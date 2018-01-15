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Сильнейшее имущественное расслоение общества – результат диктатуры либерализма

23:28. 15 января 2018 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:


Современный мир характеризуется множеством проблем и противоречий, пути разрешения которых являются предметом острых дискуссий обществоведов во всём мире.

Как оказалось, после разрушения Советского Союза однополярный мир не стал более «равным», наоборот, он стал намного более несправедливым: имущественное неравенство сильно увеличилось, принеся невиданное ранее обогащение собственникам капитала наряду с разорением т. н. среднего класса и массовой бедностью и нищетой большинства людей во всём мире.

Как свидетельствует ряд недавних исследований, экономический рост в условиях современной неолиберальной системы, вопреки обещаниям её адвокатов, не привёл к повышению благосостояния всех социальных групп и классов, а наоборот, как правило, способствовал обогащению лишь крайне незначительного числа самых состоятельных людей планеты, то есть сверхбогачей.

Растущее социально-экономическое неравенство сегодня превращается в одну из наиболее острых проблем, в которой, как в зеркале, отражается социальная несправедливость нынешнего мироустройства.

В последнем докладе Global Wealth Report-2017, подготовленном экономистами швейцарского банка Credit Suisse, отмечается, что доля мировых богатств, принадлежащая 1% самых обеспеченных людей, на сегодняшний день ещё более повысилась и составила 50,1% по сравнению с 42,5%, которые были зафиксированы в разгар финансового кризиса 2008 года.


Проблемы, которыми наиболее обеспокоены люди в мире (n15728, 2017 год)

На сегодняшний день 70% взрослого трудоспособного населения владеет менее чем 3% совокупного богатства мира, что составляет менее 10 тыс. $ в расчёте на человека, в то время как 0,7% населения владеет почти 50% мирового богатства.Проблема растущего неравенства является крайне чувствительной для всех стран, однако имеет некоторые региональные отличия.


Так, например, в Южной Корее обеспокоенность этой проблемой высказали 87% респондентов, в Бразилии — 82%, в Гватемале, Индии и ЮАР — 80%, в Японии и Германии — 79%, во Франции — 78%
[Working for the few. Political capture and economic inequality, p. 20].

Как мы видим, проблема роста неравенства заняла первое место в списке тревожащих людей проблем современного мира.

Виталина Буткалюк


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Источник (в сокр.)

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, капитал, кризис, либерализм, общество, развитие, экономика
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