформ, не были до конца продуманы и наносили ущерб СССР. Например, в 1959 году производство самого массового и незаменимого в сельскохозяйственной авиации самолета Ан-2, которому не было равных в мире, было передано Польше.

В 1965 году Польша начала серийное производство легкого с двумя газотурбинными двигателями вертолета Ми-2, производство которого также было передано СССР Польше. США не могли создать подобного вертолета до 1971 года.

СССР передавал странам СЭВ не сборку, как это делают западные страны, а полное производство. Даже запасные части на вертолет Ми-2 СССР покупал у Польши. Мир не создал для обработки сельхозугодий лучшей авиационной техники, чем самолет Ан-2 и вертолет Ми-2. Кроме того, они изготавливались в пассажирском варианте для местных авиалиний, а также в санитарном и других видах.

Россия в настоящее время для перевозки небольшого количества людей и грузов вынуждена использовать более дорогостоящие в эксплуатации тяжелые вертолеты вместо рассчитанного на восемь пассажиров и 800 кг груза вертолета Ми-2.

Передача производства двух выдающихся типов авиационной техники, остро необходимых народному хозяйству СССР, конечно, наносила ущерб экономическим интересам страны. Но, главное, указанные факты говорят об огромном вкладе СССР в развитие промышленности и сельского хозяйства стран – членов СЭВ. Та же Польша не испытывала никаких затруднений в помощи и количестве заказов на строительство кораблей.

К сожалению, в настоящее время страны Восточной Европы забыли, что основное количество ныне действующих в странах бывшего СЭВ производственных (включая пищевые отрасли), транспортных и энергетических мощностей было создано с помощью СССР или исключительно Советским Союзом.

Наряду с наукоемким производством в страны СЭВ было передано значительное количество производства товаров легкой промышленности. Эти товары пользовались большим спросом среди населения Советского Союза. Спрос опережал предложение и обеспечивал интенсивное развитие легкой промышленности стран – членов СЭВ.

По решению Сессии СЭВ (10-е заседание Сессии, декабрь 1958 года) осуществлено строительство крупнейшего в мире нефтепровода «Дружба» (свыше 4,5 тыс. км) для транспортировки советской нефти в ВНР, ГДР, ПНР и ЧССР. По решению Сессии СЭВ (11-е заседание Сессии, май 1959 года) была организована параллельная работа объединенных энергосистем «Мир». В 1962 году образовано Центральное диспетчерское управление объединенных энергосистем (Прага).

В этом же 1962 году были одобрены «Основные принципы международного социалистического разделения труда». Сотрудничество в области координации народно-хозяйственных планов стран – членов СЭВ еще более углубилось.

Для организации сотрудничества в конкретных областях экономики были созданы международные экономические организации типа «Интерметалл». В октябре 1963 года было подписано Соглашение о многосторонних расчетах в переводных рублях и организации Международного банка экономического сотрудничества.

Сессия СЭВ 1969 года приняла решение о разработке Комплексной программы дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран – членов СЭВ. Указанная программа развития СЭВ на 20 лет была принята в июле 1971 года на 25-м заседании Сессии СЭВ.

Сессия СЭВ 1975 года поручила Комитету и Секретариату СЭВ организовать в 1975–1977 годах разработку проектов долгосрочных целевых программ сотрудничества на период до 1990 года.



Программы были разработаны для совместного решения проблем, носящих комплексный характер: обеспечения экономически обоснованных потребностей стран – членов СЭВ в основных видах энергии, топлива и сырья; согласованного на двусторонней и многосторонней основе развития машиностроения на базе глубокой специализации и кооперирования производства; удовлетворения потребностей в продовольствии, а также потребностей в товарах народного потребления.

Страны СЭВ участвовали в совместных строительствах крупных промышленных предприятий, магистральных газопроводов, линий электропередачи и других объектов. Это были наиболее сложные объекты, например заводы по производству металлорежущих станков с программным управлением.



