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Давос-2018: хорошая мина при плохой игре

11:05. 2 февраля 2018 Просмотров - 178 Нет комментариев Опубликовал:

Уже лет сорок вся мировая экономика превратилась в громадное казино

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Если попытаться в одном предложении описать атмосферу, царящую на ежегодной тусовке Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, то я бы сказал: «Хорошая мина при плохой игре». 

Это выражение пришло в речевой обиход из среды картёжников. Однако мастерами притворяться являются не только картёжники, но и финансисты, банкиры, политики. А самые искусные мастера хорошей мины при любой игре и собираются на форуме в Давосе в январе каждого года. 

Уже лет сорок вся мировая экономика превратилась в громадное казино. Это произошло в 70-е годы ХХ века, когда на смену золотодолларовому стандарту пришел бумажных доллар. Бумагу, печатаемую центробанками, стало возможным напрямую конвертировать в материальные ценности. Уже лет сорок созидание материальных благ в мире деградирует, поскольку все бросились на финансовые рынки. Даже те, кто формально остался в реальном секторе экономики, всё равно начали играть: на фондовом, валютном, денежном рынках. Уже лет сорок идет раздел и передел того богатства, которое было создано и накоплено в предыдущие столетия. На смену производству и труду пришли игра и азарт. Играть становится все тяжелее и опаснее. Выигрывает всегда тот, у кого печатный станок (хозяин казино) или кто к этому «станку» приближен (помощники хозяина). Остальные проигрывают и беднеют. Даже те, кто формально в играх не участвует. Основной куш «хозяевам денег» достаётся тогда, когда рушатся долговые пирамиды и лопаются «пузыри» на фондовых рынках. 

Для тех, кто не относится к «хозяевам денег» и их прислуге, игра всегда плохая, так как кончается проигрышем. Таких в мире 99%, «хозяева денег» называют их «профанами», «баранами» и ещё менее приличными словами. Но особенно игра становится плохой накануне разрушения пирамиды и схлопывания «пузырей», поскольку в безумном азарте профаны бросают на алтарь игры своё последнее имущество. А когда они (профаны), образно выражаясь, остаются без штанов и взять с них больше нечего, хозяева денег кончают игру, обрушивая пирамиду и забирая кассу. 

Я вкратце описал механизм функционирования мирового казино, которое в учебниках по экономике называется «финансовой экономикой». Теперь можно вернуться к теме «Давос-2018». 

Весь прошлый год прошёл в напряженном ожидании второй волны глобального финансового кризиса. Первая волна прошла в 2007-2009 гг., и ее эпицентром был американский рынок ипотечных бумаг. Серьёзные эксперты постоянно обращали внимание на то, что на мировых финансовых рынках с тех пор образовались пузыри, калибром ничуть не меньше тех, которые были на финансовом рынке США летом 2007 года. То же самое можно сказать про долговые пирамиды: они подобно Вавилонской башне выросли до небес. Уже в начале прошлого года совокупный долг США (включает в себя, помимо суверенного, также долги банков, нефинансовых корпораций и сектора домашних хозяйств) составил 300-350% ВВП. Это более высокий уровень задолженности, чем в 2007 году. По Европейскому союзу и Китаю относительный совокупный долг, по оценкам экспертов, находился примерно на уровне США. Правда, в Китае ситуация, скорее всего, ещё более критическая. С учётом китайского теневого банкинга совокупный долг Китая может достигать 650% ВВП. Вывод: вторая волна кризиса может начаться в любой момент, причем эпицентром его могут оказаться и США, и Европейский союз, и Китай. 

Казалось, можно было предполагать, что главным вопросом на форуме Давос-2018 будет угроза второй волны глобального финансового кризиса и меры по её предотвращению (или смягчению её последствий). Увы! Из повестки дня форума видно, что главными на саммите будут три вопроса: экологические угрозы от экстремальных погодных условий и температур, экономическое неравенство и кибератаки. 

Если верить сообщениям российских и иностранных корреспондентов из Давоса, то там царит полная эйфория. Кристина Лагард из Международного валютного фонд обрадовала всех прогнозом экономического развития мира на последние годы нынешнего десятилетия. Вот заголовки и броские фразы из сообщений первого дня заседаний форума: «После нескольких лет негативных прогнозов МВФ предсказал рост мировой экономики»; «Улучшились прогнозы по экономическим показателям США, Китая и Европы»; «По прогнозу фонда, все экономически развитые страны к 2019 году покажут больший рост, чем ожидалось раньше». Для приличия Фонд ухудшил прогноз лишь по одной стране – Великобритании, сославшись на Брекзит. 

