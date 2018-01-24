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В.Ю. Катасонов о форуме в Давосе

15:14. 24 января 2018 Просмотров - 386 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, Катасонов, кризис, рабство, финансовый, экономика
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Один комментарий»

  • 900 672
    росич 24 января 2018 в 15:44 Ссылка Пометить
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    Валентин Катасонов в очередной раз подтвердил свой авторитет.Просто, понятно и ясно ответил на все вопросы.За это его и уважаю.

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