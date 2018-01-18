Концерт посвященный 10-летию Фольклорного театра поморской культуры “Сузёмье”
Праздновали 10-летие фольклорного коллектива “СУЗЁМЬЕ”. В Биржевой зале Гостинных Дворов был аншлаг. Гостей со всех волостей прибыло очень много. Поздравить поспешили и Лешуконское землячество, конечно же Пинежское, Мезенское, Николай Терюхин, почетный консул Норвегии в Архангельске Андрей Шалев, режессер Клавдия Хорошавина и мн., мн. др…
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4276880193235417
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com