Коронавирус – борьба за власть, вмешательство или?

Телеграмм Политджойстик

С коронавирусом в Китае история опаснее, чем кажется. Не зря ФНБА, которое возглавила Вероника Скворцова, подчинили военному вице — премьеру Борисову, а через него обеспечили прямую связь с Минобороны. И не случайно у нас в Правительстве на должность министра здравохранения назначили Мурашко, у которого сплошь награды от ФСБ и МВД https://t.me/politjoystic/12436. Это не просто министр — это министр — медик — силовик. И, обратите внимание, Президент Путин срочно повел совещание по этому вопросу без расшифровки стенограммы http://kremlin.ru/events/president/news/62691 А затем Голикова провела свое https://t.me/karaulny/194681

В Китае «коллеги» реально вбросили искусственный штамм, а нам парят, что это дикое животное. С учетом летних скандалов с лабораториями био/оружия в Грузии и Украине и информацией того, что бритиши закрывают авиасообщение с Китаем, а Германия посылает борт для вывоза своих граждан из Китая и т.п., все трагично.

Трампу нужна победа на вторичных выборах и он нагибает Китай на торговую сделку, поражая Ухань, как авиа/хаб и место концентрации сборочных производств для всемирных компаний. Китай окружает место поражения оружием биологического поражения (ОБП) и ищет вакцину. Все остальные страны пытаются спасти свои территории от заражения. Вот вам сценарий короткого блокбастера «торговая война Китай — США — второй срок Трампа».

Наша задача проста — не дать переползти вирусу в Россию и не дать «коллегам» вбросить вирус на нашей территории, как операцию прикрытия. В этом контексте роль Скворцовой — ключевая. Она и её команда знают структуру Минздрава и её пределы сопротивления. Вакцины не будет ещё полгода.

Телеграмм Политджойстик

Три блока размышления и информации в связи с коронарным вирусом.

1.Мощная информационная атака на Китай, поддержанная правительствами западных стран. Газеты и соцсети кишат страшными кадрами роликов и фотографий:

— где врачи в защитных костюмах возят людей,

— на улицах горожане строят стены, что изолировать свои дома,

— строятся блок-посты и перекрыты выезды из городов,

— прервано транспортное сообщение с Уханем,

— Бритиш эйруэйс прекращает полеты в Китай,

— Германия посылает самолет за своими гражданами в Китай.

Все это наносит по Китаю огромный удар с точки зрения экономики.

2.Торговая война СЩА – Китай вопреки обнадеживающим заявлениям сторон так и не прекратилась. Нам сказали, что подписана условная первая фаза. Трамп вошел в предвыборный цикл и ноябре у него перевыборы. Его задача поднять внутренний рынок, создать больше рабочих мест и заставить вернуть производство в США, заставить больше покупать американской продукции. Китай самый большой торговый партнер США и самый опасный противник одновременно. Цель Трампа не дать китайской экономике обогнать американскую и не потерять ни азиатские рынки сбыта, ни африканские, ни южноамериканские. А Китай инвестирует на всех континентах и за счет этого захватывает их рынки. История с Хуавэй наглядно доказывает этот тезис.

И вот как удачно заражается коронарным вирусов Ухань, который на равном расстоянии от Шанхая и Гонконга в 800-х км. Ухань- крупный транспортный хаб и вокруг него много производств на экспорт. И вирус этот никому неизвестен и опасен тем, что передается воздушно — капельным путем. США давно ведут разработки биологического оружия – это заявления наших военных. Да и другие страны неоднократно опасались этого. Вспоминается история весны 2018 года, когда начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что при испытаниях на гражданах Грузии препарата, производимого компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, в декабре 2015 погибли 24 человека, а позднее еще 49. Речь шла о Центре Лугара. Тогда бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом расследовать эксперименты над людьми, которые проводятся на территории центра Лугара в Тбилиси. По конфиденциальным данным минздрава Грузии, все пациенты получали противовирусный препарат, разработанный американской фармацевтической компанией «Гилеад Сайенсиз», доля в которой принадлежит бывшему министру обороны США Дональду Рамсфельду. Эта же компания в свое время разработала вакцину от птичьего гриппа, которая применялась во время эпидемии. А в 2001 году США отказались подписать дополнение к этой конвенции, регламентирующее механизмы взаимного контроля. И с 2002 года США интенсивно проводят изучение генетических данных различных этнических групп и воздействие на них различных заболеваний. Изучают и нас. Помните скандал, когда бывший главный санитарный врач России Геннадия Онищенко заявил, что медицинская компания «Инвитро», возможно, передает биоматериалы россиян за границу.

А теперь наложите всё эти на события в Китае и на действия наших властей. Незыгарь недавно писал о возможной войне против России, вот вам и информация к размышлению. Кто сказал, что она будет не биологической?Телеграмм WarGonzo

Удалось коротко пообщаться с дальневосточными товарищами, имеющими не последнее отношение к сбору данных, анализу приграничной обстановки и разведдеятельности (в пользу РФ, разумеется).

Так вот.

Наши спецслужбы на ДВ, естественно, держат ситуацию в Китае под особым контролем. Достоверно известно, что заражений вирусом в регионе (то есть на российской стороне границы) на данный момент не выявлено.

Однако, если верить источникам @wargonzo из числа дальневосточных силовиков — серьезная паника сейчас твориться среди китайской диаспоры, обильно проживающей в наших приграничных городах. Сами «киты» (так на местном слэнге называют китайцев) уверены, что вирус поражает только азиатов, и теперь они с нескрываемой опаской ждут открытия пешеходных переходов на границе после завершения праздников в КНР

Телеграмм WarGonzo

⚡️Сухопутные и речные КПП на границе РФ с Китаем на самом деле будут закрыты как минимум до 7-го февраля⚡️

Такая информация доведена до сотрудников спецслужб на Дальнем Востоке. Об этом проекту @wargonzo сообщили источники в местных силовых структурах.

Тем временем авиасообщение продолжает работать. Так, например, накануне в Хабаровск прибыл рейс из Саньи компании Nordwind.

Обстановка при этом в приграничных с РФ районах Китая по данным спецслужб напряжённая. В частности, в сопредельной с дальневосточными регионам РФ провинции Хэйлунцзян закрыты больше 50-ти автовокзалов.

Источники @wargonzo в хабаровской администрации также сообщили, что китайские коллеги уже обратились к ним за гуманитарной помощью — в Хэйлунцзян, как и в других регионах КНР, испытывают острый дефицит масок.

Телеграмм Н.Вавилов — Южный Китай

Началась гибридная Гражданская война в Китае

«Все вооруженные силы под единым руководством Центрального комитета Компартии Китая и Центрального военного совета КНР должны помнить основные цели Народно-освободительной армии Китая, и, получив приказ, быть готовы сразу приступать к его исполнению, а также иметь смелость брать на себя ответственность и вести ожесточенный бой для того, чтобы оказать активную помощь в борьбе с эпидемией на местах». ТАСС

Началось.

https://t.me/shuohuaxia/551