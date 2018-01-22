Валентин Катасонов. Почему правительство радуется унизительному бюджетному правилу?

Действие бюджетного правила и растущие цены на нефть в 2018 году позволят достичь профицита бюджета в 1% ВВП и увеличить Фонд национального благосостояния на $50 млрд. В Минэкономики отмечают, что действующий механизм в долгосрочном периоде обеспечивает низкую волатильность «всех ключевых экономических показателей — инфляции, темпов роста экономики, заработных плат». Это объяснение, вероятно, служит и оправданию ожидаемым в 2018 году 2% роста экономики РФ, которые остаются заметно ниже среднемировых темпов роста и динамики экономик стран Восточной Европы, отмечает Коммерсант. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

https://pravdoryb.info/valentin-katasonov-pochemu-pravitelstvo-raduetsya-unizitelnomu-byudzhetnomu-pravilu-134031.html