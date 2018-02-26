Победа России: Западные и китайские СМИ, наплевав на запреты МОК, присудили победу сборной нашей стране

Олимпийских атлетов из России" после триумфа хоккеистов на Олимпиаде больше не существует.

Первая победа сборной России по хоккею на Олимпиаде заставила иностранные СМИ отказаться от абсурдной идиомы "олимпийские атлеты из России".

Одним из первых это сделало китайское информационное агентство "Синьхуа", которое в англоязычной версии прямо сказало, что победила Россия.

Пользователи Сети не могли не отметить этот поступок. Ведь запрет на демонстрацию национальной принадлежности России был одним из самых принципиальных для МОК.

"Сейчас будет "аштрисёт" на тему "это не Russia", но "Синьхуа", как обычно, сошлется на "изложите претензии, используя самые простые иероглифы", - пишет один из пользователей "ВКонтакте".