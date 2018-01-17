Позиция кандидата в президенты П.Н. Грудинина о внешней политике Российского государства.

– Как вы оцениваете общее внешнеполитическое состояние России и, в частности, уровень ее отношений с основными партнерами?

– Для меня вполне очевидно, что Запад вернулся к холодной войне против нашей страны. Собственно говоря, они эту войну никогда и не прекращали. Просто она велась против нас в иных формах. Скажем, их «рекомендации» после 1991 года в области создания рыночной экономики привели к сильнейшей деградации всего и вся: промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения. Это что – случайность?

Конечно, трудно было бы ожидать от Запада иного поведения. Россия была, есть и будет костью в горле тех, кто пытается подмять весь мир под себя. Ничего нового в этом нет. Нас много веков пытались раздавить. Вспомним нашествие Наполеона, интервенцию Антанты против Советской России, вторжение Гитлера. Все это – звенья одной цепи. И было крайне наивно со стороны российских верхов надеяться, что попытки после 1991 года встроиться в западный мир будут восприняты с распростертыми объятиями.

Как только Россия предприняла первые шаги по защите своих национальных интересов, Запад тут же ополчился на нас.

– Вы имеете в виду экономические санкции?

– Несомненно. Хотя у меня двойственное отношение к западным экономическим санкциям. С одной стороны, нас лишают дешевых кредитов (которых, кстати, не допросишься у российских банков) и современных технологий. С другой стороны, санкции заставляют руководство России заниматься развитием своих технологий.

Ясно ведь, что враждебность Запада – всерьез и надолго. Так что, хочешь не хочешь, но придется заниматься реиндустриализацией, возрождением сельского хозяйства. Сейчас, правда, все ограничивается громогласными заявлениями. Например, спустя 25 лет заговорили (!) о необходимости возрождения авиационной промышленности, которая всегда была локомотивом новых технологий.

Одновременно чувствуется, что наверху есть желание любым путем восстановить прежние отношения с Западом, хотя бы и на правах бедного родственника.

– Ну а что вы думаете по поводу грядущей публикации в США списка российских олигархов из числа наиболее приближенных к верховной власти и возможных санкций против них?

– Ну, это то, что называется «за что боролись, на то и напоролись». Вместо того чтобы вкладываться в развитие собственной экономики, много лет безудержно тащили неправедные доходы в офшоры. Разумеется, западные финансовые и другие компетентные службы внимательно следили за этими денежными потоками.

И теперь офшорные олигархи РФ становятся очень уязвимыми перед шантажом. Ведь доходы-то зачастую нечистые, а к вопросам коррупции на Западе относятся серьезно. Так что доказать незаконность средств, которые наши богатеи держат за бугром, и поставить вопрос о конфискации будет несложно.

– Конечно, нам досаждают больше всего американцы, которые всеми правдами и неправдами пытаются согнуть нас в бараний рог. А как вы оцениваете позицию Европы?

– Думаю, что европейцам все эти санкции поперек горла. Я иногда бываю в Европе по делам, принимаю европейских предпринимателей в своем хозяйстве и хорошо знаю их настроения. У Европы (в отличие от США) очень сильно развиты экономические связи с Россией. Они на этом неплохо зарабатывают. А тут их заставляют уходить с российских рынков. Конечно, никакой радости у наших соседей это не вызывает. Но то, что европейцы вынуждены вводить санкции против России, показывает, насколько их лидеры зависят от Америки.

– Вопрос, который уже три года занимает умы наших сограждан и не сходит с экранов телеящиков: отношения с Украиной и перспективы развития этих отношений.

– Убежден в том, что народ Украины был, есть и будет нашим братским славянским народом, с которым мы связаны бесчисленными историческими, экономическими, культурными, да просто семейными связями. У нас весь русский Дальний Восток носит украинские фамилии. И что теперь? Сказать, что украинцы – наши враги? Дикость полная.

Другое дело – бандеровская хунта, которая захватила власть в Киеве. Это марионетки США, и действуют они не в национальных интересах, а в интересах своих хозяев и собственных карманов. Богатейшая Украина под пятой этой хунты стремительно идет на дно. Разрушая связи с Россией, они разрушают и саму Украину, ее народное хозяйство. Ведь наши экономики теснейшим образом взаимосвязаны, самый крупный рынок для украинских товаров всегда был в России. Никакой Евросоюз их на свои рынки не пустит. Так что экономическая катастрофа там неизбежна. А за этим последуют и неизбежные политические перемены.

– А что, на ваш взгляд, будет с Донецкой и Луганской народными республиками?

– Конечно, Минские соглашения сыграли важную роль в прекращении геноцида населения этих республик. Но боевые действия там продолжаются, пусть и не с таким количеством жертв среди мирного населения. Бандеровские недобитки ежедневно обстреливают города и села ДНР и ЛНР, в результате чего страдают и гибнут простые люди. Минские соглашения превратились в некую ширму для подготовки силового решения «проблемы Новороссии».

Я убежден, что Россия ввиду откровенного саботажа Киевом этих соглашений должна сделать следующий логичный шаг: признать волю народа, высказанную на референдумах в 2014 году, и признать независимость этих республик.

