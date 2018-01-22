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Валентин Катасонов. Почему правительство радуется унизительному бюджетному правилу?

11:42. 22 января 2018 Просмотров - 409 2 коммент. Опубликовал:

Действие бюджетного правила и растущие цены на нефть в 2018 году позволят достичь профицита бюджета в 1% ВВП и увеличить Фонд национального благосостояния на $50 млрд. В Минэкономики отмечают, что действующий механизм в долгосрочном периоде обеспечивает низкую волатильность «всех ключевых экономических показателей — инфляции, темпов роста экономики, заработных плат». Это объяснение, вероятно, служит и оправданию ожидаемым в 2018 году 2% роста экономики РФ, которые остаются заметно ниже среднемировых темпов роста и динамики экономик стран Восточной Европы, отмечает Коммерсант. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

 

 

 

 

https://pravdoryb.info/valentin-katasonov-pochemu-pravitelstvo-raduetsya-unizitelnomu-byudzhetnomu-pravilu-134031.html

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2 коммент.»

  • 4151 3451
    александр 22 января 2018 в 14:18 Ссылка Пометить
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    Потому что цель этого пиндосного правительства не допустить развитие российской экономики. Если не дай бог эта экономика начнет расти они сделают отсечку в 20$.

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  • 804 602
    росич 22 января 2018 в 14:34 Ссылка Пометить
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    Умница В.Ю.Катасонов: всё очень точно и оценки, и характеристики, и разъяснения.
    Разбирать его интервью – только портить материал, поэтому просто рекомендую посмотреть и подумать.

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