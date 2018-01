В.Ю. Катасонов. G30: Сила, управляющая всем финансовым миром

У всех на слуху привычные аббревиатуры G7 (Group of Seven) и G20 (Group of Twenty). Это неформальные клубы руководителей семи и двадцати государств, которые каждый год проводят встречи в разных точках мира. К слову сказать, в этом году 44-я встреча “Большой семерки” пройдет в канадском курортном городе Мальбе. А 13-й саммит “Большой двадцатки” запланирован в Буэнос-Айресе.

Меньше известно о G10 – “Группе десяти”. Эта группа образовалась в 1962 году на базе подписанного десятью экономически развитыми странами Генерального соглашения о займах. Соглашение предусматривало возможность предоставления этими странами займов Международному валютному фонду. Группа существует до сих пор. Министры финансов и председатели центральных банков стран-участниц Группы обычно проводят ежегодные саммиты непосредственно перед саммитами МВФ и Мирового банка.

Если о G10 иногда упоминается в учебниках по экономике, то вот о G30 – полный молчок. О таинственной группе G30 знают единицы. Но вот на прошлой неделе неожиданно эта аббревиатура оказалась у всех на слуху. Мировые СМИ передали очень лаконичную информацию, имеющую отношение к жизни Европейского союза (ЕС). Омбудсмен ЕС Эмили О’Рейли призвала высших должностных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ) прекратить участие в заседаниях G30.

Это неизбежно спровоцировало интерес журналистов и общественности к тому, что скрывается за вывеской G30. Выяснилось, что это консультативная группа, имеющая статус международной некоммерческой организации, объединяющая представителей центральных банков и крупных частных банков разных стран, а также ведущих мировых экономистов. Создана в 1978 году банкиром Джеффри Беллом при участии Фонда Рокфеллера. Штаб-квартира находится в Вашингтоне (США). У Группы имеется даже свой сайт[1], правда, из него мало что можно узнать о реальных целях и о повестке дня заседаний G30. За словесной шелухой PR-информации просматривается, что группа формулирует рекомендации для Центробанков и ведущих мировых банков. Участники встреч далее участвуют в реализации принятых рекомендаций, используя свои административные возможности, связи и влияние.

Вот какую информацию о руководстве группы можно найти на сайте:

Председатель совета попечителей группы (Chairman of the Board of Trustees) – Яков Френкель (Jacob A. Frenkel), банк JPMorgan Chase International, председатель.

Председатель группы (Chairman) – Тарман Шанмугаратнам (Tharman Shanmugaratnam), заместитель премьер-министра и министр-координатор по экономической и социальной политике Сингапура (Deputy Prime Minister and Coordinating Minister for Economic and Social Policies, Singapore).

Казначей группы (Treasurer) - Гуилермо Ориц (Guillermo Ortiz), инвестиционный банк BTG Pactual Mexico, председатель.

Заслуженный председатель (Chairman Emeritus) - Пол Волкер (Paul A. Volcker), бывший председатель Федеральной резервной системы США.

Почетный председатель (Honorary Chairman) – Джин-Клод Трише (Jean-Claude Trichet), бывший президент Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Остальные 25 членов избранного клуба – люди хорошо известные в финансовых, политических и академических кругах. Некоторые из них занимают в настоящее время очень важные посты в разных финансово-банковских организациях. Другие занимали ранее, а сейчас выступают в качестве советников. Знакомство со списком членов клуба показывает, что те, кто находились на высших постах в прошлом, по-прежнему при деле. Тут очень уместна шутка-прибаутка: “Бывших не бывает”.

Из “бывших” мы уже назвали Пола Волкера, который руководил Федеральным резервом на протяжении 1979-1987 годов. И это помимо того, что он в 1969-1974 годах был заместителем министра финансов США, а в 1975-1979 гг. – президентом Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Пол Волкер (Paul A. Volcker), бывший председатель Федеральной резервной системы США. Фото: www.globallookpress.com

Давайте на примере это заслуженного председателя G30 посмотрим, насколько у Группы большие возможности влиять на финансовую и денежную политику в мире. Можно смело сказать, что Пол Волкер – одна из ключевых фигур, благодаря которым в 70-е годы удалось ликвидировать золотодолларовый стандарт и перейти к ямайской валютно-финансовой системе, основанной на бумажном долларе.

