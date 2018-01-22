Путин, Грудинин и Собчак

Во время моей поездки в Магнитогорск, центральной встречей была встреча с общественностью города.



Зал рассчитанный на 400 мест был переполнен, многие стояли. Видеозапись этого мероприятия будет размещена в самые ближайшие дни. Однако, отклики очевидцев в магнитогорской прессе продолжают выходить.

Вот и еще одно, судя по тональности, весьма либеральное издание, попыталось описать часть моего общения с магнитогорцами, посвященную предстоящим президентским выборам и участвующим на них кандидатам.

На сколько точно «независимые» журналисты передали суть происходящего вы сможете оценить, когда будет размещена видеозапись. А пока предлагаю вашему вниманию сам материал.

Источник: www.verstov.info

Грудинин, Путин и Собчак. На встрече с магнитогорцами Николай Стариков говорил о президентских выборах

Магнитогорск. Встречаясь с жителями нашего города, общественный и политический деятель Николай Стариков заявил о фальши в современной политической жизни страны. Не стала исключением и «Единая Россия».

Посетивший Магнитогорск 17 и 18 января общественный и политический деятель, писатель, блогер и публицист Николай Стариков, в своем выступлении в актовом зале администрации прокомментировал предстоящие в марте этого года президентские выборы. Оказалось, что Стариков не доверяет Грудинину, считает, что Ксении Собчак вообще не должно быть в избирательных бюллетенях, и предполагает, что «Единая Россия» может «разбежаться при первом хлопке»… Но обо всем по порядку.



Одним из самых любопытных пунктов приезда Николая Старикова в Магнитогорск стала его встреча с жителями города, представителями руководства города, депутатского корпуса, ветеранских и патриотических движений в актовом зале городской администрации.Ранее мы уже сообщали, что общественный и политический деятель, писатель, блогер и публицист Николай Стариков посетил Магнитогорск. Он побывал на комбинате, встретился с журналистами в Управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК», побеседовал со студентами МГТУ…

Вместе с тем, в ходе встречи Старикова с магнитогорцами были затронуты и другие интересные темы. В частности, общественный и политический деятель прокомментировал ситуацию, складывающуюся перед предстоящими в марте этого года президентскими выборами. Мы не смогли не поделиться с нашими читателями озвученной Николаем Стариковым точкой зрения относительно связанных с предстоящими выборами внутриполитических процессов.Основная часть этой встречи, длившейся более 2 часов, заключалась в диалоге Старикова с собравшимися, проходившем в формате ответов на вопросы из зала. Озвученные в ходе встречи взгляды Николая Старикова на ситуации в Украине и Сирии, проблемы терроризма и внутренней идеологии, вопросы и причины миграции населения внутри страны и за её пределы стали основой нашего отчетного материала.

Обсуждение предстоящих выборов началось с прозвучавшей из зала просьбы охарактеризовать как кандидата на пост президента Павла Грудинина. Напомним, что Грудинин выдвинут кандидатом на пост президента России от КПРФ 23 декабря 2017 года.

«Давайте зададим себе главный вопрос: на чьи деньги будет осуществляться выборная компания Грудинина?, — предложил магнитогорцам Николай Стариков, — Он далеко не бедный человек, но все-таки большинство этих средств будет давать КПРФ <…>. Поэтому программа Грудинина, это по большому счету – программа КПРФ».

Впрочем, досталось от политолога и правящей «Единой России», которая, в интерпретации Старикова, представлена абсолютно противоречивой, не имеющей идеологии, и отличающейся руководителями, которые постоянно призывают всё взять и продать в «эффективные частные руки».Как считает Стариков, КПРФ, будучи одним из лидеров оппозиции уже несколько десятков лет, не отметилась какими-нибудь значимыми реальными делами. Впрочем, это беда и признак не только КПРФ, но и других современных российских оппозиционных сил. При этом, по мнению Старикова, КПРФ, в которой есть олигархи, которая может выдвинуть на пост кандидата в президенты человека, имеющего счета за рубежом и вспоминает о них только в последний момент, к понятиям «коммунист» и «коммунистическая» не имеет никакого отношения.

«Поэтому у нас и Эти выводят деньги за границу, лечатся там, учатся там, на лыжах там катаются, и Те, кто их критикует из парламентской оппозиции, тоже деньги выводят за границу, катаются за границей, лечатся за границей… Различаются лишь цветом партийного значка», – поставил свой диагноз действующему парламенту Николай Стариков.

«Программа – программой, а жизнь диктует своё», – прокомментировал молчание зала Николай Стариков. После чего оратор предложил залу поиграть в интересную игру – назвать хоть одного из недавних кандидатов на государственный пост, выполнившем свою предвыборную программу. Зал притих. Мы ожидали крика «Владимир Владимирович!» с рядов, где расположились единороссы или руководство города. Но даже этого ответа на предложение Старикова не прозвучало. Де факто все признали, что предвыборные программы в современной России не выполняются.

Впрочем, политолог тут же поправился, рассказав о том, как важно было присоединение Путиным Крыма. И тут же пояснил стремление президента еще, как минимум, один срок управлять страной:

«И я не представляю ситуацию, чтобы он сдал всё то, что за 17 лет с огромным трудом наработал. Это значило бы свою собственную жизнь и весь свой труд обесценить. Поэтому он просто обязан идти дальше. Сейчас мы выбираем человека, от которого зависит судьба не только России, но и мира», – в ответ на эту реплику Николая Старикова, собравшиеся в зале несомненно должны были зааплодировать.

«У нас правящая партия очень большая но у неё нет идеологии и она может разбежаться при первом хлопке, как разбежалась, например, партия регионов. У нас другие политические силы, которые находятся в Думе – они тоже ненастоящие. Есть клуб любителей Владимира Вольфовича Жириновского, который обеспечивает карьеру. Прекрасно! Там собрались умные толковые, заинтересованные люди. Делают карьеру – молодцы! Какая у них идеология? Не знаю. Партия называется «Либерально-демократическая». Туда Кудрин должен записаться первым, исходя из названия. Но у них что-либо от либерал-демократов есть? Нет! Ну так название поменяли бы! КПРФ какое отношение имеет к коммунизму? Никакого! «Справедливая Россия»? Тут и говорить не о чём… И, смотрите, всё ненастоящее – это народ чувствует».

Прошелся Николай Стариков и по другим кандидатам и политическим силам. Так, по его мнению, Ксения Собчак – это кандидат, которого не должно быть в бюллетенях, потому что она принижает уровень выборов, а в целом в современной политической жизни России очень много фальшивого, включая «Единую Россию»:

А вот Путин, согласно Николаю Старикову, – он настоящий. И это народ чувствует. Отсюда и высокие рейтинги президента. «Но в укор ему мы можем сказать, что он не смог отремонтировать систему, чтобы и политические силы были настоящими», – заключил Стариков.