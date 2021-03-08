2020 год запомнился нам непрерывным потокам информации о коронавирусе. 2021 год продолжился вакцинацией, и новыми проблемами: природными катаклизмами, климатическими аномалиями, недовольством населения, практически всей Планеты. И смерти, смерти, смерти…

Похоже, мы вступаем в новую эпоху, где войны будут бактериологическими, климатическими, информационными…

На этом фоне померкли многие знаменательные даты. Одна из них –

70 лет тому назад, наша страна перешла на золотое содержание рубля, что явилось величайшим завоеванием социализма!

Опыт той Сталинской эпохи необходимо кропотливо изучать и не замалчивать… Ибо, понятие: number index – характеризующей экономику в целом, актуален и по сей день. Не понять, почему весь мир водит хоровод вокруг бочки с нефтью?..

В 1950 году Советское правительство приняло судьбоносное решение о повышении валютного курса рубля и признало необходимым перевести его на золотую базу.

Это через 5 лет после окончания кровопролитной войны, и через три года после денежной реформы 1947 года!

В постановлении Совмина СССР, которое подписал И. Сталин, говорилось: «Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую, золотую основу…» Золотое содержание рубля было определено в 0,222168 граммов чистого золота!

С точностью до шестого знака!

Реформа вынашивалась с 1943 года, ещё в годы войны, когда победа стала очевидной. Предполагался 1946 год, но многие аспекты ещё были не ясны…

До реформы доллар соответствовал 53 рублям. На совещаниях у И. Сталина присутствовали многие главы Правительств Европейских и Азиатских стран. Предлагались многие варианты: и 43 рубля, и 14 рублей за доллар – предложил министр финансов А. Зверев.

И. Сталин отверг все эти цифры, заявив, что доллар не может стоить более

4 – х рублей!

Это не спонтанная неприязнь, как у С. Есенина: «…Вот она мировая биржа, вот они — подлецы всех стран…».

По-видимому, И. Сталин владел вопросами мировой финансовой конъюнктурой, и золотыми запасами СССР, более полно, чем даже Министр финансов. Недаром, В. Молотов в беседе с Ф. Чуевым – говорил, что СССР имеет большие запасы драгоценных металлов: золота и платины…

Доморощенные экономисты (фьючерсы) — снимите шляпы и явите уважение к И. Сталину! Он был великий грамотный стратег! Вот, что значит владеть централизованным ресурсным потенциалом и плановой экономикой в собственной стране!

Сегодня о советской экономике не пишут – НИЧЕГО, т.е. она, якобы, не подлежит и обсуждению…

О рыночной экономике – сколько угодно.

Но и сейчас звучат голоса сотрудников МИД, что необходимо ослабить зависимость от «токсичного» доллара…

Вопрос снижения инфляции и уменьшения объёма денежной массы, скопившейся у населения, решила денежная реформа. Она проводилась с 16 по 29 декабря 1947 года, и позволила преодолеть это несоответствие.

В СССР денежная масса, с 1939 года по 1945 год, увеличилась в 3,8 раза, в то время, как в фашистской Германии в 6 раз, в Италии в 10 раз…

Увеличению денежной массы в СССР послужил печатный станок, работавший под лозунгом: «Всё для фронта – сё для Победы».

В восточно-азиатских республиках СССР, далёких от войны, возникло фальшивомонетчество, вбросила фальшивые деньги и фашистская Германия.

И. Сталин настоял на проведении реформы в течении одной недели, Обменный курс составлял один к одному, до 3000 рублей, т.е. трудовой народ практически ничего не потерял. А вот те, кто владел миллионами просто не успел их обменять…

Однако продуктовые карточки были отменены, а цены на продукты сохранились на довоенном уровне! На зависть всему миру! Англичане отменили карточную систему после 1950 года…

Денежная реформа, проведённая в 1947 г. и в 1950 г, под личным контролем И.В. Сталина, позволила повысить стоимость экспорта, освободившись от привязки к доллару… При этом, мы расплатились с США и по ленд-лизу.

При активном участии СССР, был учреждён Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) – орган свободного от экономического и политического влияния США. Уже к 1951 году, к финансовой политике СЭВ

