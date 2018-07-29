Нельзя требовать от капитализма, чтобы при нём бабушки не умирали от голода и холода

Даже обжигая и калеча морального урода, практика всё равно не становится для него критерием истины. И оттого он обречён в итоге покалечиться и сгореть.

XXI век рискует остаться в памяти человечества как кунсткамера уродов. Уроды всех мастей, страшные в своей многомерной неполноценности, бессмысленно и беспощадно агрессивные, ломающие всё, но не умеющие построить ничего – заполонили землю. При этом столкновение дегенерата с реальностью всегда носит трагикомический характер. Дегенерат искренне не понимает – почему реальность не подчиняется тем «законам», которые он для неё придумал? Почему жизнь упорно следует законам природы и естества, а не составленным придурками фантастическим курсом?! Законы естества можно изучать, изучив – их можно преодолевать, но их нельзя изменить или игнорировать. Дегенерата с головой выдаёт то, что он никак не сопоставляет свои беспочвенные выдумки и праздные домыслы с ежедневным практическим опытом. Он и чужому опыту не верит, и собственный отвергает: если факты противоречат его ущербной доктрине (созданной его умственной неполноценностью) – тем хуже для фактов.



Вот пример: перед вами омерзительные ублюдки и выродки рода человеческого, экс-главарь карательного батальона «Торнадо» Руслан Онищенко, даже от украинского нацистского суда получивший 11 лет тюрьмы за пытки и изнасилования пленных, и его «побратим».

Не будем удивляться – случай наказания садиста садистами не нов. В 1944 году зондеркоманда SS за зверства сводного полка РОНА расстреляла командира бригады Бронислава Каминского, начальника штаба Шавыкина, дивизионного врача, а также шофера.



В ходе Нюрнбергского процесса немцы подтвердили факт расстрела Каминского, заявив, что Каминский был расстрелян за мародёрство по законам военного времени. Реинкарнацией Каминского, наказанного фашистами за чрезмерный фашизм, является Руслан Онищенко.

Теперь Онищенко ополчился против другого кровавого дегенерата – Петра Порошенко. Кто из них хуже и страшнее – сказать не берусь: непосредственный потрошитель, или фюрер-покровитель потрошителей… Но факт остаётся фактом (как и в случае с Н.Савченко): клинические идиоты скандально выясняют, чей идиотизм является «истиной».

Каратели, которых, как в анекдоте, «в гестапо недолюбливали за жестокость» – угрожают фюреру «незалежной», называя его «предателем, забывшим об идеалах Майдана». Как и в случае с Савченко, это столкновение уродливого, недоразвитого сознания с реальностью, на которое недоразвитый человек пытается реагировать собственным дегенеративным инструментарием…

На видео, появившемся в Сети, Онищенко и бандит с позывным «Моджахед» на фоне украинского флага демонстрируют книгу беглого нардепа Рады Александра Онищенко «Петр Пятый» и заявляют, что Порошенко — «пятая колонна страны».

«…Для нас эта книга стала белым пятном на твоем гнилом шоколаде. Ты предал все идеалы, за которые умирал Майдан», — пафосно заявил Моджахед.

«Порошенко — настоящий враг, который проливает кровь сынов Украины, он богатеет на крови украинских сынов и он просто уничтожает нацию украинцев. Мы можем относится к нему только как к врагу. Это внутренний враг каждого украинца.



Вещает со свое башни в Киеве, одурманивает миллионы людей. Он призывает нас идти на убой в то время, как магазинов „Рошен” становится все больше, а бабушки воруют хлеб в магазинах», — добавил Онищенко.

Можно понять разумного человека, логически рассчитав его рациональные мотивации, но совершенно невозможно (даже не пытайтесь) найти связную линию в метаниях безумца. В частности, невозможно понять, о каких идеалах Майдана говорят его сумасшедшие сторонники.

Майдан насаждал безбрежный рыночный капитализм с его социал-дарвинизмом (в просторечии – фашизмом). Как все эти бесчисленные Нади Савченко обоих полов представляют себе капитализм террористического, пиночетовского типа без бабушек, ворующих от голода хлеб? Как они себе представляют капитализм без президентов, утопающих в крови, и без милилардеров, обогащающихся на крови?

Как вообще в их больном и сумрачном сознании стихия безграничной алчности рыночного волка сочетается с пасторальными картинками всеобщего благополучия и ненасилия?!

Любому вменяемому человеку понятно, что украинцев уничтожает, конечно же, не лично Пётр Порошенко, а сам «проект «Украина», созданный австрийскими политтехнологами и кайзеровскими генералами. Само происхождение проекта «Украина» подсказывает, что любовью к славянам он отнюдь не страдает, изначально предназначался расчистить землю от славянских народов для германского плуга в рамках «Дранг нах Остен».

А эти идиоты, заляпанные кровью до бровей, теперь возмущаются нищетой бабушек и воровством президентов, развесив за своей спиной австрийский флаг проекта «Украина» – как будто бы под таким флагом может быть что-то иное, кроме геноцида славян…

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Перед нами характерный пример распространённой деструкции: мышления нет, есть окрошка, месиво, в котором смешалась смутная память об идее справедливости из советского детства, домыслы и выдумки, галлюцинации о «благородном капитализме» и отказ признавать доморощенный рынок «настоящим»: мол, это «неправильные пчёлы, и они делают неправильный мёд»…

Дегенераты (в нашей стране тоже) – не понимают главного: пост-советизм противопоставил себя всем моделям мирного сосуществования, сняв ограничения на личное обогащение хищной особи. И потому мы живём в пространстве взаимоистребления.

