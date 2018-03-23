Путин предложил проигравшим выборы кандидатам высокие государственные посты
10:48. 23 марта 2018 Просмотров - 272 2 коммент. Опубликовал: brahman
Переизбранный президентом России Владимир Путин провел встречи с проигравшими кандидатами, он предложил как минимум двум бывшим соперникам продолжить политическую карьеру.
Подобное предложение от президента получили Ксения Собчак и Павел Грудинин, сообщает «Аргументы недели».
Дочь Анатолия Собчака ранее выражала намерение создать новую политическую партию, находящуюся в оппозиции нынешней власти, однако ей предложено стать членом Совета Федерации по квоте президента или возглавить не самый успешный регион страны, чтобы продемонстрировать свои возможности руководителя.
В настоящий момент Ксения Анатольевна обдумывает полученные от Путина предложения.
Грудинину, учитывая его успехи на посту главы успешного совхоза им. Ленина, предложен пост министра сельского хозяйства РФ. А нынешний министр Александр Ткачев, по данным источников газеты, уйдет работать в семейный сельскохозяйственный бизнес.
И Грудинин, и Собчак, пока не комментируют эти данные.
Источник: nashaplaneta.su
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