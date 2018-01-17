«Золотой молот» России и Китая: Форт-Нокс не спасет доллар США от краха

Западный эксперт по драгоценным металлам Ронан Мэнли заявил, что Россия и Китай могут нанести экономике США серьезный урон, если решат действовать совместно

США являются очень важной фигурой в формировании экономической модели мира. Ведь доллар обеспечивает львиную долю рынков и подкрепляется добычей нефтересурсов. Однако положение дел вскоре может кардинально измениться, и доллар перестанет управлять миром, считает Ронан Мэнли. На данный момент единственным действенным инструментом избавиться от влияния американского доллара на мировых рынках является золото. Это монетарный актив, который совершенно независим от курса валют и положения доллара в системе.

В последние годы была замечена тенденция существенного увеличения запасов данного драгоценного металла у России и Китая. Для сравнения, десять лет назад суммарная величина золотозапаса стран составлял всего 400 тонн. Сейчас эта цифра равна 3670 тоннам. И это только по информации официальных источников. Мировая практика говорит о том, что страны покупают золото через различные защищенные каналы. Поскольку доллар США во многом подкрепляется золотом, являющимся фундаментом Федерального резерва США, хранящегося в знаменитом Форт-Ноксе, для американского государства могут наступить довольно «темные дни».

В последние годы все чаще распространяется идея о том, что золотозапас США был распродан еще много лет назад. Поэтому в Форт-Ноксе имеется лишь зарубежное золото (Германия,Франция), находящееся на хранении. Подтверждением такому мнению выступает тот факт, что американцы не публикуют списки уникальных серийных номеров на слитках, а также скрывают любые свои действия, связанные с передачей золота его хозяевам. Так, США старались максимально скрыть любую информацию о передаче золота Германии после соответствующего запроса. После продолжительной «заморозки» передачи золота, в итоге, количество драгметалла и серийные номера слитков так и остались в тайне. Эксперты уверены, что США попросту используют чужое золото в тайных экономических сделках, а потом передают хозяевам другие слитки, скрывая этот факт от общественности.

В любом случае, официальные накопления драгметалла США составляют порядка 200 млрд долларов. В случае если Китай и Россия решат сложить свое золото и выступить против долларовых активов, превысить это количество Штаты не смогут. Обеспечиваемые активы будут фактически раздавлены «золотым молотом» РФ и КНР. В такой ситуации Форт-Нокс не сможет спасти доллар от краха. Ведь к столь мощной коалиции присоединятся и страны-добытчики нефти, которые уже давно стремятся выйти из-под зависимости нефтедоллара. Доллар США на протяжении фактически 70 лет управляет мировой экономикой, однако в скором времени может произойти дедолларизация, тенденцией для которой является столь активное пополнение золотых запасов России и Китая.