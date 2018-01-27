10 тайных сообществ, которые влияют на мир

В мире существует большое количество крупных организаций, о роде деятельности которых большинству людей практически ничего не известно. И, как мы знаем, все непознанное или познанное, но не до конца, всегда вызывает массу слухов и домыслов. Поэтому тайным обществам, предпочитающим оставаться в тени, приписывают и организацию вселенских заговоров, и связь с потусторонними силами. В действительности, большинство такого рода «кружков по интересам» куда безобиднее, чем их пытаются нам представить, хотя среди них попадаются и такие, что реально повлияли на мировую историю. Мы решили изучить историю 10 самых известных и могущественных тайных организаций, чтобы разобраться, когда же они все-таки появились и зачем и существуют ли до сих пор.

Иллюминаты

Под иллюминатами чаще всего подразумевается «Орден иллюминатов» профессора Адама Вейсхаупта, существовавший в 1700 годах. Его задачей было всестороннее улучшение церкви и достижение всеобщего благоденствия.



Правитель Баварии Карл Теодор назвал иллюминатов одной из ветвей нелегального сообщества масонов и объявил об уголовном преследовании членов общества, поставив в истории точку в 1787 году. Официально орден перестал существовать, но считается, что его оставшиеся члены не оставили свое дело и просто ушли в подполье.



Иллюминатам приписывают организацию Великой Французской Революции, покушение на Джона Ф. Кеннеди, а также влияние на мировую политику в современном мире.

Opus Dei

Организация была основана в 1928 году католическим священником Хосемария Эскрива де Балагер. С латыни название общества переводится как «Дело Божие», а занимаются там тем, что помогают обрести путь к святости без отрекания от повседневной жизни.



Большинство ее членов это обычные люди: бизнесмены, рабочие, учителя, домохозяйки, которые по внешнему виду ничем не отличаются от своих коллег. И хотя организация не скрывает местоположение своей штаб-квартиры, в ее адрес поступает самая разнообразная критика.



В силу закрытости сообщества некоторые католические священники считают его опасным, кроме того, с Opus Dei нередко связывают применение таких практик, которые свойственны сектам. Все это создает вокруг общества некий ореол таинственности, в силу чего его нередко приписывают к некоему секретному католическому обществу.



Масло в огонь из домыслов и слухов добавил Дэн Браун, изобразивший Opus Dei в «Коде да Винчи» как тайную секту, скрывающую важную информацию.

Тамплиеры

Официальное название ордена звучит как «Объединенные религиозные, военные и масонские ордены храма и Св. Иоанна Иерусалимского, Палестинского, Родеса и Мальты». Это современное ответвление масонства, не имеющее отношения к ордену Бедные рыцари Христа, основанному группой рыцарей в 1119 году. Но орден сделан по его примеру, чтобы сохранить дух этой организации.



Орден входит в Йоркский устав и для членства в нем необходимо быть исключительно христианином, прошедшим полностью все градусы Царственного Свода, а в некоторых юрисдикциях также еще и градусы Крипты.

Черная рука

Южнославянская тайная националистическая организация появилась в 1911 году. По одной из версии, возникла она как ответвление группировки «Народная Оборона», которая стремилась объединить все славянские народы.



Своей целью организация ставила борьбу за освобождение сербов, находившихся под властью Австро-Венгрии. В ее составе были офицеры сербской армии и некоторые государственные чиновники. С «Черной рукой» была связана группа террористов, убивших эрцгерцога Франца Фердинанда, чья смерть стала поводом для начала Первой мировой войны.



В 1917 году по приказу короля Сербии Александра I Карагеоргиевича организация была ликвидирована, а ее глава полковник Драгутин Дмитриевич и его приближенные расстреляны.

Ассасины

Организация неоисмаилитов-низаритов образовалась в 11 веке. Основал общество — Хасан ибн Шаббат. Их внутренняя система была построена на строгой иерархии, где переход на следующую ступень сопровождался мистическими ритуалами.



