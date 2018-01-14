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Тридцатилетние старики

11:17. 14 января 2018 Просмотров - 817 3 коммент. Опубликовал:

В интернете снова пишут, что раньше люди жили быстрее, превращаясь в дряхлых стариков уже к 30-40 годам. В качестве доказательства ссылаются на классическую литературу:

Маме Джульетты на момент событий, описанных в пьесе, было 28 лет.

Марья Гавриловна из «Метели» Пушкина была уже немолода: «Ей шел 20–й год».

«Бальзаковский возраст» — 30 лет.

Ивану Сусанину на момент совершения подвига было 32 года (у него была 16–летняя дочь на выданье).

Старухе процентщице из романа Достоевского «Преступление и наказание» было 42 года.

Анне Карениной на момент гибели было 28 лет, Вронскому — 23 года, старику–мужу Анны Карениной — 48 лет (в начале описанных в романе событий всем на 2 года меньше).

Старикану–кардиналу Ришелье на момент описанной в «Трех мушкетерах» осады крепости Ла–Рошель было 42 года.

Из записок 16–летнего Пушкина: «В комнату вошел старик лет 30» (это был Карамзин)”.

У Тынянова: «Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года — возраст угасания».

На первый взгляд, всё так и было. Древние люди умирали в среднем в 30 лет, ожидаемая продолжительность жизни уверенно дотянулась до 40 лет только во второй половине XVIII века. Вместе с тем было бы весьма наивно думать, будто сорокалетние римские легионеры чем-то отличались внешне от современных здоровых мужчин того же возраста.

Начнём с банального – у каждого из нас наверняка есть знакомые, которые принципиально не обращаются к врачам. Перенесите мысленного такого знакомого в средневековый замок. Если наш знакомый не заболеет чумой, он спокойно доживёт лет до шестидесяти, а если ему повезёт, то и до восьмидесяти.

Статистика это подтверждает. Средняя продолжительность жизни в XVI веке составляла 33 года. Мужчина-аристократ однако доживал тогда в среднем до 50 лет, а если ему удавалось дожить до совершеннолетия, он мог смело рассчитывать на… 71 год:

https://ru.wikipedia.org/wiki/…

Для сравнения, средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет сейчас 66 лет… в том числе потому, что многие мужчины воображают себя средневековыми аристократами и до последнего не обращаются к врачам.

Здесь, пожалуй, стоит сделать короткую паузу и проговорить три очень важных факта по поводу России.

1. Сейчас в России впервые за долгие десятилетия продолжительность жизни растёт хорошими темпами. В 2003 году она составляла 65 лет, сейчас же выросла до 72,5 лет. Это отличный темп, даже с учётом низкой советской базы и ельцинского провала. Для сравнения – в США продолжительность жизни сейчас падает.

https://ruxpert.ru/Стати�…

2. У мужчин в России продолжительность жизни значительно ниже, чем у женщин, и этот разрыв сокращается довольно медленно. В то время как женщины живут примерно столько же, сколько и в самых благополучных странах мира, мужчины живут пока что откровенно мало.

3. Если новорождённый мужчина в России может смело рассчитывать сейчас на 67 лет жизни, то пенсионер, которому исполнилось 60 лет, доживёт, вероятно, уже до 78 лет.

Вернёмся теперь к прошлым векам. Общая низкая продолжительность жизни объяснялась тогда запредельной детской смертностью. Вместе с тем, если обеспеченный обитатель прошлого успешно преодолевал детские и подростковые опасности, доживая до 21 года, он мог твёрдо надеяться дожить как минимум до 50-55 лет, а в относительно благополучные века и до 70 лет. 

Как вы понимаете, при таких раскладах возраст в 30-40 лет был и тогда самым что ни на есть средним. Пушкин называет тридцатилетнего Карамзина стариком только по той причине, что самому Пушкину в тот момент всего лишь шестнадцать лет. Будьте уверены, для современных подростков тридцатилетие – тоже глубоко взрослые люди.

Помните, у Данте Алигьери? “Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…”. Половиной жизни поэт считает возраст в 35-37 лет, из чего можно вычислить, что полную жизнь он оценивал в своём XIV веке как 70-75 лет.

Наконец, стоит открыть учебник истории и посмотреть даты жизни некоторых царственных особ. Император Тиберий, например, пришёл к власти в 54 года, успешно управлял Римом до 77 лет и, возможно, прожил бы и дольше, если бы не был задушен заговорщиками.

Подведу итог

Хоть медицина и помогла увеличить продолжительность нашей жизни, однако это увеличение произошло скорее за счёт борьбы с неприятными случайностями, нежели за счёт замедления естественного процесса старения.

Это значит, что везучий человек из прошлого жил примерно столько же, сколько живёт средний человек современности. Байки про тридцатилетних стариков и сорокалетних старух не имеют под собой никаких реальных оснований.

Олег Макаренко

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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3 коммент.»

  • 729 655
    Мирослава 14 января 2018 в 13:52 Ссылка Пометить
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    Медицина хорошо справляется с острыми состояниями, делает операции и лечит травмы, но совершенно не умеет излечивать хронические. Артрозы,гастриты, мигрени и т.д.
    Мне кажется нужно качество жизни, а не чадение в хронических заболеваниях.

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    Ирбис 14 января 2018 в 15:32 Ссылка Пометить
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    Что такое развитие цивилизации, это передача информации поколениям. тогда получается что предки были все сплошными гениями и обучались за год, чему мы учимся десять лет или они не строили пирамиды, греческие и римские памятники культуры и многое что другое.

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  • 396 257
    максим 14 января 2018 в 16:57 Ссылка Пометить
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    Первое -все долгожители говорят, что достигли долгих лет жизни, потому что ни разу не обращались к врачам. Второе -сегодняшняя медицина – это медицина денег, она не лечит, а калечит, подсаживает на лекарства и убивает. Никогда еще в истории человечества не было столько детей с раком, это вообще нонсенс с точки зрения развития организма, но с помощью медицины это делается легко. Как правило дети больные раком до этого лечились от пневмонии или других болезней. Насчет увеличения продолжительности жизни – это фейк вброшенный Скворцовой по просьбе Медведева для пересмотра возраста пенсии, на самом деле живут люди сейчас меньше, чем раньше, а сегодняшнее поколение вряд ли доживет до своей пенсии. Третье -насчет тридцатилетних стариков, на столетие бородинской битвы царь собрал ветеранов этой битвы, имеется фото этих сто двадцати пятилетних стариков с царем. Самой старой была Жозефина, которой исполнилось на этот момент 138 лет. Как вы думаете, сколько соберется ветеранов на столетие Курской битвы или любой другой? Правильно – ноль. Так что вся эта статья пересказ придуманной истории, и немного рекламы медицине. На самом деле раньше люди жили дольше и слово “прапрапрадед” было обычным. Вот так все и перевирается.

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