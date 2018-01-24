Впереди инфляционное цунами

Инфляция — это одна из самых непонятых, злоупотребляемых и ложных тем в экономике. Федрезерв заявляет, что знает, что вызывает инфляцию: чрезмерно окрепший рынок труда. Но, возможно, он осознает, что это ложное утверждение, и поэтому он намеренно пропагандирует в пользу роста инфляции как обязательного условия ускорения экономического роста, чтобы отвлечь внимание публики от печатания денег. Тем не менее, одно можно сказать наверняка: все мы должны согласиться с тем, что Федрезерв не может контролировать точный темп инфляции; а также он не может возвести хранилища, в которые можно было бы поместить все отходы его количественных махинаций.

С момента Великой рецессии Федрезерв, наряду со всеми другими крупными центральными банками, объявил о своей цели по инфляции на вызывающей недоумение отметке 2%. Они громогласно заявили, что уровень инфляции в 2% является необходимым условием поддержания здоровья экономики. Однако печальная правда, которая скрывается за этими инфляционными целями центральных банков, заключается в том, что в настоящее время предпринимаются постоянные попытки задать постоянные темпы инфляции только для того, чтобы предотвратить падение цен активов, как это было во время Великой рецессии.

Инфляция, по крайней мере, так как ее измеряет Федрезерв, была ниже целевого показателя все последние девять лет. Странно, но этот провал, который сопровождал работу центрального банка все последние годы, не послужил причиной, по которой Федрезерв мог бы временно взять курс на политику количественного смягчения и удержания нулевых процентных ставок. Возможно, так произошло потому, что он в панике пополняет чернилами свой печатный станок, прежде чем стартует следующая рецессия.

Тем не менее Федрезерв скоро вновь займется манипулированием процентных ставок так, как никогда раньше за всю историю своего существования. И его двухпроцентную цель по инфляции можно будет увидеть далеко-далеко в зеркале заднего вида.

И вот почему. Учитывая рекордную задолженности правительства США в $21 трлн. (105% ВВП) и растущие тревоги относительно платежеспособности Америки, текущие доходности десятилетних казначейских облигаций на уровне 2,6% должны были бы быть намного выше, чем сейчас, и выше среднеисторических значений на отметке 7%. Прибавьте сюда тот факт, что к октябрю этого года темп сокращения баланса Федрезерва достигнет $50 млрд. в месяц. А также не забывайте, что ЕЦБ уже вдвое сократил свою программу количественного смягчения, и он обещает вообще прекратить печатать деньги к концу этого года. Таким образом, мы имеем все условия, которые дадут старт резкому увеличению доходностей суверенных долгов по всему миру.

И теперь вы должны также вспомнить о том, что Банк Японии только что сократил объемы покупок облигаций; и Китай выступил с предупреждением прекратить покупку трежерис. Как написал Bloomberg, высокопоставленные китайские правительственные чиновники рекомендовали замедлить или приостановить покупки казначейских облигаций США. Вероятно, таков был ответ Пекина на угрозы Трампа ввести тарифы и торговые санкции против Китая. Это первый шаг, за которым могут последовать прямые продажи. Поскольку Китай является крупнейшим держателем американского долга, вы можете осознать, насколько неустойчиво состояние этого облигационного пузыря.

Мы также имеем взмывающие ввысь долги и бюджетные дефициты. По прогнозам, количество красных чернил достигнет $1,2 трлн. в год к 2019 году, но это только начало плохих новостей. Базовый прогноз заключается в том, что в течение следующих десяти лет к текущему государственному долгу в размере $21 трлн. будет добавлено еще $12 трлн. Затем вы добавляете к этому долгу инфраструктурный план Трампа в сотни миллиардов долларов. И, поскольку следующая рецессия, скорее всего, наступит в течение нескольких кварталов, так как она уже давно назрела, дефицит снова подскочит еще на триллион долларов в год, как это случилось в течение четырех лет с 2009 по 2012 год. Кроме того, каждые 100 базисных пунктов прироста ставок дают увеличение процентных расходов по непогашенным облигациям еще на $200 млрд. в год. Как ожидается, процентные платежи увеличатся до $1 трлн. к 2027 году, но так произойдет только в том случае, если процентные ставки будут повышаться медленно и в конечном итоге вырастут до менее половины их исторического среднего значения. Все это будет происходить, когда Федрезерв будет сбрасывать в рынок находящихся на его балансе трежерис со скоростью $600 млрд. в год!

Ожидаемый всплеск доходностей облигаций приведет к краху фондового рынка и экономическому коллапсу, который поставит центральные банки всего мира на колени.

И здесь я вновь возвращаюсь к объяснению, что такое инфляция, и почему она может скоро выйти из-под контроля. Кейнсианские экономисты, которые управляют Федрезервом и доминируют на Уолл-стрит, догматически полагают, что инфляция — это функция от слишком большого количества работающих людей. Однако, процветание не имеет ничего общего с инфляцией. Инфляция – это история о том, как рынок теряет веру в покупательную способность фиатной валюты. Эта история чаще всего происходит, когда случается быстрое увеличение денежной массы; при этом значение имеет не только рост денежной базы, но и рост широкой денежной массы. Инфляция может ускориться в результате возникновения экзистенциальной угрозы для страны, грозящей привести к исчезновению существующей валюты.

Итак, вот как будет развиваться следующий супервсплеск инфляции. Следующая рецессия давно назрела, и она наступит очень скоро. Наиболее вероятной причиной станет глобальный рост долгосрочных процентных ставок. Эта следующая рецессия будет сопровождаться падением цен активов и ей будут сопутствовать укороченный период ускоренной дефляции, инвертированная кривая доходности и экономический хаос. Федрезерв будет предпринимать панические попытки рефлировать огромные пузыри на рынке акций и облигаций, но, будучи ограниченным в снижении процентных ставок, он будет вынужден вновь прибегнуть к QE, которое не сработает достаточно хорошо и достаточно быстро и не сможет приостановить волну распродаж. Это будет связано с тем, что почти все новые кредиты Федрезерва будут снова накапливаться в банковской системе в качестве избыточных резервов, и они не смогут спасти государственные и частные пенсионные планы от уничтожения.

Правительству будет необходимо быстро увеличить как объем денежного предложения, так и скорость обращения денег. И здесь на помощь придут такие идеи, как универсальный базовый доход, вертолетные деньги и политика отрицательных процентных ставок (которая потребует запрета наличных денег).

Этих мер, безусловно, будет достаточно, чтобы поколебать веру в покупательную способность доллара и привести к резкому росту инфляции. Инфляция значительно превысит целевые значения Федрезерва на отметке 2%. Более того, она может превратиться в гиперинфляцию.

Суть в том, что правительство скоро потеряет контроль над рынками, а колебания между инфляцией и дефляцией станут намного более интенсивными и жесткими. Поэтому инвесторам потребуется динамичная стратегия для хеджирования этих условий, чтобы сохранить надежду на получение реальной доходности от своих сбережений.

Опубликовано 23.01.2018 г.

Источник: Inflation Tsunami Ahead