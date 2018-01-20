ВЛАСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ИДИОТОВ… или предателей. Михаил Делягин.
12:16. 20 января 2018 Просмотров - 798 9 коммент. Опубликовал: jackomb
Не только российский Центробанк, но и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» беспредельничают в финансовой сфере страны. С начала года АСВ пачками подает судебные иски к жителям Татарстана, имевшим депозиты в банках, которых ЦБ лишил лицензии. Лишился денег - кто виноват? Ты и виноват! Никак не регулятор!
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На днях российские СМИ опубликовали переписку руководства Сбербанка с правительством США. Из этих писем следует, что крупнейший государственный банк России во главе с Германом Грефом, который, по собственному признанию, страдает паранойей, готов лебезить перед Западом и уступить во многих вопросах, лишь бы не потерять свои доходы за рубежом. Про патриотизм и интересы собственной страны забыли, только бизнес и рост прибыли — именно таким принципом руководствуется нынешний топ-менеджмент крупнейшего госбанка России, который контролирует уже более 50% всего отечественного финансового рынка. Сдать финансовый и национальный суверенитеты страны — это принцип, которым руководствуются в Сбере, когда ведут переговоры с Госдепартаментом США. Как стало известно, Сбер не только направляет гигантские суммы денег на лоббирование своих интересов в США, но и заискивает перед тамошними чиновниками, которые, к слову сказать, готовят новый так называемый февральский пакет антироссийских санкций для объяснения своих “банковских практик” и других деликатных вопросов. Активную переписку глава Сбербанка Герман Греф через своего личного представителя ведёт с помощником госсекретаря по делам Евразии. В письмах говорится, что в начале 2017 года некий Эдиссон Смит, лоббирующий интересы Sberbank CIB, настойчиво добивался встречи с высокопоставленными сотрудникам Госдепартамента США, чтобы обсудить вопросы, связанные с введением антироссийских санкций и касающиеся деятельности Сбербанка. Помимо общих пассажей, касающихся разъяснений того, насколько старым и уважаемым во всём мире финансовым учреждением является Сбербанк, в письме отмечается, что топ-менеджмент банка намерен обсудить с американскими должностными лицами тот факт, что Сбербанк является примером транспарентности и ответственности в российской банковской сфере. Также речь в рамках запрашиваемой Сбербанком встречи должна была пойти и о сотнях миллионов долларов возможных потерь в случае применения к банку санкционных ограничений. Свои письма Герман Греф подкреплял публичными заявлениями, что Сбербанк не будет открывать отделения в Крыму и Севастополе, чтобы не подпадать под санкционные ограничения в США и Евросоюзе. Вместе с этим банк в 2016 году выделил около полумиллиона долларов двум лоббистским фирмам (Podesta Group и Madison Group) в США, которые должны были провести работу с рядом сенаторов и конгрессменов в защиту интересов тех, кто готов пожертвовать российским национальным суверенитетом и пресмыкается перед структурами, грозящими “разорвать в клочья российскую экономику”. Кстати, в начале 2017 года к фирмам-лоббистам, которые работали в Соединённых Штатах на Сбер, добавилась ещё и компания SGR LLC, в которой и работает личный представитель Грефа Эдиссон Смит.
Источник: https://zelv.ru/ekonomika/67574-sekretnaya-informaciya-glava-sberbanka-sdaet-rossiyu.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=zelv.ru&utm_term=1250738s4949&utm_content=5972312
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Все действия Сбербанка и его руководства абсолютно точно укладываются в логику действий власти.Ничего удивительного нет.Именно так и должны действовать враги России и действуют, кстати, под громкие вопли о патриотизме и прочем.
Сейчас у меня нет времени, но я обязательно пройдусь по указанной ссылке.И хоть и понимаю, что ничего нового не узнаю, но информация лишней не бывает.Посмотрю что там есть полезного.
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А где великий и всемогущий, борец за все хорошие против всего плохого солцеликий ВВП, где его спец службы, которые получаются только и могут простой народ гноить?
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Как там с фашистским лозунгом ? Насчёт- “Каждому своё”.Так и здесь- одни воруют, другие народ гноят.Как говорится:кто на что учился!Всё логично.
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Я надеюсь это риторический вопрос коллега по тому, что на него логичного ответа нет.
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Где-где! В проруби!
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Думаю, во власти России нет дураков, люди работают на свои ЛИЧНЫЕ интересы, интересы державы – не для них. И это закончится, когда это поймут массы сознательных. Весь это либеральный курятник – исчезнет…
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Леонид Петрович хочу самую малость добавить к Вашим словам о дураках во власти.Если Вы не против, конечно.
Так вот, в одной книге я вычитал такое определение дурака как раз в наше время:
дурак сейчас- это человек БЕДНЫЙ, честный, справедливый, трудолюбивый, ответственный, отзывчивый и т.д. Дальше можете добавить что-нибудь сами.
А вот те,для которых эти качества являются недостижимой вершиной (богатые, вороватые, нечестные, непорядочные и т.д.) и которые сейчас все во власти- это прикидывающиеся дураками.Но им очень хочется уж если не быть дураком(нормальным человеком), то хотя бы быть похожим на него.Отсюда очень красивые их речи и не очень красивые дела.
Вынужден был подкорректировать свой ответ из-за непонятной цензуры абсолютно литературного слова.
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ДА НЕТ У НИХ СТРАНЫ, КАК СОБСТВЕННО И СОВЕСТИ.