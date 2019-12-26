Русские не сдаются: подвиг, потрясший шведского короля

Не каждый наш читатель вспомнит, что за остров Луцаусгольм и где он находится. Ныне он по-латышски называется Луцавсала, и этот небольшой остров на реке Даугаве (Западная Двина) расположен в городской черте Риги. А события, ставшие свидетельством доблести и чести русских воинов, относятся к Северной войне 1700—1721 годов

Война за Балтику

О Северной войне мы неоднократно писали на нашем сайте, особенно много материалов было посвящено победам русского оружия на Балтийском побережье. Сегодня мы расскажем об одном событии, произошедшем в самом начале войны и ещё раз подтвердившем мужество, героизм и стойкость русских воинов. Россия не одна выступила против господства Швеции на Балтийском море. Её союзниками стали Август II, курфюрст Саксонии и король Речи Посполитой, Фредерик IV, король Дании. Все вместе они в 1699 году создали Северный союз. Естественно, у всех были свои аппетиты и свои интересы.

Боевые действия начались зимой 1700 года. Датские войска вторглись в Гольштейн-Готторп, а польско-саксонские – вошли в Лифляндию. Датчане смогли повоевать несколько месяцев, и шведы заставили их капитулировать.

Русские под Нарвой, как известно, тоже здорово пострадали от шведов, но из войны не вышли, продолжали воевать и пытались оказывать помощь курфюрсту Августу Второму. Петр I предоставил своему союзнику 19 пехотных полков из корпуса, которым командовал князь Аникита Иванович Репнин. После такого вливания сил Август решил совершить вторую попытку взятия Риги, которая принадлежала шведам. Под Ригой было сконцентрировано 9 тысяч саксонцев и 4 тысячи русских.

Активных действий у саксонцев не получилось, а с приближением армии шведского короля части курфюрста вообще отошли за Двину и заняли острова возле левого берега. В июле 1701 года на один из островов – Луцаусгольм – был высажен русский десант из 400 гренадеров. Задача их состояла в том, чтобы воспрепятствовать шведским войскам переправиться с берега на берег. По прибытии в Ригу шведского короля Карла XII шведы начали переправу через Двину. Неожиданная атака привела к разгрому саксонцев, уцелевшие в панике бежали. О русском отряде, оставшемся на острове, командование даже не вспомнило.





Героическая оборона

Никаких приказов осаждённому русскому гарнизону не поступило. И отряд, заняв старые шведские окопы, начал сражение с превосходящим по силам противником. У русских солдат были только ружья, у шведов имелись пушки. На все предложения сдаться русские отвечали отказом. А отступать было некуда: с одной стороны шведы, с другой – большая полноводная река. Целые сутки продолжался бой. По одной из версий, когда к месту сражения прибыл Карл XII, то застал на острове груды тел убитых солдат. Трупами было усеяно всё поле боя, среди погибших был и шведский полковник Гельмерсен, руководивший битвой. А с русских укреплений продолжали раздаваться выстрелы – до последнего готовы были сражаться 20 оставшихся в живых русских солдат. По той же легенде, шведский король, потрясенный мужеством петровских воинов, не позволил растерзать смельчаков, отпустил их с миром в назидание своим солдатам. К сожалению, до нашего времени имена героев той битвы не дошли.

Об этом сражении есть подробный рассказ у Кристиана Кельха, написавшего «Лифляндскую историю» и «Продолжение» о событиях времен шведского господства. Он пишет, что русские не сдавались, даже когда у них кончались боеприпасы, предпочитая смерть плену. Почти 200 лет об этом подвиге ничего не было известно. И только благодаря усилиям губернатора Лифляндии генерал-лейтенанта Михаила Алексеевича Зиновьева в 1891 году на средства бывших рижских военных отставников был установлен 6-метровый монумент из финского красного гранита в форме православной часовни. На плите имеется надпись: «Памяти 400 русских, геройски павших при защите острова 10 июля 1701 года».

К сожалению, время опять надолго стёрло следы о героях Луцаусгольма. Уже в наше время, на рубеже тысячелетий группа рижских предпринимателей взялась за реставрацию монумента. 10 июля 2001 года состоялось освящение восстановленного памятника и была отслужена панихида. Надеемся, что восстановленная память о русских гренадерах будет теперь жить долго.

Обложка: Битва за Нарву. Источник: pinterest.com

Источник: https://nstarikov.ru/russkie-ne-sdajutsja-podvig-potrjasshij-shvedskogo-korolja-111468