Итак, с мировой экономикой всё хорошо. Про угрозу второй волны финансового кризиса – ни слова (по крайней мере, в документах форума; в кулуарах об этом наверняка шептаться будут). А раз так, то можно заняться чем-то другим. Например, экологией или кибербезопасностью. Правда, не понятно, какие решения можно принимать по экологии и климату, если США приняли решение не участвовать в Парижском соглашении по климату 2015 года. А без Америки, которая даёт самые большие выбросы углекислого газа и других парниковых газов, Парижское соглашение теряет всякий смысл. 

Никто не спорит, что миру угрожают три основные проблемы, обозначенные в повестке дня. Но вопросы экологии и климата, а также бедности и социальной поляризации общества и мира повторялись в повестках бесчисленное количество раз за 48 лет давосских саммитов. И решения проблем не возникало: ухудшение состояния окружающей среды продолжалось, экономическое неравенство усиливалось. Известная международная некоммерческая организация Oxfam к открытию нынешнего форума в Давосе подготовила очередной доклад, из которого следует, что за год социально-имущественная поляризация в мире усилилась. Теперь 1% населения Земли владеет 82% всех богатств планеты. С 2010 года общее богатство миллиардеров увеличилось на 13 процентов. Их состояние росло в шесть раз быстрее чем зарплаты рабочих и служащих, указывается в исследовании. Самые зажиточные люди, утверждают авторы доклада, разбогатели в том числе за счет ухудшения условий труда рабочих и служащих. Уиннифред Бьянима, исполнительный директор Oxfam накануне открытия форума заявил: «Я здесь для того, чтобы сказать большому бизнесу и политикам: это не нормально. Их действия и проводимая ими политика становятся причиной неравенства и бедности. Они могут все это изменить. Мы устали слышать о том, как они обеспокоены существующим неравенством. Но при этом они ничего не делают. Мы призываем их действовать». 

А что касается темы кибератак и кибербезопасности, то всерьёз ее обсуждать в Давосе нельзя. Она требует отдельной площадки, где собираться должны в первую очередь не банкиры и политики, а профессионалы, специалисты в области IT-технологий. Напомню, что Давос – площадка для проведения саммитов Всемирного экономического форума. Именно экономического. 

Все сказанное лишний раз доказывает, что Давос – пустая говорильня. Причем не безобидная, поскольку она не только не реагирует на реальные угрозы и вызовы, но и всячески отвлекает от них внимание общественности. 

В целом видно, что, несмотря на все ухищрения организаторов, Давос теряет влияние и авторитет. Сам форум уже нельзя назвать всемирным. Мировая экономика без Китая и США – полный нонсенс. А у Давоса напряженные отношения и с Китаем, и с США. В прошлом году в Давос пожаловал главный коммунист планеты – товарищ Си Цзиньпин. И говорил вроде бы вещи понятные и близкие тем, кто регулярно посещает саммиты ВЭФ. Говорил о глобализации, о мировом рынке, о необходимости продолжения либерализации в сфере мировой торговли и валютно-финансовых отношений. Товарищ Си, как мне кажется, даже пытался успокоить европейцев, которые не на шутку испугались заявлений Трампа о том, что ему глобализация не нужна. Товарищ Си даже пообещал, что Китай готов стать «локомотивом глобализации». И вроде бы правильные (с точки зрения либерал-глобалистов) слова говорил китайский коммунистический вождь, но сложившаяся в течение десятилетий тусовка Давоса отнеслась к товарищу Си настороженно. Ей глобализация с «китайской спецификой» не по душе. 

Ещё меньше по душе либерально-глобалистской тусовке Давоса Дональд Трамп. Его в прошлом году на саммите не было, но даже на расстоянии многих тысяч километров американский президент приводил в трепет многих участников Давоса. Представляю, какой фурор устроит Трамп, если всё-таки в последний день форума он появится на трибуне. 

Итак, на сегодняшний день Давос – площадка, на которой по разным причинам его организаторы не очень, мягко выражаясь, рады руководителям двух стран с самыми крупными экономиками мира. Какой же это Всемирный экономический форум? Это просто встреча либерал-глобалистов, время которых уходит.

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Валентин Катасонов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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