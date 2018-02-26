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Победа России: Западные и китайские СМИ, наплевав на запреты МОК, присудили победу сборной нашей стране

14:59. 26 февраля 2018 Просмотров - 476 2 коммент. Опубликовал:

Победа России: Западные и китайские СМИ, наплевав на запреты МОК, присудили победу сборной нашей стране

Олимпийских атлетов из России" после триумфа хоккеистов на Олимпиаде больше не существует.
Первая победа сборной России по хоккею на Олимпиаде заставила иностранные СМИ отказаться от абсурдной идиомы "олимпийские атлеты из России".
 
Одним из первых это сделало китайское информационное агентство "Синьхуа", которое в англоязычной версии прямо сказало, что победила Россия.

Пользователи Сети не могли не отметить этот поступок. Ведь запрет на демонстрацию национальной принадлежности России был одним из самых принципиальных для МОК.

"Сейчас будет "аштрисёт" на тему "это не Russia", но "Синьхуа", как обычно, сошлется на "изложите претензии, используя самые простые иероглифы", - пишет один из пользователей "ВКонтакте".

Английская DailyMail тоже не прошла мимо победы сборной России. В большом редакционном материале, посвященном победе нашей сборной, издание напоминает читателям предысторию: что Россия попала на Игры после серии череды скандалов, была в унизительном для себя статусе "олимпийских атлетов из России", не имела гимна и флага.

"Этот олимпийский титул значил гораздо больше для жителей России, ведь на Игры не приехал ни один игрок из НХЛ", - пишет издание.

 

Метки: Олимпийские игры, спорт
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2 коммент.»

  • 4292 1654
    Oblichitel 26 февраля 2018 в 15:43 Ссылка Пометить
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    И форма,я смотрю, красная -как у “красной машины” – не за РФию играли,а за союз братских народов в пределе способный разрастись до масштабов всего мира.

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  • 198 96
    Иван 26 февраля 2018 в 16:18 Ссылка Пометить
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    “Этот олимпийский титул значил гораздо больше для жителей России, ведь на Игры не приехал ни один игрок из НХЛ”
    Если это правда, то действительно молодцы!

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