А дальше нельзя держать население ЛНР и ДНР в подвешенном состоянии. Вспомним, что изначально Донбасс – это чисто русский регион. Он вместе с Харьковом, Днепропетровском, Одессой был передан в состав Украинской Советской Социалистической Республики декретом Совнаркома для укрепления промышленной мощи тогдашней сельской Украины. Поэтому если население Донбасса (преимущественно русское) проявит волю к возвращению в состав России, то мы обязаны самым серьезным образом рассмотреть эту возможность. Если мы приняли в состав России Крым, то вполне естественно было бы удовлетворить желание населения Донбасса вернуться в состав России.

– Много споров вызывает операция Вооруженных сил России в поддержку Сирии. Немало людей считают, что вряд ли стоило тратить деньги на боевые действия за пределами России. Другие полагают, что впервые Россия проявила твердость в защите наших национальных интересов. Как вы относитесь к нашей политике по Сирии?

– Любая страна в мире нуждается в друзьях и союзниках. Вот отдали в руки наших «заклятых друзей» Прибалтику, Украину, Грузию и теперь вынуждены срочно тратить огромные средства на укрепление наших границ с бывшими союзными республиками. Там ведь появились войска НАТО. С другой стороны, армия братской Белоруссии надежно обеспечивает безопасность наших границ на Западе.

Если у вас есть друзья, то по нормальной человеческой логике вы должны им помогать и в случае необходимости защищать. Сирия – это наш самый давний и надежный союзник на Ближнем Востоке. Достаточно сказать, что за десятилетия нашей дружбы около 40 тысяч сирийцев – военных и гражданских – получили образование в нашей стране.

Эту мирную, процветающую страну вогнали в гражданскую войну прежде всего из-за того, что она всегда была на стороне России. И мы были просто обязаны поддержать ее. И в мире увидели, что Россия как подлинно великая держава способна защитить своих друзей. Это сильно повысило уважением к нам в мире.

Что касается расходов, то они, конечно, немалые. Но, судя по сообщениям печати, там даже в самый разгар боевых действий действовал один авиаполк смешанного состава плюс несколько батальонов морской пехоты, военной полиции, подразделения саперов и спецназа. То есть ничего близкого по численности и расходам к 40-й армии в Афганистане, в составе которой воевало более 100 тысяч военнослужащих.

– Много шума вокруг ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики. Как вы относитесь к этой проблеме?

– Конечно, в расползании ядерного оружия по планете нет ничего хорошего. Именно поэтому Советский Союз в свое время подписал договор о нераспространении атомного оружия.

С другой стороны, я как-то не очень понимаю, почему одни страны могут иметь это оружие, а другие – нет. Утверждают, что руководство Северной Кореи, мол, безответственное. А вот есть, дескать, цивилизованные страны, которым можно иметь атомную бомбу. Однако хотелось бы напомнить, что эти самые «цивилизаторы» во главе с США сначала сожгли сотни тысяч японцев в Хиросиме и Нагасаки, затем уничтожили миллионы корейцев в начале 1950-х годов и миллионы вьетнамцев в 1960-х годах. Все еще помнят чудовищные бомбежки Югославии, интервенции в Ираке и Ливии.Единственный способ защититься от дикого Пентагона ныне – иметь собственное атомное оружие. КНДР создает ракетно-ядерный щит не от хорошей жизни.

Если бы мировое сообщество дало гарантии невмешательства иностранных государств в его внутренние дела, глядишь – и необходимость в ядерной программе КНДР отпала бы сама по себе.

– Как вы относитесь к заявлению Трампа о признании США Иерусалима столицей Израиля и в целом к палестинской проблематике?

– Считаю справедливой борьбу народа Палестины против израильской оккупации. Есть соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Надо просто выполнить эти решения, и полувековой израильско-арабский конфликт, который привел к нескольким войнам, прекратится.

Что касается заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, то эта ковбойская выходка, против которой выступили даже союзники США, лишь усугубляет ситуацию в этом непростом регионе.

– Если у нас все больше обостряются отношения с США и Евросоюзом, то как нужно выстраивать по-новому международные связи России?

– Послушайте! С какой стати весь мир сводится к Северной Америке и кучке стран Европы? В ООН около 200 государств. И, насколько я знаю, подавляющее большинство из них громко или не очень громко (те, кто зависят от Америки) одобряют линию России на защиту национальных интересов. Конечно, на мой взгляд, эта линия непоследовательна и противоречива. Как в случае с Украиной: сказали «А» в отношении Крыма, но не сказали «Б» в отношении Новороссии.

Но, тем не менее, действия русской армии в Сирии пользуются поддержкой многих стран. Они уже сильно устали от наглости наших американских «партнеров». И когда наймитам американцев в Сирии сильно дали по носу, в мире этому обрадовались. Все помнят, что еще недавно был великий Советский Союз, при котором разбой, который то и дело устраивают американцы, был просто невозможен. И люди надеются, что и Россия возродится как подлинно великая держава.

Так что нам не надо, выпучив глаза, смотреть только на Запад. Есть могучий и все усиливающийся Восток, где примерами для подражания и для нас являются Китай и Вьетнам. Есть Латинская Америка, которая уже давно перестала быть «задним двором» США. Есть Африка с ее колоссальными природными ресурсами и глубокой благодарностью народов за помощь СССР в деколонизации.

Так что друзей у нас в мире гораздо больше, нежели утверждают те, кто вопит, что Россия находится в международной изоляции. Вот на этих друзей и надо опираться, развивать с ними взаимовыгодное (подчеркиваю – взаимовыгодное!) торгово-экономическое, политическое, культурное и военное сотрудничество. Тогда все эти западные санкции будут нам не страшны. Еще сами прибегут с просьбами восстановить отношения…