Группа истребления пополняется по мере уничтожения предыдущего состава. А потому если сегодня вы себя чувствуете сносно (не воруете вместе с бабушками хлеб в магазинах) – это только потому, что не подошла ваша очередь в газовую камеру. Имейте терпение: истребители доберутся и до вас (как доберутся они и друг до друга).

Не стойте иллюзий, будто вы вписались в капиталистическое общество: тут всякая «вписка» временная. Сегодня громят уличных коробейников, завтра снесут торговые павильоны покрупнее, а потом и все крупные магазины сожрёт одна гигантская сеть. Сегодня банкротят соседнее предприятие, а завтра возьмутся за ваше.

Надеяться на то, что эта среда взаимного истребления (в которой уже и США с Европой успели поругаться при дележе награбленного) обернётся миром и добротой – всё равно, что надеяться волка сделать вегетарианцем.



Нельзя требовать от капитализма, чтобы при нём бабушки не умирали от голода и холода: это его родовая черта. Нельзя требовать от капитализма и рыночной демократии, чтобы их президенты не гнали свои народы на захватнические войны, а их банкиры не жировали на крови: это их родовая черта.

Выдумывать какой-то другой капитализм, в котором частная собственность служит всему обществу, а не только её владельцу – это удел наркоманов и шизопатов.

Ваши майданы боролись именно за существующее общество, а не за какое другое. Ваши майданы, начиная с 1991 года в Москве, только и делали, что открывали клетки тигров и пещерных медведей, выпуская на волю плотоядных ненасытных хищников.

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Но моральный урод потому и урод, что столкнувшись с реальностью, считает «неправильной» реальность, а не себя. Он не понимает, что уродства текущего быта – это, прежде всего, продукт его собственного психического дегенератизма, пытающегося заменить подлинный мир выдуманным.

Начинаются стенания (им несть числа) – что «мы хотели не этого». Всякий дебил, сунув руку под циркулярную пилу, начинает ныть, что не ждал отрыва пальцев. И даже наоборот, предполагал, что вырастет шестой палец! И что он доселе в это верит – если бы циркулярка была правильной, то пальцев бы на руке прибавилось…

То ли ему кто-то это внушил, то ли он сам это выдумал в состоянии наркотического дурмана – но в его мире медведи летают, рыбы бегают по лесу, а миллиардеры сажают цветы в детских садах…

Современный пост-советский дегенератизм духа сочетает два очевидных симптома: уверенность с непроверяемостью. Дебил уверен в своём утверждении, проверять его не собирается. Да это и невозможно: всякий провал в сборе воображаемого мёда снова и снова будет списан на неправильных пчёл…

Десятилетия пост-советского кошмара, провал в средневековье – упорно объясняются «нереформированностью институтов», «неправильным менталитетом» и коррупцией. Причём всякая новая майданная проамериканская власть заводит эту шарманку с начала. Всякая проамериканская власть в мире начинается как «борьба с коррупцией» а заканчивается как гнездо коррупции. Её меняют на новую, которая удручающее однообразно повторяет этот же путь…

И снова беспамятливые безумцы окрыляются надеждой достичь рубежей всеобщего потребительского блаженства – которого (как всеобщего) вообще-то и в природе не существует.

Если не запретить хищничество – то как можно запретить жертвы хищничества? Если есть хищник – так ведь должна быть и жертва, иначе какой же он хищник?

Хищник может не украсть пенсии у какой-то отдельно взятой, конкретной бабушки. Но он же не может не воровать пенсий сразу у всех бабушек, вместе взятых – ибо на чём же тогда он построит своё сверхбогатство? Хищник может не нападать на какую-то отдельно взятую страну.



Но он же не может не нападать вообще ни на кого – иначе откуда тогда возьмётся его богатство посреди нищеты? Нищие сами, без насилия, добровольно – принесут и сложат в его доме все свои монетки? Скажут – «пусть мы живём плохо, лишь бы этот чужой нам дядька хорошо жил»? Вы в это верите?!

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Борьба за цивилизацию, против дикости – это, прежде всего, брань духовная. Это борьба с самоуверенными и беспочвенными утверждениями дегенератов, отказывающихся проверять своё дурное но упёртое мнение практикой.

Для которых, например, либеральные реформы – путь к процветанию, тогда как они уже тридцать лет на всех континентах ведут только к обнищанию и деградации стран и народов…

Дегенерат снова и снова видит перед собой один и тот же результат, но снова и снова настаивает, что «на самом деле всё не так, как в реальности». Либеральных реформ в мире – десятки. Майданов – тоже десятки. Где пример хотя бы одной удачи, взлёта?!

- Ну, скажет вам придурок, это всё потому, что ценности майдана предают… Если бы хоть раз (из десятков случаев) – не предали, то всё было бы тип-топ, а так – имеем, что имеем…

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Самое страшное – что в природе существуют некрофаги. Такие формы жизни, которые наливаются соками и питательными веществами непосредственно из трупа, выступающего для некрофагии донором.

XXI век всё больше и больше напоминает гриб-некрофаг на трупе не им созданной цивилизации. Его акторы, отталкивая друг друга от падали, все эти порошенки и онищенки – ярко выраженные и ничем не прикрытые некрофаги тела человечества.

И если брать их, как некрофагов – то они адекватны жуткой реальности. Действительно, гробовщик не ошибётся, если спрогнозирует рост своих доходов в условиях мора и смертоносных эпидемий.

И этим доход гробовщика отличается от доходов иных профессий.