Вопреки данным Минздрава, потребление алкоголя в России не уменьшается

На деловом завтраке Гайдаровского форума министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что за последние 5-7 лет потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 80%. Эксперты алкогольного рынка рассказали «МБХ медиа», насколько сильно эта цифра отличается от реальности.

Если 50% рынка — подпольные, то официальная статистика покажет хорошие цифры»

Россияне стали потреблять на 80% алкоголя меньше — эта цифра Минздрава вызывает недоумение не только у специалистов алкогольного рынка, но и у рядовых граждан, не заметивших таких значительных изменений в жизни. В среднем россияне употребляют около 10 литров алкоголя в год на душу населения, объясняет главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов. По его словам, потребление алкоголя — довольно стабильный показатель, эта цифра в России, как и в других странах, практически не меняется на протяжении последних ста лет.

«Цифра, которую назвала Вероника Скворцова не имеет никакого отношения к реальности. Это — статистика продаж в магазинах. Тогда все становится ясно: если у нас 50% рынка — подпольные, и не учитываются никаким образом, то, естественно, официальная статистика покажет хорошие цифры. Половина населения перешла на подпольное потребление алкоголя, особенно потребители дешевой водки, так как водка у нас слишком дорогая», — утверждает Смирнов.

С этим предположением согласен руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты России Султан Хамзаев: цифры, приведенные министром, не учитывают нелегального рынка алкогольной продукции, который за последние годы значительно вырос.

«При всем уважении к Веронике Игоревне, у меня всегда есть вопрос: кто готовит конкретно бумагу со статистикой? Было сказано, что на 80% сократилось потребление алкоголя: не на 80% меньше алкоголиков вылечили, а именно «сократили потребление». Но доля рынка алкоголя за это время так сильно не уменьшилась. У нас есть открытые данные, которые ежегодно публикует Росалкогольрегулирование. И судя по доле алкогольного рынка, как бы ни хотелось верить Веронике Игоревне, с приведенными данными мы не можем согласиться. Все, что произошло — за пять лет произошел крен на контрафактную часть алкогольного рынка. Сегодня теневая часть — около 70%. Мы считаем, что это полностью упущение Росалкогольрегулирования», — рассказывает Хамзаев.

Официальные данные Росстата об объемах розничной торговли алкогольных напитков предлагают следующие цифры. Больше всего алкоголя, согласно данным Росстата, россияне покупали в 2007 году: тогда на душу населения приходилось 9,7 литров чистого спирта. В 2016 году каждый россиянин приобрел 6,6 литров алкоголя, и это самый низкий показатель начиная с 2000 года. Но даже такое сокращение не сравнится с тем, о котором говорит Минздрав: в «пьяном» 2007-ом алкоголя употребляли на 32% больше, чем в «трезвом» 2016-ом.

«За последние годы снижения потребления не произошло, только немного изменилась структура потребления. В действительности потребление могло снизиться исключительно в одном случае — если в стране экономический подъем, то потребление алкоголя падает. И это правило действует на любую страну: если начинается кризис, то потребление алкоголя растет, потому что он — самый дешевый, самый доступный и самый понятный антидепрессант», — объясняет Михаил Смирнов.

«Когда все делят на 146 миллионов — то вообще все хорошо»

По тем же данным Росстата об объемах розничной торговли алкогольными напитками в 2016 году, больше всего россияне употребляют пиво, затем — водку и ликероводочные изделия, на третьем месте — винодельческая продукция.

Если же говорить о потреблении алкоголя в целом, то крепкие напитки занимают лидирующие позиции, считает Михаил Смирнов: «Традиционно у нас страна северного типа потребления — то есть люди предпочитают крепкий алкоголь. Постепенно его доля снижается, потому что молодежь выбирает уже не крепкие напитки, а пиво и вино. Была выбрана политика замены крепкого алкоголя на вино и поощрение российского виноделия. Я думаю, что это совершенно правильная политика».

Однако эта политика не помогла российскому виноделию: по даннымНационального союза защиты прав потребителей, в 2017 году в России производство водки увеличилось на 9%, а производство вина и игристых вин при этом снизилось на 13,3%.

«Это — вопрос распределения денег, — объясняет Михаил Смирнов. — Малые производители, которые определяют уровень виноделия в любой стране, в принципе не получили никаких льгот от государства, до них не дошли эти деньги, их забрали крупные конгломераты. То есть, как всегда: приняли правильную стратегию, а исполнение подвело».

Отсутствие реального снижения потребления алкоголя также связано с демографической ситуацией в стране, считает руководитель центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. По его мнению, реальный уровень потребления алкоголя на душу населения сегодня составляет 11,5 литров.

«Снижения нет по одной простой причине — демографической. Молодежи в России нет, мы в демографической яме: сегодня молодежи от 18 до 26 лет у нас в два раза меньше, чем было 10 лет назад. Алкоголь в России пьют в основном с 18-20 до 55-57 лет — вот это группа резко сократилась численно. Даже если эти люди стали больше пить, общий объем по России получается меньше. А когда все делят на все 146 миллионов — то вообще все хорошо. Я думаю, что, если потребление алкоголя на душу населения реально сократилось на 10%, то это уже хорошо», — считает Дробиз.

По словам Дробиза, количество легального алкоголя в России за последние годы резко уменьшилось. Это связано с постепенным, но при этом значительным подорожанием алкогольных напитков в магазинах. «В декабре 2009 года водка покупалась за 50 рублей, в 2010 начался рост цен. Сегодня самая дешевая стоит 200 рублей с лишним. И огромные массы населения вместе с алкоголем ушли в нелегальный суррогатный сектор. Нелегальной суррогатной продукции на последние 7-9 лет стало в лучшем случае на 10-12% меньше», — приводит цифры Дробиз.

Высокая доля теневого рынка алкоголя — следствие коррупции и причастности контролирующих органов к нелегальной деятельности участников алкогольного рынка, считает Султан Хамзаев: «Пять лет назад доля контрафактного рынка была меньше, чем сегодня. Мы видим, что чем больше государство делает правильных шагов, направленных на защиту здоровья людей, тем больше алкогольный рынок вырабатывает стратегий по уходу в теневую часть. Я имею в виду холдинги, а также все ведомства и учреждения, что их курируют. Безусловно, это коррупция. Мы считаем, что это хороший вопрос для ФСБ: почему у нас в России сегодня около 70% рынка — контрафакт?»