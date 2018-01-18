Россия провела акцию возмездия — уже не стесняясь

Данная тема неизменно привлекает к себе внимание публики.

С одной стороны, нередко можно услышать критику подобных действий, например, от сообщества правозащитников: они полагают, что государство не должно прибегать к внеправовым и внесудебным методам, которые обычно заканчиваются смертью тех, на кого объявлена охота.

С другой стороны, такие действия государств обычно пользуются самой широкой общественной поддержкой и даже облечены флером романтики, а нередко становятся и темой произведений искусства — шпионских романов и фильмов.

Причем некоторые страны сделали из обычно не афишируемых операций специальных и силовых ведомств свой фирменный знак. Самый яркий пример в этом ряду, безусловно, — Израиль, чьи радикальные методы борьбы с терроризмом широко известны.

Что касается России, то в текущем периоде происходит существенная коррекция государственной позиции в данном вопросе. Исторически наша страна не афишировала свои подобные операции, а просачивавшаяся информация обычно носила форму неподтвержденных слухов и городских легенд. Пожалуй, наиболее известна история, описанная в документальной книге "Признание шефа разведки" знаменитого американского журналиста Боба Вудворта (того самого, что участвовал во вскрытии Уотергейтского скандала).

История эта вполне заслуживает полной цитаты из книги:

"Кейси прочитал сообщение о том, что три советских дипломата, похищенные той осенью в Бейруте, через месяц были освобождены. Четвертый вскоре после похищения был убит, но эти трое не пострадали. Вскоре Кейси получил от израильской разведки сообщение, что такого успеха русским удалось добиться после того, как агенты КГБ захватили в Ливане родственника лидера организации радикальных мусульман "Хезболла", расправились с ним и подбросили тело в штаб-квартиру этой организации. Вместе с телом была отправлена записка, что другие члены организации умрут подобной же смертью, если советские дипломаты не будут освобождены. Вскоре после этого трое — атташе, торговый представитель и посольский врач — были освобождены (отпущены на свободу на расстоянии нескольких кварталов от посольства). В заявлении, переданном по телефону информационному агентству, говорилось, что это "жест доброй воли". Кейси убедился в том, что Советы знали, как разговаривать с "Хезболлой".

Однако информационная проницаемость современного мира довольно сильно повлияла на положение дел в сфере специальных операций по борьбе с терроризмом.

О том, что Россия целенаправленно занимается поиском и ликвидацией экстремистов и боевиков, виновных в гибели ее граждан, до относительно недавнего времени не заявлялось официально. Однако в СМИ все чаще попадала разрозненная информация, которая и позволяет составить целостную картинку происходящего сторонним наблюдателям.

Просто постепенно напротив все большего количества имен террористов и известных боевиков появлялась пометка о дате смерти.

При этом наряду с прошедшими без сучка без задоринки операциями имели место и менее успешные случаи, которые иногда даже вызывали осложнения с другими странами. Громким скандалом и обострением российско-катарских отношений обернулась ликвидация Зелимхана Яндарбиева в Дохе в 2003 году. Как известно, никаких официальных подтверждений от российских военных и спецслужб тогда получено не было, однако по возвращении на родину осужденных в Катаре за убийство Яндарбиева россиян в аэропорту встречали с воинскими почестями.