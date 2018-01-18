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Концерт посвященный 10-летию Фольклорного театра поморской культуры “Сузёмье”

00:05. 18 января 2018 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:

Праздновали 10-летие фольклорного коллектива “СУЗЁМЬЕ”. В Биржевой зале Гостинных Дворов был аншлаг. Гостей со всех волостей прибыло очень много. Поздравить поспешили и Лешуконское землячество, конечно же Пинежское, Мезенское, Николай Терюхин, почетный консул Норвегии в Архангельске Андрей Шалев, режессер Клавдия Хорошавина и мн., мн. др…
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Источник: www.youtube.com

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