Путин предложил проигравшим выборы кандидатам высокие государственные посты

Переизбранный президентом России Владимир Путин провел встречи с проигравшими кандидатами, он предложил как минимум двум бывшим соперникам продолжить политическую карьеру.Подобное предложение от президента получили Ксения Собчак и Павел Грудинин, сообщает «Аргументы недели».Дочь Анатолия Собчака ранее выражала намерение создать новую политическую партию, находящуюся в оппозиции нынешней власти, однако ей предложено стать членом Совета Федерации по квоте президента или возглавить не самый успешный регион страны, чтобы продемонстрировать свои возможности руководителя.В настоящий момент Ксения Анатольевна обдумывает полученные от Путина предложения.Грудинину, учитывая его успехи на посту главы успешного совхоза им. Ленина, предложен пост министра сельского хозяйства РФ. А нынешний министр Александр Ткачев, по данным источников газеты, уйдет работать в семейный сельскохозяйственный бизнес.И Грудинин, и Собчак, пока не комментируют эти данные.

Источник: nashaplaneta.su