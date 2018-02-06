Экономика не слушается Путина

Экономика России идет вперед, но нехотя. Хорошо, что не по формуле «шаг вперед, два назад», но шаги явно заплетающиеся. Их отслеживает Росстат. У него получается, что в четвертом квартале 2017 года шаг ВВП опять сбился. Если во втором квартале экономика выросла на 2,5%, в третьем — на 1,8%, то с учетом годового роста на 1,5% получается, что завершающий квартал никак не шагнул дальше 1,3%. Налицо замедление, привычно-неотвратимое, как тень отца Гамлета. А это не сулит ничего хорошего.

Замедления никто официально не объясняет. Правительству откровенно не до того. Оно получило высшие похвалы президента, с искренним удивлением узнав, что сделало «все что могло и даже больше», и теперь не хочет портить впечатление. К тому же для него скорые президентские выборы точно не праздник, а полоса неизвестности. Неизвестно, конечно, не имя президента, тут-то все ясно, а собственная судьба. Кто останется в кабинете, кто его покинет — не открыто никому из министров. Кадровая кухня при Владимире Путине по-чекистски засекречена и всегда горазда на сюрпризы.

Ясно одно. Путин точно не забыл поставленную задачу о том, что Россия должна превысить среднемировые темпы роста экономики. А для этого сегодняшние заплетающиеся темпы надо удвоить. Задачу он обязательно напомнит новому правительству, даже если оно будет мало кем отличаться от нынешнего.

Что будет происходить дальше, известно по опыту удвоения ВВП или выполнению майских указов. Правительство будет по-своему отсчитывать сроки решения задачи, ссылаться на внешние факторы, на имеющийся «потенциал роста», который «не перепрыгнешь». В этих аргументах будут и рациональные зерна, и констатация того, что, по сути, правительство у нас к сольным ариям не приучено. Все, что оно может сделать в сфере экономической стратегии, — это раскрыть веер карт-предложений, а уж козырь из них вытянет Кремль. Но и он обычно не торопится.

Судя по дискуссии об очередном налоговом маневре в пользу снижения нагрузки на фонд оплаты труда и повышения ставки НДС, в том числе и по высказываниям помощника президента Андрея Белоусова, за базу стратегии на новый президентский срок выбрано предлагаемое Алексеем Кудриным и его Центром стратегических разработок. Но «база» — это не все предложения. Если за бортом окажется то, что окрашено не только в экономические, но и в политические цвета, а это, например, обновление судебного корпуса и освобождение его от опеки исполнительной власти, в том числе и Администрации Президента, контролирующей выдвижение судей на высшие позиции, или корректировка внешнеполитического курса, без чего не избавиться от санкций, то стратегия в принципе никак не поменяется. А значит, и задача пусть нескорого, но ускорения решена не будет.

С выбором кудринской базовой модели экономической стратегии, пусть и в неполной комплектации, согласны далеко не все. Возможно, именно с этим связано выдвижение в качестве кандидата в президенты Бориса Титова, известного не только как бизнес-омбудсмен, но и как один из авторов отличной от нынешней и условно кудринской экономической стратегии. Правда, шансы Титова продемонстрировать через выборы конкурентоспособность своей модели, как показало его участие в недавних думских выборах, крайне невелики.

В любом случае занавес, пока закрывающий новую (если она будет новой) стратегию экономического развития, поднимется после 18 марта. А каким будет ближайший ответ на очередное замедление экономики?

Если его кто-то его и даст, то ЦБ. Эльвира Набиуллина уже утверждена на новый пятилетний срок, да и ЦБ призван оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации, располагая не точечно-ручными, как правительство (которое не может, например, в одночасье изменить налоги), а макроэкономическими инструментами.

Беда, правда, в том, что при этом ЦБ не считает своей главной задачей поддержку экономики. Но и держа в прицеле любимую мишень — инфляцию, ЦБ не может не учитывать изменившиеся параметры. А они таковы: ЦБ по-прежнему называет «таргетом» 4% роста цен в год, между тем текущий уровень инфляции на сайте Банка России указан в 2,5% (данные за декабрь 2017 года). Но ЦБ отслеживает и инфляционные ожидания. Он признает, что в январе резко (с 25 до 35%) выросла доля респондентов, считающих, что регулятор удержит рост цен в пределах 4% в 2018 году. 28% респондентов (по сравнению с 23% в декабре) ожидают сохранения инфляции вблизи или ниже 4% в год. Все это говорит о том, что инфляционные ожидания получили наконец «якорь» в 4%.

Есть и еще один фактор, развязывающий руки ЦБ в снижении ключевой ставки, о котором в официальных комментариях не говорится. «Бомба» санкций не взорвалась. Речь, конечно, не столько о персональных санкциях, сколько о несостоявшемся запрете на вложения американских инвесторов в российские гособлигации. Значит, дополнительно защищать рубль от удара в виде ухода иностранных инвесторов из этих бумаг не надо.

Все вместе не оставляет сомнений в том, что 9 февраля ЦБ снизит свою ставку. Подтолкнет ли этот шаг экономику — вопрос открытый. Скорее всего, спуск будет аккуратно-минимальный и замедления не остановит. Но все равно это лучше, чем ничего.