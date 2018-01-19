Русскому солдату посвящается..

Отто фон Бисмарк говорил. Русских нельзя победить по трем причинам: Слишком большая территория, отступать могут сколько угодно. Слишком непредсказуемый климат, как будто всегда за русских. Слишком выносливые люди, как будто на зло врагам. Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью. Чуть ли не весь мир, побывал с нами на поле боя, где в основном оказывался под штыком. Все великие русские князья и полководцы, такие как: Александр Невский, Святослав Игоревич, Суворов, Нахимов, Кутузов – всех их боялись все времена. Не может быть Россия без героев! Никто славянский народ не смог погубить, и не погубит. Мы – русские.Всем посвящается кто не, верит в русский дух! Не будите спящего медведя. Пощады не будет никому! Я видел русских в бою идущих вчетвером на двенадцать человек моджахедов с пустыми автоматами и лопатами. Духи побежали я не верил своим глазам. Русских уважали там как воинов! А кто говорит, что русские фуфло тот не знает их или не воевал с пацанами восемнадцатилетними в Чечне.Убедительны публицистические слова С. Климковича: «Бойтесь разбудить русского. Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стерли в порошок, вдруг произойдет что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придет к вам в дом. Устало опустился на стул, положит на колени автомат и посмотрит вам в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью. Но он будет в вашем доме. И тогда русский задаст вам вопрос: “В чем сила, брат?”. И именно в этот момент вы тысячу раз пожалеете, что вы не брат русскому. Потому что брата он простит. А врага — никогда. Французы помнят. Немцы знают… Русский живет справедливостью. Западный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. Пока жива в его сердце справедливость, русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете.Недавно спросил меня деда:Какой скоро праздник у нас?Но я не сумел ответитьИ он мне решил рассказать.Мы можем построить дороги,Дома, школы, парки, кафе.Но только сосед на порогеВдруг скажет:”Отдай это мне!”Мне нравиться ваша природа,Поля, горы, реки, леса.Вскипит тогда кровь у народа!Плеснув багрецом в небеса.Так было , и к нам приходили:Разрушить, отнять, разорить.Хотя мы им всем говорили:“Не надо, давайте дружить”.Что б спали детишки спокойно,Их мамы не знали беды,На стражи России солдатыСыны нашей грозной страны.Они не кому не позволятОбидеть отчизну свою.Присягу даёт каждый воин.Что всех победит он в бою.﻿

Источник: nashaplaneta.su