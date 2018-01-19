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21:17. 19 января 2018 Просмотров - 141 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
США пытаются догнать ракетные ледоколы России
Командующий береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт заявил, что новые американские ледоколы могут быть оснащены крылатыми ракетами.
По его словам, первый из шести планируемых ледоколов сдадут в эксплуатацию уже через пять лет. Его строительство обойдется менее чем в $1 млрд.
Зукунфт подчеркнул, что "удалось сократить предполагаемые расходы и зарезервировать место, вес и энергию для оснащения кораблей вооружениями на тот случай, если мир изменится в следующие 5, 10 или даже 15 лет".
Напомним, ранее военные уже высказывались за размещение на ледоколах крылатых ракет. Сообщалось, что ледокол Polar Star с дизель-электрическими и газотурбинными двигателями, спущенный на воду в 1976 году, находится в плачевном состоянии.
При этом американские эксперты всерьез озабочены тем фактом, что новые российские патрульные ледоколы проекта 23550 «Иван Папанин» будут иметь на вооружении не только лёгкие орудия, но и крылатые ракеты.
Зукунфт ранее уже говорил о том, что новейшие российские патрульные ледоколы проекта 23550 будут иметь на вооружении крылатые ракеты, приводит The Diplomat слова военного.
"Сейчас у России есть 40 ледоколов, и они пока что достраивают свой флот, готовя к спуску на воду к 2020 году два сторожевых корабля ледового класса, которые будут нести на борту крылатые ракеты", - рассказал адмирал подкомитету национальной безопасности по вопросам ассигнования палаты представителей.
Напомним, не атк давно на "Адмиралтейских верфях" был заложен первый корабль проекта 23550, который получил имя "Иван Папанин". Головной корабль серии войдёт в строй к 2019 или 2020 году.
Согласно проекта, "Иван Папанин" водоизмещением 7 тыс. тонн будет иметь на вооружении автоматическую артиллерийскую установку типа АК-176МА калибра 76 мм, а также до восьми сверхзвуковых противокорабельных ракет 3М-54 "Калибр". Кроме того, на борту ледокола будет ангар для противолодочного вертолёта Ка-27. Но пока эта информация не подтверждена Министерством обороны.
(Добавим, что недавно состоялась закладка последнего в серии из восьми подводных крейсеров стратегического назначения "Борей". Три АПЛ проекта 955 уже вошли в боевой состав, и до 2020 года его пополнят оставшиеся пять подлодок, строящихся по модернизированному проекту 955А, предполагающему, в частности, оснащение усовершенствованной баллистической ракетой "Булава-М").
Американские военные отмечают, что новый корабль будет не просто вооружённым ледоколом, а «полноценным боевым кораблём», отвечающим всем требованиям, предъявляемым данному классу судов.
Сегодня военные США видят в России "равного соперника" в различных военных областях. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.
По поводу той же Арктики Данфорд заявил, что сегодня у России и США в регионе "недружественное соперничество", у которого "есть военный аспект, но которое не доходит до боевых действий. Они сочетают экономическое принуждение, политическое влияние, нетрадиционные способы ведения войны, киберпотенциал - и все это направлено против наших союзников. А их военная расстановка сил, будь то в Арктике и Европе, призвана помешать нам проецировать мощь".