Присоединились: Китай, Индия, и многие другие страны Латинской Америки…

И. Сталину оставалось жить три года. Он скончался 2 марта 1953 года…

Перевод рубля на золотую основу, явился оглушительной пощёчиной гигантской лавочке ростовщиков из МВФ и Всемирного банка. США. Под предлогом участия во второй мировой войне, США напечатали ворох своих бумажек. Сумма денег за время войны выросла почти в 4 раза. Встал вопрос: куда их девать? Внутри страны оставить нельзя — обесценится доллар, цены прыгнут… Нашли выход: сбросить за океан, да так, чтобы они оттуда никогда не вернулись. Под шумную пропагандистскую компанию «американской помощи» был предложен «План Маршалла». Так американцы стали сплавлять свою денежную инфляцию в Западную Европу, Турцию, Японию. Американские банкиры любят давать всякие кредиты и займы. Отработана простая схема: в слаборазвитую страну вбрасывается кредит, он разворовывается ( примеры от Аргентины, Африки и до сегодняшней России), и спустя некоторое время эти же средства лежат на счетах разных жуликов в тех же банках. Можно вспомнить «лучшего немца» Горбачева, который с 1985 по 1991 годы сумел набрать кредитов на сумму более 80 млрд. долларов. Долги именуются теперь, как советские, хотя денег этих, в СССР, никто не видел и не ведомо, куда они делись. Россия будет рассчитываться, и выплачивать ссудные проценты МВФ, обеспечивая процветание «золотого миллиарда», а вернее кучке жирных котов.

Великая заслуга И.В.Сталина состоит в том, что он разглядел пиратскую сущность мирового финансового спрута и оставил стоять долларовую пирамидку в сторонке! Это обеспечило нам независимость и дало передышку.

За 40 лет (несмотря на пагубные реформы Н. Хрущёва) — были созданы: передовая фундаментальная и отраслевая наука, и на их базе мощная индустрия.

Чеканные слова Вадима Кожинова: «Мы полвека жили вне изуверской власти денег», ярко характеризуют Советскую эпоху.

Бесплатное образование и жильё, мизерная плата за коммунальные услуги, всеобщая занятость населения, гарантированная социальная защищённость…

Всё это — явилось для всего мира настоящим чудом.

Единственно верный и спасительный путь, выбранный в те годы, привёл к тому, что жертвенный русский народ, освободивший Европу, построил могучее государство и ракетно-ядерный щит.

Созидательная работа постоянно подрывалась изнутри псевдо экономическим подпольем. Практически каждый год следовали реорганизации: министерства заменялись Совнархозами, затем снова возвращались к министерствам, «неперспективные деревни», «повороты рек»… К тому же, при Хрущёве мы снова вернулись к «экспорту революций» по Троцкому — эти денежные вливания коммунистическим и рабочим партиям по всему миру…

В конце 70-х годов Н. Хрущёв отменил «золотое содержание рубля» и отличился распродажей золотого запаса страны. На, что У. Черчилль заметил:

надо обладать «большим» умом – тратить золотой запас на закупку зерна, имея огромную территорию и посевные площади…

Деньги для диктатуры криминала

Мы вступили в ХХ1 век всё растерявшими потомками. Надо было только додуматься – отделить деньги от государства, приватизировать самые прибыльные предприятия, общенациональное достояние: нефть и газ, металлургию… без всяких законов, в 1992 году. Отдать баснословные деньги никому не известным личностям, а затем умолять их, чтобы они заплатили хоть сколько-нибудь налогов?

А отмена государственной монополии на водку? Эшелоны с импортным, не пищевым спиртом, пошли через границы, как немцы в 1941 году, с тем же результатом для наших людей и экономики…

Цена национального предательства – поражает воображение! В «патриотах стали ходить слуги тьмы»…

Население же «рвануло» в капитализм… Те, кто сообразил, что им не достанутся заводы и пароходы – приватизировали общественные туалеты…

Non olet peccunia — слова, сказанные римским императором Веспасианом своему сыну, ошибочные. Деньги – воняют!

Стало, как-то неловко, даже слушать хорошую музыку Г. Свиридова: «Время вперёд». Ведь мы «рванули» не вперёд, а назад. Назад (!) аж — на 2000 лет! В судный процент и долговую иглу…

Музыку эту дают до сих пор, как дозированный пример русской классики, на радио «Орфей»… Надо разуметь – не без умысла.

Особо не люблю песню: «Беловежская пуща»…

При централизованной советской системе управления и планирования бюджет прирастал с доходов от оборота и отчислений от прибыли предприятий. Вот, что значит работающие заводы и фабрики, а также Советский Рубль, над которым глумились либеральные демократы, называя его «деревянным».

Трудовой народ никогда не согласится с чудовищным насильственным присвоением собственности граждан России. Это геноцид! Нормы международного права гласят: «Всякий, кто пользуется плодами насилия, считается сам совершившим насилие». Всё это попадает в разряд международных преступлений, закреплённых в конвенции — ООН: «О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него, от 9 декабря 1948 года».

В статье 2 сказано: «… действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальность, этническую, расовую или религиозную группу, как таковую… предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение…»

А нам талдычат, о каких-то «правах человека» и пресловутой «демократии»…

Понесёт ли наша колониальная администрация и их заокеанские эксперты ответственность за уничтожение Великой русской цивилизации?..

В заключение — слова великого В. Маяковского из его поэмы «Во весь голос»:

«…пускай нам

общим памятником будет

построенный

в боях

социализм…»