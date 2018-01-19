Русскому солдату посвящается..
10:32. 19 января 2018 Просмотров - 590 4 коммент. Опубликовал: brahman
Отто фон Бисмарк говорил. Русских нельзя победить по трем причинам: Слишком большая территория, отступать могут сколько угодно. Слишком непредсказуемый климат, как будто всегда за русских. Слишком выносливые люди, как будто на зло врагам. Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью. Чуть ли не весь мир, побывал с нами на поле боя, где в основном оказывался под штыком. Все великие русские князья и полководцы, такие как: Александр Невский, Святослав Игоревич, Суворов, Нахимов, Кутузов – всех их боялись все времена. Не может быть Россия без героев! Никто славянский народ не смог погубить, и не погубит. Мы – русские.
Всем посвящается кто не, верит в русский дух! Не будите спящего медведя. Пощады не будет никому! Я видел русских в бою идущих вчетвером на двенадцать человек моджахедов с пустыми автоматами и лопатами. Духи побежали я не верил своим глазам. Русских уважали там как воинов! А кто говорит, что русские фуфло тот не знает их или не воевал с пацанами восемнадцатилетними в Чечне.
Убедительны публицистические слова С. Климковича: «Бойтесь разбудить русского. Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стерли в порошок, вдруг произойдет что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придет к вам в дом. Устало опустился на стул, положит на колени автомат и посмотрит вам в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью. Но он будет в вашем доме. И тогда русский задаст вам вопрос: “В чем сила, брат?”. И именно в этот момент вы тысячу раз пожалеете, что вы не брат русскому. Потому что брата он простит. А врага — никогда. Французы помнят. Немцы знают… Русский живет справедливостью. Западный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. Пока жива в его сердце справедливость, русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете.
Недавно спросил меня деда:
Какой скоро праздник у нас?
Но я не сумел ответить
И он мне решил рассказать.
Мы можем построить дороги,
Дома, школы, парки, кафе.
Но только сосед на пороге
Вдруг скажет:”Отдай это мне!”
Мне нравиться ваша природа,
Поля, горы, реки, леса.
Вскипит тогда кровь у народа!
Плеснув багрецом в небеса.
Так было , и к нам приходили:
Разрушить, отнять, разорить.
Хотя мы им всем говорили:
“Не надо, давайте дружить”.
Что б спали детишки спокойно,
Их мамы не знали беды,
На стражи России солдаты
Сыны нашей грозной страны.
Они не кому не позволят
Обидеть отчизну свою.
Присягу даёт каждый воин.
Что всех победит он в бою.
Источник: nashaplaneta.su
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Умным был этот Бисмарк… Но только мало, почему-то к нему прислушивались… Вот ещё несколько высказываний:
Отто фон Бисмарк: “Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью”.
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«Никогда люди не врут так много, как перед выборами, во время войны и после рыбалки”. Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи.
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«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». (Отто фон Бисмарк)
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«Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению ос-новной силы России, которая зиждется на миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути…», – Отто фон Бисмарк.
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«Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских». – Отто фон Бисмарк.
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“Не идите войной на Россию, её победить невозможно. Русский солдат, поставленный в безвыходное положение, презирает смерть” Отто фон Бисмарк.
А вот – по поводу шломо-маркса с его “капиталом”:
Когда отто фон Бисмарк прочитал «Капитал» Карла Маркса, он сказал простую вещь: «Занятная теория, надо только попробовать на стране, которую меньше всего жалко».
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“С этим бухгалтером Европа еще наплачется… ” Отто фон Бисмарк о Карле Марксе, когда прочитал его «Капитал»
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Я проходил срочную службу в погранвойсках. Сержантом,командиром отделения. За мой призыв на нашем участке было задержано 64 нарушителя. Это особый случай,когда видишь территорию со предельного государства- патриотизм “выше крыши”, воспитывает не отступать в экстремальных случаях. Кто был в подобных случаях,тот Родину никогда не предас.
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и наверно молился каждый божий день и к ручке попа прикладывался?
или же безбожником был?
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Прекрасная статья,только большие сомнения вызывает память всех этих пропиндостанских евроинтеграторов.Особо лягушатников.Наверное надеются,ну теперь то мы – сила,с пиндосами то!Потом в качестве “пушечного мяса” ,они много “черноты” набрали,а впереди поляки с npoeбaлтaми!Охх,опять придется подмолаживать,не дай ,Бог! Не переживут они нового взятия берлиноф и парижеф.Озверел народ то наш от их либерастии и дepbмокpaтии