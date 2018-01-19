Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение

Русскому солдату посвящается..

10:32. 19 января 2018 Просмотров - 590 4 коммент. Опубликовал:


Отто фон Бисмарк говорил. Русских нельзя победить по трем причинам: Слишком большая территория, отступать могут сколько угодно. Слишком непредсказуемый климат, как будто всегда за русских. Слишком выносливые люди, как будто на зло врагам. Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью. Чуть ли не весь мир, побывал с нами на поле боя, где в основном оказывался под штыком. Все великие русские князья и полководцы, такие как: Александр Невский, Святослав Игоревич, Суворов, Нахимов, Кутузов – всех их боялись все времена. Не может быть Россия без героев! Никто славянский народ не смог погубить, и не погубит. Мы – русские.

Всем посвящается кто не, верит в русский дух! Не будите спящего медведя. Пощады не будет никому! Я видел русских в бою идущих вчетвером на двенадцать человек моджахедов с пустыми автоматами и лопатами. Духи побежали я не верил своим глазам. Русских уважали там как воинов! А кто говорит, что русские фуфло тот не знает их или не воевал с пацанами восемнадцатилетними в Чечне.

Убедительны публицистические слова С. Климковича: «Бойтесь разбудить русского. Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стерли в порошок, вдруг произойдет что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придет к вам в дом. Устало опустился на стул, положит на колени автомат и посмотрит вам в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью. Но он будет в вашем доме. И тогда русский задаст вам вопрос: “В чем сила, брат?”. И именно в этот момент вы тысячу раз пожалеете, что вы не брат русскому. Потому что брата он простит. А врага — никогда. Французы помнят. Немцы знают… Русский живет справедливостью. Западный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. Пока жива в его сердце справедливость, русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете.

Недавно спросил меня деда:

Какой скоро праздник у нас?

Но я не сумел ответить

И он мне решил рассказать.

Мы можем построить дороги,

Дома, школы, парки, кафе.

Но только сосед на пороге

Вдруг скажет:”Отдай это мне!”

Мне нравиться ваша природа,

Поля, горы, реки, леса.

Вскипит тогда кровь у народа!

Плеснув багрецом в небеса.

Так было , и к нам приходили:

Разрушить, отнять, разорить.

Хотя мы им всем говорили:

“Не надо, давайте дружить”.

Что б спали детишки спокойно,

Их мамы не знали беды,

На стражи России солдаты

Сыны нашей грозной страны.

Они не кому не позволят

Обидеть отчизну свою.

Присягу даёт каждый воин.

Что всех победит он в бою.﻿

Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Песни о доблести наших солдат
... и ярче сказал свое «спасибо» русскому солдату. Нашим пращурам, нашим отцам и... и Е. Логашев. 5. «Русским героям посвящается…», (песня, присланная как «Привет из.... Григорьев и Е. Логашев «Русским героям посвящается…» (Привет из Украины) Просмотреть результаты...
Русские не сдаются
...занять развалины. Так воевали «забитые» русские солдаты, защищая «прогнивший царизм», пока революция...наших школьных учебниках Первой мировой посвящено несколько строк, на книжных ... хаос. «Неготовая к войне» русская армия под водительством «бездарных» царских...
Варя Стрижак - Атака Мертвецов, или Русские Не Сдаются!
Русским солдатам Первой мировой войны посвящается... Атака защитников крепости Осовец 6 ... мертвецов. Тогда появилась крылатая фраза "Русские не сдаются!" Варвара Стрижак - родилась...
Патриотизм как национальная идея, часть третья
...летию Атаки Мертвецов посвящается! Русским солдатам Первой мировой войны посвящается... Слова Вадим ...рассказать наконец То, как русский солдат защищал Осовец. Град снарядов...с окопом лежало распластанное тело русского солдата, изрядно присыпанное землей — ...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
...10 км. А 600 русских солдат в сапогах и военном ...Что это значит? Рисунки посвящены не пейзажу, а именно ...подъемной башни - того, чему посвящена собственно картина? И, кстати,... *** Еще одно детище русских архитекторов-инженеров Августов Августовичей Монферрана...
Бэкграунд, выпуск-279 за 20 октября 2012
... заявленных на форуме, она посвящена как раз правовым аспектам российско... передача «Большая политика» была посвящена восхвалению Виктора Ющенко. Петр Порошенко...Сталинграде, увековеченного в прекрасной песне русского солдата Алешу из болгарского Пловдива. ...

4 коммент.»

  • 7820 6718
    Вячеслав 19 января 2018 в 12:43 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Умным был этот Бисмарк… Но только мало, почему-то к нему прислушивались… Вот ещё несколько высказываний:

    Отто фон Бисмарк: “Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью”.
    ***
    «Никогда люди не врут так много, как перед выборами, во время войны и после рыбалки”. Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи.
    ***
    «Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». (Отто фон Бисмарк)
    ***
    «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению ос-новной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…», – Отто фон Бисмарк.
    ***
    «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских». – Отто фон Бисмарк.
    ***
    “Не идите войной на Россию, её победить невозможно. Русский солдат, поставленный в безвыходное положение, презирает смерть” Отто фон Бисмарк.

    А вот – по поводу шломо-маркса с его “капиталом”:

    Когда отто фон Бисмарк прочитал «Капитал» Карла Маркса, он сказал простую вещь: «Занятная теория, надо только попробовать на стране, которую меньше всего жалко».
    ***
    “С этим бухгалтером Европа еще наплачется… ” Отто фон Бисмарк о Карле Марксе, когда прочитал его «Капитал»

    Ответить
  • 26 12
    Viktop 19 января 2018 в 13:00 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Я проходил срочную службу в погранвойсках. Сержантом,командиром отделения. За мой призыв на нашем участке было задержано 64 нарушителя. Это особый случай,когда видишь территорию со предельного государства- патриотизм “выше крыши”, воспитывает не отступать в экстремальных случаях. Кто был в подобных случаях,тот Родину никогда не предас.

    Ответить
  • 2623 2141
    Pol Roger 19 января 2018 в 17:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Прекрасная статья,только большие сомнения вызывает память всех этих пропиндостанских евроинтеграторов.Особо лягушатников.Наверное надеются,ну теперь то мы – сила,с пиндосами то!Потом в качестве “пушечного мяса” ,они много “черноты” набрали,а впереди поляки с npoeбaлтaми!Охх,опять придется подмолаживать,не дай ,Бог! Не переживут они нового взятия берлиноф и парижеф.Озверел народ то наш от их либерастии и дepbмокpaтии

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>