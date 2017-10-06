Валентин Катасонов: Юбилейная каббалистика и мир финансов

Случайно ли многие кризисы приходятся на годы, оканчивающиеся семерками.

Нынешний 2017 год считается «юбилейным». Правда, юбилей не очень веселый. Речь идет о столетии двух революций, происшедших в России в 1917 году — Февральской и Октябрьской.

Но некоторые внимательные историки и финансисты обратили внимание на то, что нынешний год можно считать печально-юбилейным и потому, что в прошлом произошло несколько финансовых кризисов, причем даты кризисов приходятся на годы, оканчивающиеся семерками.

Во-первых, речь идет о последнем глобальном финансовом кризисе, который принято датировать периодом 2007−2009 гг. Таким образом, в этом году наступило десятилетие указанного кризиса. Об этом кризисе я ничего рассказывать не буду, потому что все его прекрасно помнят, а последствия до сих пор в полной мере не преодолены.

Во-вторых, вспоминается азиатский финансовый кризис 1997—1998 гг., который захватил многие страны Юго-Восточной Азии. Начало этого кризиса имеет точную датировку: 30 июня 1997 года правительство Таиланда объявило о девальвации бата, на который валютные спекулянты стали осуществлять атаки в мае того же года. В результате обменный курс бата упал наполовину, а фондовый рынок Таиланда — на три четверти. Кризис перекинулся на Индонезию, Малайзию, Южную Корею. Позднее от кризиса пострадали Япония, Гонконг, Лаос, Филиппины, Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам. Зацепил он также Сингапур и Тайвань. В данном случае имеем двадцатилетний юбилей.

В-третьих, обвал мировых бирж 1987 года, который начался с «черного понедельника». Напомню, что в понедельник 19 октября 1987 года на фондовых биржах США произошло самое большое падение промышленного индекса Доу-Джонса за всю его историю — 22,6%. Это событие затронуло не только США, оно быстро распространилось по всему миру. Так, фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8%, Канады — 22,5%, Гонконга — 45,8%, Великобритании — 26,4%. Имеем тридцатилетний юбилей.

В-четвертых, экономический кризис 1857−58 гг. В истории капитализма были и другие экономические кризисы (кризисы перепроизводства), в том числе в годы, оканчивающиеся на семерку. Но это кризис особый. Считается, что это первый в истории капитализма глобальный экономический кризис. На эту особенность кризиса, между прочим, обратил внимание классик марксизма. Именно Карл Маркс в «Капитале» назвал кризис 1857−58 гг. первым мировым. Таким образом, в этом году исполняется 150 лет с момента начала первого мирового экономического кризиса.

Кроме того, происходило много других кризисов в годы, которые кончались на семерку. Но формально это были кризисы национальные. Однако значимость некоторых национальных кризисов на самом деле имела глобальные масштабы, серьезные последствия для всего человечества.

Например, можно вспомнить кризис 1637 года в Голландии. Сегодня во многих учебниках он приводится как классический пример создания рыночных «пузырей». В Голландии начался психоз, связанный с торговлей луковицами тюльпанов. Цены на них росли каждый день, покупателям обещали, что завтра цены будут еще выше, что на тюльпанах можно сделать целое состояние. Этот психоз называют тюльпаноманией. Пузырь надувался на протяжении примерно двух лет, в феврале 1637 года он лопнул, цены упали сразу же на порядок. Десятки тысяч людей потеряли свои деньги. Это первый (по крайне мере, хорошо документированный) случай создания рыночного «пузыря». Впоследствии такие «пузыри» стали надувать не только на товарных рынках, но также на рынках ценных бумаг и валют. На наших глазах сегодня происходит надувание в разных частях мира «пузыря» криптовалют. Голландская авантюра с тюльпанами людей ничему не научила.

Можно также вспомнить банковский кризис в Америке, который разразился в 1907 году. Сегодня уже можно уверенно утверждать, что этот кризис был целенаправленно спровоцирован «хозяевами денег» (крупнейшими банкирами того времени). Началась банковская паника в виде набега десятков тысяч простых клиентов депозитно-кредитных организаций. Большинство американских банков зашаталось. На сцену вышел банкир Морган, который выступил в качестве «кредитора последней инстанции» и спасителя американской банковской системы. Кризис был блокирован. Но американцам объяснили, что в следующий раз такого «счастливого конца» может не быть, так как в Америке до сих пор нет настоящего «кредитора последней инстанции», коим может быть лишь центральный банк. Банковский кризис 1907 года стал важнейшим шагом на пути к созданию американского Центробанка. Закон о его создании был продавлен через Конгресс США в самом конце 1913 года. Это была дата рождения Федеральной резервной системы США. Образно выражаясь, Федеральный резерв родился в 1913 году, а «зачат» он был именно в 1907 году, т.е. 110 лет назад.

