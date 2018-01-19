США пытаются догнать ракетные ледоколы России

Командующий береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт заявил, что новые американские ледоколы могут быть оснащены крылатыми ракетами.

По его словам, первый из шести планируемых ледоколов сдадут в эксплуатацию уже через пять лет. Его строительство обойдется менее чем в $1 млрд.

Зукунфт подчеркнул, что "удалось сократить предполагаемые расходы и зарезервировать место, вес и энергию для оснащения кораблей вооружениями на тот случай, если мир изменится в следующие 5, 10 или даже 15 лет".

Напомним, ранее военные уже высказывались за размещение на ледоколах крылатых ракет. Сообщалось, что ледокол Polar Star с дизель-электрическими и газотурбинными двигателями, спущенный на воду в 1976 году, находится в плачевном состоянии.

При этом американские эксперты всерьез озабочены тем фактом, что новые российские патрульные ледоколы проекта 23550 «Иван Папанин» будут иметь на вооружении не только лёгкие орудия, но и крылатые ракеты.

Зукунфт ранее уже говорил о том, что новейшие российские патрульные ледоколы проекта 23550 будут иметь на вооружении крылатые ракеты, приводит The Diplomat слова военного.