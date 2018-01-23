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Как теряют и обретают суверенитет

19:51. 23 января 2018 Просмотров - 220 Нет комментариев Опубликовал:

Почему тот или иной государственный деятель вдруг начинает действовать так, что наносит вред своей стране?

Разворачивающиеся на наших глазах события в мире всё чаще побуждают людей задаваться вопросом о том, почему тот или иной государственный деятель вдруг начинает действовать так, что наносит вред не только своей стране, но и самому себе. Вот, казалось бы, в чём был интерес французского президента Николя Саркози, под руководством которого Франция участвовала в войне против Ливии, и тем самым оказалась втянута в войну в других африканских странах. Франция от этого приобрела только экономические проблемы, усиление нелегальной иммиграции, которая и так угрожает государственности Франции, и многие другие проблемы. А для Н.Саркози это обернулось проигрышем на президентских выборах и возбуждением уголовного дела. Но вот, что характерно, так это то, что пришедший на смену Н.Саркози новый президент Франции Ф.Олланд продолжает для Франции политику прежнего президента.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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