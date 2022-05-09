Этот День Победы. Фильм-концерт (1985)
Этот День Победы. Фильм-концерт
Фильм-концерт посвящен 40-летию Дня Победы. У витрин экспозиций Центрального Музея Вооруженных сил актеры Юрий Яковлев, Эммануил Виторган, Игорь Ледогоров и Вадим Ледогоров читают стихи о Победе в Великой Отечественной Войне. Между стихотворениями архивные фото времен окончания войны. Режиссер – Никита Тягунов, оператор – Борис Лазарев.
#ФильмКонцерт
Главная редакция литературно-драматических программ, 1985
#гостелерадиофонд #ДеньПобеды #ВеликаяОтечественнаяВойна
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK
Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169