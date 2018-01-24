СМИ: МОК запретил проносить на трибуны Олимпийских игр российские флаги
Международный олимпийский комитет запрещает болельщикам проносить российские флаги на трибуны во время Олимпийских игр в Пхенчхане, пишут СМИ со ссылкой на сообщение оргкомитета ОИ-2018.
Указывается, что «на соревнования и тренировочные объекты» ОИ запрещено проносить флаги государств, которые «не участвуют» в Олимпиаде, пишет «Чемпионат».
Однако «Спорт-Экспресс» пишет, что, возможно, это правило не касается России, так как она является «признанной всеми страной, членом ООН и МОК». Издание указывает, что «давно существует правило, что нельзя проносить флаги непризнанных мировым сообществом государств и стран, не входящих в МОК».
Издание считает, что ОКР могут просто «попросить воздержаться от организации централизованной поддержки нашей команды».
20 декабря МОК представил логотип «Олимпийских атлетов из России» и правила униформы российской сборной для Игр в Корее.
5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.
Источник: voicesevas.ru