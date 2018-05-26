Эссе: Городская иллюминация – враг долголетия людей



"Опасность светового загрязнения":

"Разрушение бесплатной энергии в Европе": Экологическое эссе на тему статей:"Опасность светового загрязнения": http://narada-budda.ru/ekologiya/1731-opasnost-svetovogo-zagryazneniya.html "Разрушение бесплатной энергии в Европе": http://narada-budda.ru/raskrytie/1798-razrushenie-besplatnoy-energii-v-evrope.html Строки басни Крылова "Водопад и Ручей": https://vsebasni.ru/krylov/vodopad-i-ruchei.html

"Кипящий Водопад (сверкающий огнями ночной город), свергался со скал (сиял в ночи),

Целебному ключу (Ночи) с надменностью сказал

(Который под горой (вне черты города) едва лишь был приметен, Но силой (Ночь) славился лечебною своей):

«Ты так мал (мало ночи в сутках), водой так беден (ночь бедна светом), А у тебя всегда премножество гостей (Природа отдыхает в ночное время)? К тебе зачем идут (зачем все спят)?»

– «Лечиться», – Смиренно прожурчал Ручей (Ночь)."

С чего началось повсеместное использование городской иллюминации...

Подсветка улиц в городах началась ещё в 17 веке. Первые городские фонари освещали улицы за счёт конопляного масла. В 18 веке начали использовать керосин для освещения улиц в городах, затем спирт и газ. Проводились даже опыты освещения улиц угольными лампами. Первое освещение улиц лампочками накаливания было начато в конце 18 века. Энергией для них служило беспроводное эфирное электричество.

Первая подсветка главных зданий городов началась в 1880 году. Но только в 90 годы прошлого века все крупные города нашего мира стали повально увлекаться подсветкой исторических зданий и официальных учреждений. Первая праздничная, ночная иллюминация была произведена в 60 годы прошлого столетия...

В 1967 году прошёл первый парад рождественской иллюминации, в котором участвовали крупные города всех стран нашего мира. Среди них были победители на самое красивое рождественское освещение: Сингапур, Канада, Франция, Колумбия, Япония, США, Литва, Австрия, Германия. Именно с этого Парада на Рождество наш мир начала наводнять городская иллюминация, которая вынуждала людей гулять по ночному городу любуясь его огнями, отчего ночная, развлекательная жизнь стала востребованной во всех городах нашего мира.

Какой вред обнаружился от интенсивного городского освещения...

С 90 годов прошлого столетия начался повальный перерасход электроэнергии, ибо часть её расходовалась впустую на засветку неба. Энергетическому расточительству способствует напрасная подсветка: промышленных комплексов, архитектурных зданий, рекламных щитов, а использование мощных развлекательных прожекторов высветляет ночное небо.

Этот эффект усиливается за счёт намеренного распыления развлекательных аэрозолей в небе и химических частиц витающих в воздухе от авто и мото транспорта, химических выбросов с предприятий, химтрасс в небе, применения климатического оружия.

Оборудование люминисцентных ламп производит некий гул, который не слышен явно, но который имеет раздражающий эффект для слухового нерва чувствительных людей и животных, что сказывается на их психике. Чем мощнее напряжение у лампы, тем слышнее гул трансформатора. За уличным шумом этого не слышно явно, но в квартирах можно уловить еле слышный гул исходящий из коробочки. Также опасны для здоровья пары ртути в колбах этих ламп, если их герметичность была нарушена. Пары ртути отравляюще воздействуют на нервную систему. Происходит это медленно, но верно.

Ещё один вредный фактор люминисцентных и светодиодных ламп - это невидимая пульсация светового потока, которая улавливается мозгом, а не глазами, негативно сказываясь на их сетчатке. Мозг человека воспринимает незримую пульсацию ламп вплоть до частоты 300 Гц. Энергосберегающие лампы в сетях переменного тока 220 В - 50 Гц, мерцают с частотой 100 Гц. Под воздействием пульсации искусственного освещения не только портится зрение, но и наносится вред психике человека, что отображается на его эмоциональной стороне жизни, ибо организм под воздействием невидимой пульсации находится в постоянном состоянии стресса. То есть, гуляя по ночному городу среди его праздничной иллюминации, человек не расслабляется, а быстро входит в угнетённое состояние.

Интенсивное городское освещение сбивает биологические часы всех живых организмов, а это приводит к сокращению сроков их жизни. Нарушается ритм ночного сна, увеличивается усталость переходящая в хроническое утомлённое состояние, ухудшается самочувствие. Сбиваются все биологические процессы в организме, изменяется его гормональный фон. Ведь только в период ночного покоя организм может самоисцеляться и восстанавливаться, а ночные городские огни сбивают его с природного, биологического ритма жизни.

Ведь только в полной темноте организм может вырабатывать мелатонин - гормон молодости и долголетия, который зависит от активной работы эпифиза (шишковидной железой). Именно ему подчиняются все важные системы организма, а светодиодные лампы подавляют секрецию мелатонина в три раза. Но для того, чтобы мелатонин начал вырабатываться организмом, необходим ночной отдых.

Яркий свет ночной городской иллюминации мешает адаптации глаз к темноте, что не даёт им отдыха и периода восстановления, из-за чего резко увеличивается износ зрительного нерва, который приводит к ухудшению зрения. Особенно на глаза плохо сказывается холодный свет ламп дневного освещения синего и фиолетового тона. Яркость искусственного света усиливает напряжение глазных нервов, а это способствует усталости глаз и может привести к слепоте.

Люминисцентные лампы городского освещения имеют низкочастотное излучение и тем самым наносят сильный вред здоровью всех живых организмов. Это должен знать каждый человек. Ведь активное использование искусственного освещения, которое окружает человека в ночное время в городе и дома, приводит к необратимым последствиям: мутации организма и к деградации зрения.

