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Этот День Победы. Фильм-концерт (1985)

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Этот День Победы. Фильм-концерт
Фильм-концерт посвящен 40-летию Дня Победы. У витрин экспозиций Центрального Музея Вооруженных сил актеры Юрий Яковлев, Эммануил Виторган, Игорь Ледогоров и Вадим Ледогоров читают стихи о Победе в Великой Отечественной Войне. Между стихотворениями архивные фото времен окончания войны. Режиссер – Никита Тягунов, оператор – Борис Лазарев.

#ФильмКонцерт
Главная редакция литературно-драматических программ, 1985

#гостелерадиофонд #ДеньПобеды #ВеликаяОтечественнаяВойна


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6gjQlsUUnXE
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