Тема «юбилеев» различных событий в мире финансов затрагивается некоторыми экспертами и журналистами. Но вразумительного ответа на вопрос, почему многие из них происходят в годы, оканчивающиеся на семерку, я не встречал. За исключением тех авторов, которые считают, что мир финансов управляется каббалистами, а для них семерка имеет особый смысл. Сразу признаюсь, что мои знания в области каббалы весьма поверхностные. Но то, что семерка имеет действительно особый символический смысл, мне известно. Причем не из учебников по каббале, а из Священного Писания.

Вот об этой библейской семерке и ее связи с современными финансами я хочу поговорить. Тема цифр и чисел как символов в Священном Писании очень обширна. Существует целое учение о Библейской нумерологии. Символическими числами в Библии считаются: 40, 12, 10, 7, 4, 3, 2, 1. Как видим, семерка — один из восьми числовых символов Библии. Смыслов семерки в Библии очень много.

В контексте обсуждаемой темы нас интересует лишь один смысл этого числа. Семь — номер года, который в Ветхом Завете принято называть «субботним». Согласно Библии, каждый седьмой субботний год следует оставлять землю под паром и отменять долги (Исх. 23:10−11; Лев. 25:1−7, 18−22; Втор. 15:1−11). Второзаконие требует от израильтян соблюдать седьмой год как «год прощения», в который следует прощать долги ближнему, и предостерегает от того, чтобы приближение субботнего года не служило причиной отказа в помощи бедняку. Субботний год — ветхозаветный институт, который должен был предотвратить резкое социальное расслоение общества.

Кроме «субботнего года» в Священном Писании мы еще встречаем «юбилейный год». Юбилейным считается год, завершающий семь семилетних циклов. Таким образом, это пятидесятый год. У древних евреев юбилейный год имеет своё начало в Книге Левит Ветхого Завета Библии: «…и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям её: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение своё, и каждый возвратитесь в своё племя» (Лев. 25:10). Слово «юбилей» происходит от древнееврейского, означавшего звук бараньего рога, оглашавшего наступление Юбилейного года. В течение всего года работа на полях приостанавливалась, рабы отпускались на свободу, земля и другое имущество, попавшие в залог, возвращались их первоначальным хозяевам (Лев. 25:30−31).

О юбилейном годе говорится и в Новом Завете. Читаем в Евангелии от Луки: «Ему (Иисусу Христу — В.К.) подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:17−19).

В Книге пророка Исайи выражение «лето Господне благоприятное» означает юбилейный год, год, установленный Богом, который совершался через семь семилетий — каждый 50-й год. Конечно, в устах Спасителя приведенные выше слова обретают особый духовный смысл. Христос явил подлинность пророчества Исайи: Тот, о котором говорил пророк, пришел, чтобы провозгласить спасение для всего человечества. Время очищения, освобождения и прозрения. От духовного рабства, невежества, греха и смерти. Но, безусловно, указанные слова можно понимать и буквально: они означают, что и в новозаветную эпоху предписание о прощении денежных долгов и возвращении заложенного имущества не отменяется (недаром в молитве «Отче наш» содержатся слова: «…и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»).

Христианская Церковь прекрасно понимала как высший, духовный, так и житейский, бытовой смысл ветхозаветных предписаний, касающихся субботних и юбилейных годов. Это нашло свое отражение, в частности, в решениях семи Вселенских соборов. Самое главное среди них — запреты на ростовщичество. Но эти табу стали постепенно размываться. Особенно после Великой схизмы 1054 года, когда от Церкви отпала ее западная часть, получившая название «католической церкви». В этой отпавшей части началась постепенная (подпольная) легализация ростовщичества. В частности, Фома Аквинский в своих богословских изысканиях сформулировал ряд исключений, которые развязывали руки как ростовщикам, так и их клиентам. Римско-католическая церковь выступала в обоих качествах (стараясь делать это незаметно). Как мы знаем, на протяжении нескольких веков в католицизме исподволь назревал кризис, проявлявшийся в недовольстве тем, что церковные иерархи занимаются ростовщичеством, бизнесом на индульгенциях и симонией (продажей церковных должностей). Закончилось это Реформацией.