В идеологии секты основная роль отводилась антифеодальным, коммунистическим и национально-освободительным мотивам.



За ассасинами прочно закрепилась слава наемных убийц без страха и упрека, всегда выполняющих свой приказ. Считается, что секта прекратила свое существование в 1256 году, после того, когда были взяты крепости Аламут и Меймундиз.



По другим сведениям, некоторым ассасинам все-таки удалось бежать и они основали касту наследственных убийц в Индии. Традиции ассасинов наиболее выражено сохранились в действиях террористических мусульманских сект типа «Джихад» и «Хизбалла», и особенно в отрядах фидаинов.

Общество Туле

В этом оккультном политическом немецком обществе состояли все те, кто позже стали ближайшими советниками Гитлера. Официальное название организации звучало как Группа изучения германской древности.



Занимались они тем, что исследовали происхождение арийской расы. Туле — мифическую северную страну из древнегреческих легенд — нацистcкие мистики считали столицей древней Гипербореи. Все участники общества рассматривали арийцев как высшую расу, жившую уже со времен доисторической эпохи и Атлантиды, а жители того самого Туле — потомки арийцев, которым удалось спастись с Атлантиды.



Другая часть общества, не столь верившая во всякие мистические байки, больше интересовалась борьбой с евреями, коммунистами и массонами. В 1919 году члены Туле создали политическую организацию «Немецкая рабочая партия», членом которой стал Адольф Гитлер. Общество Туле существовало вплоть до 1933 года.

Рыцари золотого кольца

В 1850-1860-х годах на Среднем Западе США действовала полувоенная организация Рыцари золотого кольца. Общество было создано сторонниками южных штатов, которые хотели создать штаты, в которых рабство было бы узаконено.



Предполагаемой территорий действия должна была стать Мексика, Центральная Америка и острова Карибского моря. Наиболее известными членами организации были убийца Авраама Линкольна Джон Уилкс Бут и преступник Джес­си Джеймс. После ареста руководителей и конфискации оружия правительством в 1864 году организация прекратила свое существование.

Сыновья свободы

Организация была основана в 1765 году Сэмюэлем Адамсом. Целью членов общества была борьба за самоопределение североамериканских колоний. Их девизом стала фраза «Нет налогам без представительства».



Политика сопротивления общества включала распространение тематических брошюр, акции протеста и открытые насильственные действия против британских властей, за что их деятельность приравняли к преступной и начали преследовать. После отмены закона о гербовом сборе в 1766 году организация самораспустилась.

Череп и кости

Это одно из старейших студенческих тайных обществ США. Возникло оно в 1832 году с подачи секретаря Йельского университета Уильяма Рассела, решившего вместе с 14 единомышленниками создать тайное братство.



В свой клуб они принимали только выходцев из американской аристократии, англо-саксонского происхождения и протестантского вероисповедания. По слухам, в наши дни обязательным условием вступления является лишь то, что кандидат должен быть лидером своего кампуса.



В обществе состояли президенты США, сенаторы, судьи Верховного суда, из-за чего его стали считать некой подпольной группой, объединяющей политическую элиту. Собрания общества проходят два раза в неделю, но что на них обсуждают и делают — остается тайной за семью печатями.

Масоны

Официальной датой возникновения масонства принято считать 1717 год, но существуют документы, датируемые 1300 годами, в которых уже упоминаются масоны. Собрания масонов проводятся в ритуальной форме, а кандидаты в регулярное масонство должны верить в Высшее Существо.



Сами масоны говорят, что их целью является нравственное совершенствование, развитие и сохранение братской дружбы и благотворительность. Считается же, что сообщество стремится к достижению политического влияния во всем мире.



Наиболее известными членами общества были Уинстон Черчилль, Марк Твен, Джеймс Бьюкенен, Боб Доул, Генри Форд, Бен Франклин и многие другие. Всего членами общества являются около 5 миллионов человек по всему миру.







Автор: ufo





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