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«Принять меры, пока не поздно»: Япония уже давно приучает Россию к «картографической агрессии» — политолог

15:48. 12 августа 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Царьград.ТВ

Российские Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020. Токио необходимо одернуть, пока не поздно, так как речь идет уже не просто о картографической агрессии, к которой японцы уже давно приучают Россию, считает политический обозреватель Анатолий Кошкин.

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио включили острова Южных Курил в состав Японии — четыре российских острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отмечены в маршруте олимпийского огня. Провокацию Японии для Царьграда прокомментировал доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права (Япония), политический обозреватель Анатолий Кошкин.

По его словам, Япония внаглую пытается вовлечь мировую спортивную и иную общественность в свои реваншистские потуги переписать итоги Второй мировой войны. Причем это происходит уже не первый раз. На зимней Олимпиаде в Южной Корее японская сторона заставила Международный олимпийский комитет убрать южнокорейский флаг с принадлежащих этой стране островов, на которые претендует Япония.

«Я бы рекомендовал, и нашему МИД Российской Федерации, и нашему Олимпийскому комитету, пока не поздно, поставить жестко этот вопрос. Потому что, если это будет продолжаться, они будут использовать эти логотипы и карты уже во время проведения Олимпийских игр, Паралимпийских игр», — сказал Анатолий Кошкин в интервью Царьграду.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет уже не просто о картографической агрессии, к которой японцы уже давно приучают Россию. Эксперт считает, что позиция Москвы в этом вопросе должна быть предельно жесткой.

«Это совершенно для нашей страны неприемлемо. Нас оскорбили. Во время предыдущих олимпиад заставляли наших спортсменов выступать под какими-то анонимными, нейтральными флагами. И теперь готовят ещё одну явную провокацию», — подытожил политический обозреватель.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107539

Метки: чит.клуб

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