И тут мне хотелось бы напомнить читателям о самой серьезной юбилейной дате из всех, которые я выше перечислил. В конце октября 1517 года монах-августинианец доктор Мартин Лютер опубликовал свои знаменитые 95 тезисов, осуждавших как догматику, так и практическую деятельность Римско-католической церкви. В том числе Лютер подверг жесткой критике практику ростовщичества, симонии и торговли индульгенциями. Парадоксально, но именно Реформация дала зеленый свет развитию капитализма. Были отвергнуты и ветхо- и новозаветные табу на ростовщичество. К власти стали рваться ростовщики, именно они стояли за буржуазными революциями в Европе. Именно они стали главными бенефициарами этих революций.

Во-первых, были окончательно и бесповоротно отменены всякие ограничения на ростовщическую деятельность. А для того, чтобы она выглядела благопристойно в глазах общества, ее стали называть «банковской».

Во-вторых, главным достижением буржуазных революций стало учреждение не парламентов, а центральных банков, которые де-факто и стали первой властью в обществе. Напомню, что в Англии центральный банк был создан в 1694 году, а во Франции — в 1800 году. Некоторая задержка произошла в Америке, но и там, в конце концов с помощью обмана и насилия американскому народу удалось навязать центральный банк (его специально назвали Федеральной резервной системой, чтобы обыватель не понял, что это ЦБ).

Итак, ровно пятьсот лет назад произошло событие, которое и дало «зеленый свет» всем другим трагическим событиям человечества — войнам, революциям, эконмическим, финансовым и банковским кризисам. Тезисы Лютера дали толчок Реформации, Реформация дала толчок подготовке и проведению буржуазных революций, буржуазные революции дали толчок безудержному укреплению власти ростовщиков (банкиров), ростовщики стали создавать центральные банки, фондовые и валютные биржи, изобретать новые «финансовые инструменты», надувать «пузыри» на товарных, фондовых и валютных рынках и т. п. Так что, если продолжать углублять тему «юбилеев» и «мистических семерок», то я бы начал ее исследование именно с 1517 года. О том, что Реформация и протестантизм окончательно перевернули мир, писали многие философы, богословы, социологи. Можно, например, вспомнить немецкого социолога Макса Вебера, написавшего более века назад известный труд «Протестантская этика и дух капитализма».

Смею высказать версию, почему все-таки многие кризисы происходят в годы, которые оканчиваются на семерку. Известно, что любые кризисы рукотворны и управляемы. За ними стоят «хозяева денег». Думаю, что люди они грамотные, а, может быть, даже по-своему религиозные. Только их религия диаметрально противоположна тем заповедям и нормам, которые заложены в Священном Писании. Предписывает Священное Писание ликвидировать все долги в «субботние» и «юбилейные» годы. Вот «хозяева денег» это и делают, приурочивая ликвидации к годам, оканчивающимся на семерку. Одно только «но»: ликвидируют они не обязательства своих должников, а свои собственные долги. Получаются субботние и юбилейные годы наоборот.

Вот, например, финансовый кризис 2007—2009 гг. Банки Уолл-стрит и Лондонского Сити сумели к началу кризиса накопить совокупные долги, которые измерялись десятками триллионов долларов. Все они выжили в ходе кризиса и «очистились» от долгов. Каким образом? Во-первых, «кинули» своих клиентов. Во-вторых, получили гигантские бюджетные вливания из государственного бюджета. В-третьих, почти беспроцентные кредиты от Центробанков (только ФРС выдала таких кредитов на 16 трлн. долл.).

Пока мы не вдумаемся в истинный смысл того, что такое «юбилей», мы будем обречены на то, чтобы создавать поводы для новых печальных «финансовых юбилеев» в будущем.

P.S. Многие тезисы данной статьи мне пришлось излагать «телеграфным» языком. Для читателей, заинтересовавшихся поднятыми в статье вопросами, рекомендую познакомиться с моей книгой: Катасонов В. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». Изд. 4-е, дополненное. — М.: Институт русской цивилизации, 2015.

Валентин Катасонов