Помимо G30 Пол Волкер сегодня член таких влиятельных наднациональных организаций, как Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия (он – председатель северо-американского отделения комиссии), Совета по международным отношениям. Следует также отметить, что он председатель фирмы Rothschild Wolfensohn Company. И при этом Волкер – долговременный партнёр семьи Рокфеллеров. Этот опытный финансист и политик, как показывает его биография, умел и умеет ладить как с кланом Ротшильдов, так и кланом Рокфеллеров. Более того, складывается такое впечатление, что Пол Волкер на протяжении многих десятилетий выступает координатором действий этих кланов и не раз успешно урегулировал различные споры и конфликты, возникавшие между отдельными группами “хозяев денег”. Волкеру уже 90 лет, но он по-прежнему востребован и не пропускает заседаний G30.

Из тех, кого условно относят к “ветеранами”, можно также назвать прошлых руководителей БМР (Банка международных расчетов – Bank for International Settlements):Джейми Каруана (Jaime Caruana), бывшего председателя Центробанка Испании и бывшего генерального управляющего БМР; Кристиана Нойера (Christian Noyer), бывшего председателя БМР и почетного управляющего (Honorary Governor) Центробанка Франции.

Видным представителем “ветеранов” является Джин-Клод Трише, который в разные годы возглавлял Казначейство Франции, Банк Франции, Всемирный банк, Парижский клуб, а в период 2003-2011 гг. был президентом Европейского центрального банка.

Впрочем, многие “бывшие” на самом деле не “бывшие”. А пересевшие из одного кресла в другое. Ярким примером такого “пересевшего” можно назвать Тимоти Гейтнера (Timothy Geithner). Он был президентом Федерального резервного банка Нью-Йорка в 2003-2009 гг., министром финансов США в 2009-2013 гг. В настоящее время активно занимается частным бизнесом, в частности, является президентом крупной американской инвестиционной компании Warburg Pincus. Как и многие другие члены Группы, Тимоти Гейтнер по совместительству является членом таких мондиалистских организаций, как Трехсторонняя комиссия, Бильдербергский клуб, Совет по международным отношениям.

Некоторые “бывшие” банкиры и финансисты стали парламентариями и политиками. Например, Мервин Кинг (Mervyn King) был председателем Банка Англии на протяжении 2003-2013 гг. В настоящее время – член верхней палаты английского парламента (палаты лордов).

Мервин Кинг (Mervyn King) бывший председатель Банка Англии. Фото: www.globallookpress.com

Среди группы более молодых, которых еще рано называть “ветеранами”, можно вспомнить Филиппа Хилдербранда (Philipp Hildebrand). В настоящее время он занимает пост вице-председателя гигантского финансового холдинга BlackRock. Это одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, ее активы на конец 2017 года оценивались в 6,3 трлн долларов. BlackRock входит в четверку крупнейших финансовых холдингов мира (другие холдинги - Vanguard, State Street, Fidelity). Я уже писал о финансовом холдинге BlackRock и обращал внимание на то, что он участвует в капитале многих ведущих частных банков мира, в том числе банков Уолл-стрит[2]. А если говорить о Филиппе Хилдербранде, то он помимо G30 также участвует в работе Бильдербергского клуба.

Уж, конечно, среди действующих “молодых” членов G30 никак нельзя забыть Вильяма Дадли (William C. Dudley), который в настоящее время занимает пост президента Федерального резервного банка Нью-Йорка. До этого Дадли работал в инвестиционном банке Goldman Sachs в качестве партнера и управляющего директора.

Конечно, в Группе преобладают те, кто руководил или продолжает руководить банками и финансовыми институтами США и Европейского союза. Но есть руководители институтов, находящихся в других странах. Например, в Бразилии и Мексике. Неожиданно в списке членов Группы мы находим представителя “социалистического” Китая. Это управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань (Zhou Xiaochuan). До этого он был президентом Китайского строительного банка (China Construction Bank).

В Группе есть несколько представителей так называемых “академических” кругов. Это американский профессор экономики Пол Кругман (Paul Krugman), профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff), японский профессор Масааки Ширакава (Masaaki Shirakawa), профессор Гарвардского университетаЛоуренс Саммерс (Lawrence Summers), профессор Стэндфордского университета Кевин Уорш (Kevin Warsh), сотрудник Йельского университета Эрнесто Зедилло(Ernesto Zedillo), индийский профессор из Чикагской школы бизнеса Рагхурам Раджан (Raghuram G. Rajan).

