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СМИ: МОК запретил проносить на трибуны Олимпийских игр российские флаги

09:17. 24 января 2018 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

Международный олимпийский комитет запрещает болельщикам проносить российские флаги на трибуны во время Олимпийских игр в Пхенчхане, пишут СМИ со ссылкой на сообщение оргкомитета ОИ-2018.

Указывается, что «на соревнования и тренировочные объекты» ОИ запрещено проносить флаги государств, которые «не участвуют» в Олимпиаде, пишет «Чемпионат».

Однако «Спорт-Экспресс» пишет, что, возможно, это правило не касается России, так как она является «признанной всеми страной, членом ООН и МОК». Издание указывает, что «давно существует правило, что нельзя проносить флаги непризнанных мировым сообществом государств и стран, не входящих в МОК».

Издание считает, что ОКР могут просто «попросить воздержаться от организации централизованной поддержки нашей команды».

20 декабря МОК представил логотип «Олимпийских атлетов из России» и правила униформы российской сборной для Игр в Корее.

5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе.

Антон Антонов

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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