СМИ: МОК запретил проносить на трибуны Олимпийских игр российские флаги

Международный олимпийский комитет запрещает болельщикам проносить российские флаги на трибуны во время Олимпийских игр в Пхенчхане, пишут СМИ со ссылкой на сообщение оргкомитета ОИ-2018.

Указывается, что «на соревнования и тренировочные объекты» ОИ запрещено проносить флаги государств, которые «не участвуют» в Олимпиаде, пишет «Чемпионат».

Однако «Спорт-Экспресс» пишет, что, возможно, это правило не касается России, так как она является «признанной всеми страной, членом ООН и МОК». Издание указывает, что «давно существует правило, что нельзя проносить флаги непризнанных мировым сообществом государств и стран, не входящих в МОК».

Издание считает, что ОКР могут просто «попросить воздержаться от организации централизованной поддержки нашей команды».