Соглашения охватывали свыше 3 800 наименований сложной продукции. В 1972–1974 годах страны – члены СЭВ создали международную экономическую организацию «Интерэлектро», хозяйственные объединения «Интератомэнерго», «Интертекстильмаш», «Интерхимволокно», «Интератоминструмент».

На долю стран СЭВ приходилось 18,5% территории и 9,4% населения земного шара. Эти 9,4% населения земного шара в 1974 году произвели продукцию, которая составляла одну третью часть (более 33%) мирового производства промышленной продукции. В 1950 году страны СЭВ производили 18% мирового промышленного производства.

Китай и Северная Корея не входили в число стран – членов СЭВ, но являлись социалистическими странами, и с учетом промышленного производства в указанных странах очевидно, что социалистические страны уже в 1974 году, несмотря на принесенную войнами разруху, произвели продукцию, которая составляла почти половину мирового производства промышленной продукции.

Только за пять лет, с 1971 по 1975 год, национальный доход стран – членов СЭВ увеличился в целом на 36%, выпуск промышленной продукции – на 46%, среднегодовая продукция сельского хозяйства – на 14%.

За 1971–80 годах объем производственного национального дохода увеличился в целом по странам СЭВ на 66%, в Болгарии – на 96%, в Венгрии – на 62%, в ГДР – на 59%, в Монголии – на 81%, в Польше – на 73%, в СССР – на 62%, в ЧССР – на 57%.

В период с 1971 по 1980 год произошло увеличение объема капиталовложений в экономики стран – членов СЭВ на 73%. За счет больших масштабов капитального строительства возросли основные производственные фонды. К примеру, за период с 1971 по 1980 год фонды возросли в Болгарии в 2,2 раза, в Венгрии – в 1,9 раза, в ГДР – в 1,7 раза, в Монголии – в 2,4 раза, в Польше – в 2,2 раза, в Румынии – в 2,9 раза, в СССР – в 2,2 раза, в ЧССР – в 1,8 раза.

В 1980 году доля стран – членов СЭВ в мировом производстве электроэнергии составила 20,8%, в добыче угля – 27,3%, в производстве стали – 29,2%, цемента – 24,5%.

С 1971 года и до середины 1980-х годов, то есть до прихода к власти в СССР Михаила Горбачева, в братских странах СЭВ быстрыми темпами развивалась промышленность. Общий объем изготовленной промышленной продукции повысился более чем на 80%.



Объем продукции машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей увеличился в 2,5 раза, электроэнергетической и топливной – в 1,7 раза и химической – в 2,2 раза. Валовая продукция сельского хозяйства в странах СЭВ в целом повысилась в 1980 году на 22% по сравнению с 1970 годом.



Доходы рабочих увеличились, в том числе в СССР – на 36%, в Болгарии – на 20%, в Венгрии – на 22%, в Чехословакии – на 23%, и это было реальное их увеличение, так как инфляция практически отсутствовала.

За 1971–1980 годы было возведено более 30 млн квартир, и таким образом более 130 млн человек улучшили свои жилищные условия. Квартиры предоставлялись бесплатно, за исключением сравнительно небольшого количества кооперативного строительства. В Болгарии за этот период было построено 603 тыс. квартир, в ГДР – 1422 тыс., на Кубе – 162 тыс., в Монголии – 32 тыс., в ЧССР – 1 262 тыс. квартир.

Данные факты однозначно указывают на то, что страны СЭВ в темпах экономического развития опережали страны Запада и СЭВ прекратил свое существование не по экономическим причинам. Мнение о том, что СССР и СЭВ развалились по экономическим причинам, навязано нашему обществу Западом.

Протокол о расформировании организации страны – члены СЭВ подписали в Будапеште 28 июня 1991 года на 46-м заседании Сессии СЭВ. И если СССР всячески способствовал производству разнообразных промышленных товаров в странах СЭВ, то Евросоюз с первого дня начал ограничивать количество промышленных товаров, производимых в странах Восточной Европы.



Фактически Запад снова превращает восточноевропейскую экономику в аграрно-сырьевую, какой она в основном была до начала Второй мировой войны.