Американский профессор экономики Пол Кругман (Paul Krugman). Фото: www.globallookpress.com

Правда, когда начинаешь изучать биографии этих профессоров, то понимаешь, что профессорская мантия – не более, чем прикрытие. Все эти представители “академической науки” – бывалые политики и матерые финансисты и банкиры. Взять того же Пола Кругмана. Любопытно, что он потомок евреев из Белоруссии. Был хорошо “раскручен”, получил Нобелевскую “премию” по экономике (ставлю в кавычки, поскольку Нобель не завещал никаких премий по экономике, это придумка нашего времени). Но Кругмана нельзя считать “чистым академиком”. Из биографии мы узнаем, что он был членом Совета экономических консультантов при президенте США (Council of Economic Advisors).

А вот другой представитель “академических” кругов – не менее хорошо “раскрученный” профессор Кеннет Рогофф. В “прошлой жизни” был главным экономистом Международного валютного фонда. Еще “круче” биография “профессора” Лоуренса Саммерса – в “прошлой жизни” он был министром финансов США. Упомянутый выше японский “профессор” ранее был управляющим Банка Японии, а индийский “профессор” – управляющим Резервного банка Индии. Но, наверное, самая удивительная метаморфоза произошла с Эрнесто Зедилло из Йельского университета: в “прошлой жизни” он был президентом Мексики.

Антиглобалисты и борцы с властью “хозяев денег” (их часто либеральные СМИ ернически называют сторонниками теории “мирового заговора”) основной пафос своей критики и борьбы направляют против таких мондиалистских организаций, как Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, Совет по международным отношениям. Также под их “прицелом” – форум Всемирного экономического совета в Давосе (который как раз сегодня начал свою работу).

К сожалению, крайне редко вспоминаются такие наднациональные институты и форумы, как Банк международных расчетов (БМР) в Базеле и ежегодные встречи руководителей и представителей Центробанков в Джексон-Хоуле в США (в августе каждого года). Там происходит выработка политики “хозяев денег”, которая затем проводится в жизнь через Центробанки разных стран мира. Давос на фоне БМР и Джексон-Хоула выглядит как большой базар. Такое ощущение, что его специально каждый год собирают сильные мира сего для того, чтобы отвлечь внимание общественности от тех центров, где мировой элитой принимаются реальные решения.

Но даже над БМР и Джексон-Хоулом имеется еще более высокая инстанция. И таковой является Группа тридцати. Почему же омбудсмен ЕС потребовала, чтобы Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил участие в заседаниях G30? Формально, потому, что в Группе тридцати принимают участие руководители и представители ряда банков, которые находятся под надзором ЕЦБ. Такие негласные контакты финансового регулятора с поднадзорными институтами запрещены правилами ЕС.

Однако, думаю, что есть и более серьезная причина для запрета участия ЕЦБ в Группе. Президентом ЕЦБ является Марио Драги. Он лишь формально европеец (итальянец), а фактически он – человек Голдман Сакс. Драги сильно ориентирован на своих бывших руководителей из Голдман Сакс и Федерального резерва. Марио Драги – в списке Группы тридцати, его поездки на такие встречи – прекрасная возможность пообщаться со своими коллегами и начальством из-за океана без свидетелей, получить от них нужные указания. Некоторые европейские эксперты оценивают деятельность Группы тридцати как деструктивную, так как в основе ее политики лежит идея дерегулирования экономики и финансов. Такое дерегулирование смертельно опасно для банковской системы ЕС, которая находится на грани кризиса.

По моему мнению, заявление омбудсмена ЕС по поводу участия ЕЦБ в G30 – попытка хоть как-то ослабить давление Вашингтона на Брюссель по вопросам, касающимся финансовой и денежно-кредитной политики. Не думаю, что Брюсселю удастся вырваться из-под этого влияния, по крайней мере, в ближайшее время.

Но эта попытка имеет позитивную сторону. Она “засветила” один из главных центров (может быть, самый главный центр), где мировая элита принимает решения по финансовым и денежно-кредитным вопросам. Запомним: он называется G30. Завтра эта аббревиатура, наверняка, опять исчезнет с полос мировых СМИ.

