Экономика не слушается Путина
Экономика России идет вперед, но нехотя. Хорошо, что не по формуле «шаг вперед, два назад», но шаги явно заплетающиеся. Их отслеживает Росстат. У него получается, что в четвертом квартале 2017 года шаг ВВП опять сбился. Если во втором квартале экономика выросла на 2,5%, в третьем — на 1,8%, то с учетом годового роста на 1,5% получается, что завершающий квартал никак не шагнул дальше 1,3%. Налицо замедление, привычно-неотвратимое, как тень отца Гамлета. А это не сулит ничего хорошего.
Замедления никто официально не объясняет. Правительству откровенно не до того. Оно получило высшие похвалы президента, с искренним удивлением узнав, что сделало «все что могло и даже больше», и теперь не хочет портить впечатление. К тому же для него скорые президентские выборы точно не праздник, а полоса неизвестности. Неизвестно, конечно, не имя президента, тут-то все ясно, а собственная судьба. Кто останется в кабинете, кто его покинет — не открыто никому из министров. Кадровая кухня при Владимире Путине по-чекистски засекречена и всегда горазда на сюрпризы.
Ясно одно. Путин точно не забыл поставленную задачу о том, что Россия должна превысить среднемировые темпы роста экономики. А для этого сегодняшние заплетающиеся темпы надо удвоить. Задачу он обязательно напомнит новому правительству, даже если оно будет мало кем отличаться от нынешнего.
Что будет происходить дальше, известно по опыту удвоения ВВП или выполнению майских указов. Правительство будет по-своему отсчитывать сроки решения задачи, ссылаться на внешние факторы, на имеющийся «потенциал роста», который «не перепрыгнешь». В этих аргументах будут и рациональные зерна, и констатация того, что, по сути, правительство у нас к сольным ариям не приучено. Все, что оно может сделать в сфере экономической стратегии, — это раскрыть веер карт-предложений, а уж козырь из них вытянет Кремль. Но и он обычно не торопится.
Судя по дискуссии об очередном налоговом маневре в пользу снижения нагрузки на фонд оплаты труда и повышения ставки НДС, в том числе и по высказываниям помощника президента Андрея Белоусова, за базу стратегии на новый президентский срок выбрано предлагаемое Алексеем Кудриным и его Центром стратегических разработок. Но «база» — это не все предложения. Если за бортом окажется то, что окрашено не только в экономические, но и в политические цвета, а это, например, обновление судебного корпуса и освобождение его от опеки исполнительной власти, в том числе и Администрации Президента, контролирующей выдвижение судей на высшие позиции, или корректировка внешнеполитического курса, без чего не избавиться от санкций, то стратегия в принципе никак не поменяется. А значит, и задача пусть нескорого, но ускорения решена не будет.
С выбором кудринской базовой модели экономической стратегии, пусть и в неполной комплектации, согласны далеко не все. Возможно, именно с этим связано выдвижение в качестве кандидата в президенты Бориса Титова, известного не только как бизнес-омбудсмен, но и как один из авторов отличной от нынешней и условно кудринской экономической стратегии. Правда, шансы Титова продемонстрировать через выборы конкурентоспособность своей модели, как показало его участие в недавних думских выборах, крайне невелики.
В любом случае занавес, пока закрывающий новую (если она будет новой) стратегию экономического развития, поднимется после 18 марта. А каким будет ближайший ответ на очередное замедление экономики?
Если его кто-то его и даст, то ЦБ. Эльвира Набиуллина уже утверждена на новый пятилетний срок, да и ЦБ призван оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации, располагая не точечно-ручными, как правительство (которое не может, например, в одночасье изменить налоги), а макроэкономическими инструментами.
Беда, правда, в том, что при этом ЦБ не считает своей главной задачей поддержку экономики. Но и держа в прицеле любимую мишень — инфляцию, ЦБ не может не учитывать изменившиеся параметры. А они таковы: ЦБ по-прежнему называет «таргетом» 4% роста цен в год, между тем текущий уровень инфляции на сайте Банка России указан в 2,5% (данные за декабрь 2017 года). Но ЦБ отслеживает и инфляционные ожидания. Он признает, что в январе резко (с 25 до 35%) выросла доля респондентов, считающих, что регулятор удержит рост цен в пределах 4% в 2018 году. 28% респондентов (по сравнению с 23% в декабре) ожидают сохранения инфляции вблизи или ниже 4% в год. Все это говорит о том, что инфляционные ожидания получили наконец «якорь» в 4%.
Есть и еще один фактор, развязывающий руки ЦБ в снижении ключевой ставки, о котором в официальных комментариях не говорится. «Бомба» санкций не взорвалась. Речь, конечно, не столько о персональных санкциях, сколько о несостоявшемся запрете на вложения американских инвесторов в российские гособлигации. Значит, дополнительно защищать рубль от удара в виде ухода иностранных инвесторов из этих бумаг не надо.