! Искренне советую:

+ В жилых помещениях пользоваться свечами, или скрытыми источниками света исключающими давление на глаза прямой пульсации света люминисцентных и светодиодных ламп;

+ Пользоваться открытыми источниками света только в коридорах, кухне, ванной и туалетных комнатах, но НЕ в спальне, детской, гостиной, кабинете;

+ Вовремя ложиться спать, ведь сон до полуночи приравнивается к полноценному ночному отдыху, где один час равен двум часам после 12, потому что все восстановительные процессы организма проходят сразу же.

Почему правительства стран допустили непомерное использование городского освещения...

В нашем прошлом все страны мира подчинялись Мировому Правительству. Непослушание правительственных органов строго наказывалось Иллюминатами террористическими актами в городах, гражданской войной и баснословными кредитами, не говоря уже о замене неугодных должностных лиц. Все правительства стран нашего мира были под Пятой у США / Мирового Правительства. А как следствие, все правительства стран могли только подчиняться Плану мирового господства Иллюминатов, а не противиться ему.

С 60 годов прошлого века начались разносторонние исследования влияния разного вида излучения на живые организмы. Было выявлено, что именно низкочастотное излучение отрицательно сказывается на здоровье человека и на его психике, благодаря чему был осуществлён контроль над Сознанием человека. Именно это стало важным фактором правления нашим миром Иллюминатами, к чему они стремились пару сотен лет.

По всему миру начали проводиться исследования влияния на людей низкочастотного излучения радиоволн, звука и света. Влияние низкочастотного света сказывалось на здоровье человека, и оно же способствовало контролю над его разумом. Для этого были построены электростанции, возведены столбы электропередач, навешаны провода. Это делалось для того, чтобы в городах люди не только теряли своё здоровье, но и были под контролем разума за счёт клеток из проводов.

В то же самое время повсеместно начали тихо убираться все антенны высоковибрационного беспроводного эфирного электричества, которое было заменено на обычное проводное электричество от электростанций.

В 70 годы в работу вступили не только устройства типа ХАРПа негативно влияющие на человека и его Сознание, но и световая иллюминация ночных городов сокращающая биологические часы всех живых организмов. Сильную негативную поддержку им оказала вакцинация, химическая пища и лекарства, а также химические выбросы с предприятий, химтрассы от самолётов авто и мото транспорта. Всё это работало только на одну цель: сокращение населения Земли до одного золотого миллиарда, где большая часть из избранных была бы рабами Тёмной Элиты.

Иллюминатам не нужны были здоровые люди, ибо они могли бы выйти из-под контроля.

С прошлого столетия Иллюминаты оттачивали мастерство угнетения народов через их подчинение, используя для воздействия на людей различные средства. Одним из способов правления миром было увеличение городского освещения, которое привело к сбою биологических часов организма. Благодаря этому факту у людей не только сократились сроки их жизни, усилилось старение организма и его износ, но и не оказалось времени задуматься о том, что наш мир живёт по тёмным канонам своего развития. Вот почему среди Наших людей не успевал духовно Взрости тот Лидер, который бы Сказал НЕТ Тёмному Правлению Мирового Правительства и инопланетному Влиянию Тёмных Пришельцев - Драконийцев и Рептилоидов.

Так было в нашем мире до наступления Дня Сварога 21 Декабря 2012 года.

Что ожидает городское освещение в будущем после свержения Тёмной Власти Иллюминатов и их политики ночной иллюминации...

Освещение улиц, дворов и важных городских автотрасс останется прежним, потому что это полезные энергетические потребности городов. Также останется подсветка всех исторических зданий, памятников и важных городских учреждений. Сведётся к минимуму рекламное и развлекательное освещение, что уменьшит активность ночной городской жизни и вернёт здоровье людям. Использование люминисцентных и светодиодных ламп в городах и домах постепенно сойдёт на нет. Они будут заменены на более улучшенные лампы по новейшим технологиям.

Прежнее производство люминисцентных и светодиодных ламп уже начало сворачиваться уступая место другим видам освещения. Но пока все современные осветительные технологии не являются экологически чистыми видами освещения.

В будущем обширную осветительную функцию городов и домов будут выполнять искусственные кристаллы чинтамани, излучаемость света которых производится в более высоких вибрациях. Ведь, чем выше вибрации, тем интенсивнее кристалл испускает из себя свет. Источником таких кристаллов является Энергия Эфира, которая уже накапливается в нашем планетарном пространстве с 2012 года. Это самый лучший, неиссякаемый и бесплатный источник энергии, какой есть во вселенной.

Осветительные камни чинтамани имеют инопланетные технологии Сириуса и уже начали производиться в нашем мире с 2017 года. Пока ещё они открыто не вышли на мировой потребительский рынок, но в будущем их можно будет купить и в обычном магазине.

Сейчас камни чинтамани приспособлены под низковибрационное проводное электричество, которым мы пользуемся с 60 годов прошлого века, но вскоре в наш мир вернётся беспроводное эфирное электричество, которым пользовались наши далёкие Предки со времён Великой Тартарии.

Наш мир находится в самом начале пути к новому типу городского освещения. Мир меняется. Изменяется и его подход к источникам энергии и освещению. Где города нашего будущего будут освещаться за счёт Энергий Эфира, а электричество, как устаревшая низковибрационная энергия, канет в лету своего небытия.

Вот такие перемены ожидают наш мир в ближайшем его будущем, к которому мы идём своим ходом планетарных и мировых перемен.

Майтрея Рагнарёк,

январь 2018 года



Источник: narada-budda.ru