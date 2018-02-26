Победа России: Западные и китайские СМИ, наплевав на запреты МОК, присудили победу сборной нашей стране
Пользователи Сети не могли не отметить этот поступок. Ведь запрет на демонстрацию национальной принадлежности России был одним из самых принципиальных для МОК.
"Сейчас будет "аштрисёт" на тему "это не Russia", но "Синьхуа", как обычно, сошлется на "изложите претензии, используя самые простые иероглифы", - пишет один из пользователей "ВКонтакте".
Английская DailyMail тоже не прошла мимо победы сборной России. В большом редакционном материале, посвященном победе нашей сборной, издание напоминает читателям предысторию: что Россия попала на Игры после серии череды скандалов, была в унизительном для себя статусе "олимпийских атлетов из России", не имела гимна и флага.
"Этот олимпийский титул значил гораздо больше для жителей России, ведь на Игры не приехал ни один игрок из НХЛ", - пишет издание.
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И форма,я смотрю, красная -как у “красной машины” – не за РФию играли,а за союз братских народов в пределе способный разрастись до масштабов всего мира.
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“Этот олимпийский титул значил гораздо больше для жителей России, ведь на Игры не приехал ни один игрок из НХЛ”
Если это правда, то действительно молодцы!