Все вместе не оставляет сомнений в том, что 9 февраля ЦБ снизит свою ставку. Подтолкнет ли этот шаг экономику — вопрос открытый. Скорее всего, спуск будет аккуратно-минимальный и замедления не остановит. Но все равно это лучше, чем ничего.
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Обращение к русским людям!
Мы, представители русских национальных организаций, призываем бойкотировать так называемые “выборы президента” в марте 2018 г.
С февраля 1917 года, более ста лет, Россия не имеет законной власти. В стране правят террористы, убийцы, самозванцы, воры, маньяки и сумасшедшие, периодически сменяя друг друга. Все они крайне далеки не только от русского народа, но и его интересов. Более того: ни один внешний враг не наносил русскому народу столько потерь и столько горя, как эти правители, всегда выдающие себя за исполнителей народной воли.
Их преступными усилиями наша страна расчленена на целый ряд псевдогосударственных образований, разорвавших единое тело русского народа. В результате чего русский народ превратился в крупнейший разделенный народ мира. Причем нынешние правители усердно отмывают и облагораживают своих предшественников ‒ террористов захвативших власть в стране в 1917 году.
Самозванцы, правящие различными кусками России, превратили ее в свою личную собственность, вывозя из страны ее богатства триллионами долларов.
Прикрытием всех этих преступлении против русского народа и являются так называемые «выборы», на которых шутовским образом «выбираются» все те же лица, несущие ответственность за разграбление и разчленение страны.
Участие в «выборах» предполагает признание права устроителей их проводить.
Мы, русские патриоты, такого права ворам и преступникам не давали!
Для нас важно также, что ни один из представленных на сцене кандидатов не имеет никакого отношения к русскому народу и не ставит своей целью защиту его интересов.
Таким образом, участие в фарсе «выборов» только подкрепляет легитимность режима клептократов и отдаляет дело освобождения России от воров, ибо все самозванцы, правившие и правящие, здесь, руководствуются формулой – «Не важно как проголосуют, важно, как подсчитают».
Россия Освободится Нашими Силами (РОНС),
Союз Христианского Возрождения (СХВ),
Русское Имперское Движение (РИД),
Национально -Консервативное Движение (НКД).
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Порошенку свою в опу лижи, а мы уж как-нибудь сами разберёмся:)
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Вы, чегось удумали-то! Под крики “Ура” Усадить во главе России жидовку, Маньку Гогенцоллерн! Поменять навоз на понос!
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Все это хорошо, ток Вы желаете, чтоб мы сразу “опустились на дно” , как вы?? Ни одна власть её сама не отдаст; тогда майдан?? А это уже призыв к свержению конституционного строя! Опасного желаете для своих ” братьев” славян!! Хотите , чтобы и мы лишились всего! Потерпим пока, однако, посмотрим, как вы всех байкотируете…
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ой, в хохлостане типа после госпереворота есть законная власть.
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Ни какого роста экономики не было. Был рост цен на нефть. Снижение роста якобы экономики в конце года произошло потому что в конце года рост цен на нефть замедлился, а промышленность ушла в минус на 1,3%. Вот режим и преподносит рост цен на нефть за рост экономики. Как говорится следите за руками и ушами. Ни каких секретов в кадровой политике у Путина нет. Одни и те же рожи пересаживает с места на место по кругу. На следующие шесть лет ни чего нового и хорошего ожидать не стоит. Тем более задовну, главного могильщика Российской экономики и станы в целом оставили на 5 лет. Ни какого набора стратегий у правительства нет. Кроме того Голикова вчера сказала, правительство нанимает пиндосные фирмы для разработки стратегий развития. Представляю что разработают пиндосы для нашего развития, за наши налоги.
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“С выбором кудринской базовой модели экономической стратегии…” можно будет ставить крест на России.Вот в этом весь Путин. Он не то, что не может ничего сделать для страны, он НЕ ХОЧЕТ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ, НИКОГДА НЕ ХОТЕЛ И НЕ БУДЕТ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ.
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В РФ реально выросли доходы олигархов и банкиров, а также жидовский планктон в офисах!
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Уважаемые коллеги! На самом деле статья о том, что Владимир Владимирович, как президент не контролирует экономику, как гарант Конституции не гарантирует её соблюдение правительством. Получается, что президент просто марионетка в руках либералов и всё, что он делает во внешней политике ничтожно. А если это так, то зачем спрашивается продлевать ещё на шесть лет тоже самое, что происходит сейчас? Кто то говорит- необходима стабильность, но такая стабильность ни кому не нужна. Нужны перемены, это моё субъективное мнение.
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найди хоть одного президента, который бы не был фейковым. Потом поучай.
В сша после убийства Кеннеди принят закон, что если президент не лижет сапоги своей секретной службе, то сразу – импичмент. Вот такие закладки в царстве демократии.
Так что двойные стандарты вводишь.
Открою тебе бальшой секрет. Все презики – фейковые.
А сказать. что санкции на самом деле означают? Что Путин отхватил кусок Реальной власти. Посмел конкурировать с богами.
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вопомни фразу старшего Полторанина, о том куда они всё слили. И не повторяй его ошибки.