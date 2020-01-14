Бенджамин Фулфорд 13.01.2020. Обзор.

Иранский Гамбит имеет неприятные последствия, начинается месть.

Недавние события, организованные правительством Соединенных Штатов в Иране, в значительной степени привели к негативной реакции, и расплата только начинается, с этим согласны многочисленные источники. Худшим результатом стало то, что англичане и остальная часть англосаксонского мира отказались от союза с США, по крайней мере при нынешнем правительстве, сообщают источники MI6. То, что случилось, никогда не должно было случиться, и западные державы должны покинуть мусульманский мир и сдержать Израиль, говорят источники. Источники в Моссаде соглашаются, что даже израильтяне осознают опасность созданных ими евангелистских христианских рабочих мест.

https://www.thedailybeast.com/netanyahu-distances-from-soleimani-slaying-says-israel-shouldnt-be-dragged-into-it-report

Конечно, остальной мир уже рассматривает США как государство-парию, поэтому теперь президент США Дональд Трамп полностью изолирован на мировой арене.

Прежде чем мы углубимся в последствия, давайте подведем итоги. По сути, это была еще одна попытка начать третью мировую войну со стороны мессианских еврейских сумасшедших, которых ради простоты мы будем называть сионистами.

На этот раз они организовали нарастающую серию событий в тщетных попытках заполучить свой долгожданный Армагеддон путем:

Убийства американского подрядчика в Ираке и обвинения в этом персов.

Убедить или шантажировать Трампа непропорциональным ответом.

Заставить своих иранских агентов с промытыми мозгами бунтовать у посольства США в Багдаде.

Заставить Трампа совершить военное преступление, убив иранского генерала Касема Сулеймани.

Дистанционно перехватить управление украинским авиалайнером и отправить его с выключенными транспондерами в сторону иранской военной базы, чтобы заставить иранцев, сбить его. (Для тех читателей, которые еще не осознают этого, в конце 1990-х годов во всех гражданских авиалайнерах в США было установлено оборудование для дистанционного управления самолетом, предположительно в качестве меры по борьбе с захватом террористами. Эта способность неоднократно использовалась хазарской мафией в политических целях).

Теперь они пытаются, но не могут организовать смену режима в Иране. Однако вместо этого этой неудачной операцией удалось пробудить критическую массу в западном разведывательном / военном сообществе к тому факту, что правительство США было захвачено агрессивными фанатиками, которые пытаются начать третью мировую войну.

Вот почему министр обороны Великобритании Бен Уоллес публично объявил, что его страна разрывает свой военный союз с США.

https://www.businessinsider.com/uk-abandoning-trump-iran-us-withdraw-leadership-world-qassem-soleiman2020-1?utm_source=reddit.com&r=U.S.&IR=T&utm_source=reddit.com

В военно-промышленном ведомстве США также происходит огромное сопротивление фанатикам последних времен, сосредоточенных вокруг зятя президента Джареда Кушнер и его Хабадского культа.

Например, министр обороны США Марк Эспер публично опроверг утверждения Трампа о том, что Иран планировал напасть на посольства США.

https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-usa/pentagon-chief-says-no-specific-evidence-iran-was-plotting-to-attack-four-us-embassies-idUSKBN1ZB0KM

По словам источников, из Пентагона, несмотря на риторику, у Трампа нет иного выбора, кроме как вывести войска США из Ирака и, в конечном итоге, со всего Ближнего Востока.

Причина, по которой у Трампа нет выбора, среди прочего, финансовая. США потратили более 7 триллионов долларов на бесконечную войну в регионе и теперь у них заканчиваются деньги. Кстати, это те 7 триллионов долларов, которые японцы надеялись потратить на то, чтобы покончить с бедностью и остановить разрушение окружающей среды до того, как режим США отобрал их.

На прошлой неделе состоялась встреча между представителем Общества Белого Дракона (WDS) и одним из лидеров азиатского тайного общества для обсуждения, в частности, плана реорганизации США по банкротству.

План рассчитан на то что, военно-промышленный комплекс США должен обеспечить азиатов, ранее закрытыми технологиями для финансовой поддержки и восстановления экономики США — согласно источникам WDS.

Со своей стороны, азиаты опасаются вести дела с любыми европейцами, потому что они нарушили так много обещаний в прошлом. Это результат прошлых действий еврейских сторонников превосходства, которые считают, что можно обманывать гоев. Ты пожнешь то, что посеешь.

WDS указал, что западная цивилизация имеет своих доктора Джекила и мистера Хайда, и ключом к этому было вести дела с хорошей стороной Запада. Им сказали, что это правда, что в Азии, особенно в Китае, со стороны Запада было много унижений и предательств. Однако верно также и то, что, хотя у Запада уже давно есть техническая возможность убить всех китайцев, он предоставляет им технологии, оборудование и опыт, чтобы помочь им развиваться и модернизироваться.

Встреча также показала, что в структуре власти Китая есть влиятельная фракция, которая на самом деле верит в сионистскую чепуху в том, что Третья мировая война необходима для создания мирового правительства и мировой религии. Их предупредили, что это была сионистская ловушка, которая должна была убить 90% населения мира и поработить остальных.

