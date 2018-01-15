Сильнейшее имущественное расслоение общества – результат диктатуры либерализма



Современный мир характеризуется множеством проблем и противоречий, пути разрешения которых являются предметом острых дискуссий обществоведов во всём мире.

Как оказалось, после разрушения Советского Союза однополярный мир не стал более «равным», наоборот, он стал намного более несправедливым: имущественное неравенство сильно увеличилось, принеся невиданное ранее обогащение собственникам капитала наряду с разорением т. н. среднего класса и массовой бедностью и нищетой большинства людей во всём мире.

Как свидетельствует ряд недавних исследований, экономический рост в условиях современной неолиберальной системы, вопреки обещаниям её адвокатов, не привёл к повышению благосостояния всех социальных групп и классов, а наоборот, как правило, способствовал обогащению лишь крайне незначительного числа самых состоятельных людей планеты, то есть сверхбогачей.

Растущее социально-экономическое неравенство сегодня превращается в одну из наиболее острых проблем, в которой, как в зеркале, отражается социальная несправедливость нынешнего мироустройства.