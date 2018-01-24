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В.Ю. Катасонов о форуме в Давосе
15:14. 24 января 2018 Просмотров - 386 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Валентин Катасонов в очередной раз подтвердил свой авторитет.Просто, понятно и ясно ответил на все вопросы.За это его и уважаю.