В качестве альтернативы WDS предложила предоставить Канаде и остальному англосаксонскому миру возможность помочь восстановить мир и здоровье системы США. Было отмечено, что Англия и Канада исторически выполняли свои обещания и действовали достойно.

Дискуссии продолжаются, но шансы на мир во всем мире сейчас намного выше, чем шансы на мировую войну. Была предложена встреча на более высоком уровне между представителями Британского Содружества, масонской ложи П 3 (римлянами или Ватиканом) и азиатами.

Теперь мы ожидаем ответа от азиатов. Обсуждения продолжатся в феврале с началом китайского Нового года, сказала азиатская сторона.

В то же время мы ожидаем дальнейших сионистских провокаций в Южно-Китайском море, Северной Корее, Африке и т. д. Ни одна из которых не достигнет своего предназначения для начала Третьей мировой войны.

Также будут продолжаться убийства и внезапные смерти, которые обещают сионистские лидеры, сообщают в Пентагоне и другие источники. В иранском цикле новостей нельзя забывать о смерти бывшего сионистского комиссара НБА Дэвида Стерна и смерти сына еврейского миллиардера из Лос-Анджелеса Рона Беркла. Источники сообщают, что Беркл был гостем в Lolita Express, сборщиком денежных средств для демократов и другом Биллари [Билла и Хиллари Клинтон] и Эпштейна. Дэвид Кох умер в августе прошлого года, и теперь в очереди стоят другие миллиардеры фигуранты из книги полетов Эпштейна — Стивен Спилберг, Том Притцкер, Гленн Дубин и Опра Уинфри, добавляют они.

Древний культ убийц из Ирана, несомненно, отомстит за убийство Сулеймани. В прошлом одна из ее убийц рассказывал этому автору, как нужно осторожно проникать в дом и семьи жертвы, прежде чем сделать следующий шаг, когда это менее всего ожидается. Трамп должен был выслушать совет, который я однажды дал представителю северокорейского режима Ким Чен Ына: «Лучший способ избежать покушения на убийство — это избежать появления врагов».

Принц Великобритании из Великобритании публично объявил, что он бежал в Канаду, чтобы спасти свою семью от судьбы своей матери, принцессы Дианы.

https://twitter.com/aselfishhun/status/1215540281103331328?s=21&fbclid=IwAR1qmpVAVOLQO629fPt-20eEgycgJvce_Tt1HA1PXnCrDQww0P_7WnN2Wlk

Вот что сказал один европейский монарх об этой ситуации: все это позор, и мы все злимся. Если монархия будет так же себя вести, то люди покажут ей дверь. По словам источника, этот вопрос решается аккуратно и правильно.

Тем не менее, он уже уверен, что принц Чарльз никогда не взойдет на трон Англии, сказал он. Гностические Иллюминаты, которые выступают против правления родословной, попытаются воспользоваться этой ситуацией, чтобы свергнуть британскую монархию. Учитывая большую поддержку населения Великобритании монархии, они, скорее всего, потерпят неудачу, но тем временем у ведущих газет будет аншлаг.

Что бы ни случилось в Англии, будет незначительным по сравнению с тем, что происходит во Франции. Масштабные демонстрации вынудили президента Эммануила Макрона отказаться от своих планов своровать пенсионные деньги у его народа. Однако французы знают, что он украл выборы, которые привели его к власти, и что он не работает на французский народ. Поскольку французский уровень жизни продолжает снижаться, его режим не сможет стабилизировать ситуацию. Настало время для французских генералов принять меры, пока не стало слишком поздно.

Другая нация, которая может скоро увидеть большие перемены, — это Япония. Население страны исчезает со скоростью 500 000 человек в год. Это потому, что никто не хочет рожать детей в стране, будущее которой было похищено сионистскими. По словам инсайдеров, кабинет премьер-министра Синдзо Абэ заполнен идиотами с низким IQ. В результате уровень жизни в Японии падает, и страна заполнена бедными пожилыми людьми. Признаком того, насколько некомпетентным является правительство Японии, является вся эта история с арестом и бегством бывшего руководителя Nissan Карлоса Гон. Несколько источников говорят, что настоящая причина, по которой Гон был подвергнут преследованиям, заключалась в том, что он собирался украсть военные секреты у спонсоров Абе из Mitsubishi Heavy Industries. Если бы это было так, им следовало бы сказать правду. Вместо этого они сфабриковали неоднозначные обвинения и высмеяли японскую судебную систему на международном уровне.

Полицейские силы Японии, по соглашению с США и японскими военными, готовятся лишить сионистов власти и предоставить её талантливым, хотя и без лидера, чиновникам страны, согласно правым источникам, близким к новому императору.

Наконец, на этой неделе мы снова слышим слухи об Антарктике и раскрытии её секретов. Представитель WDS был отправлен на встречу с представителями групп, действующих в Антарктике. Мы надеемся что-нибудь сообщить об этом на следующей неделе.

Источник: https://vizitnlo.ru/teoriya-zagovora/bendzhamin-fulford-13-01-2020-obzor/