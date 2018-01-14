Румыния против СССР

Источник: topwar.ru

К сожалению, исторические уроки доходят до сознания не всех политиков, так в своё время СССР положил конец мечтаниям о «Великой Румынии» (за счёт наших земель), но современные румынские политики опять грезят о «великой державе». Так, 22 июня 2011 года президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что если бы он был главой Румынии в 1941 году, он также как и Антонеску отправил румынских солдат на войну с Советским Союзом. Высказывание вполне в духе вековой русофобии, свойственной европейским элитам.



После Первой мировой войны, в которой Румыния повоевала и на стороне Антанты и на стороне Германии, Бухарест захватил территорию Российской империи – Бессарабию. После поражения Германии, Бухарест опять перешёл на сторону Антанты и принял участие в 1919 году в войне против советской Венгрии. Еще до этой войны в 1918 году румыны, воспользовавшись развалом Австро-Венгерской империи, захватили у венгров Трансильванию.

«Великая Румыния» в 1920-е годы.

После этого Румыния ориентировалась на Лондон и Париж, войдя в состав т. н. «Малой Антанты». Поэтому, когда началась Вторая мировая война – Германия напала на Польшу, Бухарест сохранил партнёрские отношения с Францией. Но после того, как гитлеровская Германия начала свой победный марш по Европе, а вермахт захватил Париж, Бухарест перешёл на сторону сильного – Третьего рейха. Это не спасло Румынию от территориальных потерь, земли захваченные после Первой мировой земли пришлось вернуть, «Великая Румыния» фактически рухнула: СССР потребовал вернуть Бессарабию, 27 июня 1940 года привел армию в боевую готовность, коронный совет Румынии принял решение не оказывать сопротивления, 28-го Красная Армия пересекла границу – заняв Бессарабию и Северную Буковину. Большая часть этих территорий вошли 2 августа 1940 года в Молдавскую ССР, часть территории вошли в состав УССР. Этим воспользовалась Венгрия – потребовав вернуть Трансильванию, при посредничестве Берлина, после Второго Венского арбитража, Румынии пришлось отдать половину этой территории – Северную Трансильванию. Пришлось Румынии уступить и другому союзнику Берлина – Болгарии, по Крайовскому мирному договору 7 сентября 1940 года болгарам отдали регион Южной Добруджу, который Румыния получила после Второй Балканской войны 1913 года.

Румыния после территориальных уступок 1940 года.

Румынии эти события вызвали политический кризис — с сентября 1940 года власть в государстве перешла в руки правительства маршала Иона Антонеску, который фактически стал полновластным диктатором. При этом формально Румыния оставалась монархией. 6 сентября 1940 года румынский король Кароль II под давлением общественного мнения был вынужден отречься от престола Румынии в пользу своего сына Михая, а сам бежал с женой в Югославию. Новое правительство окончательно берёт курс на союз с Третьим рейхом, планируя восстановить «Великую Румынию» за счёт СССР — 23 ноября 1940 года Румыния присоединилась к Берлинскому пакту. Румынские политики планировали не только получить Бессарабию, но и присоединить к стране земли вплоть до Южного Буга, наиболее радикальные считали, что границу надо провести по Днепру и даже восточнее, создав, по примеру Германии, своё «жизненное пространство», «Румынскую империю».

Начало войны с СССР

Полумиллионная немецкая группировка прибыла в Румынию ещё в январе 1941 года, под предлогом защиты режима Антонеску от «Железной гвардии» (крайне правая политическая организация, основанная в 1927 году, во главе с Корнелиу Зеля Кодряну, первоначально Антонеску с ней сотрудничал, но затем их пути разошлись), которая в ноябре организовала волну политических убийств, террора и еврейских погромов, в январе легионеры вообще подняли мятеж. Их лидер Хория Сима думал, что их поддержит Третий рейх, но Гитлер предпочёл поддержать режим Антонеску. Тогда же прибыл штаб 11-й немецкой армии, немцы взяли под свой контроль нефтяные месторождения, Гитлер придавал им большое значение.

Румынская армия не представляла самостоятельно силы, основные причины: плохое вооружение, недостаток бронетехники (немецкое командование широко применяло, для вооружения румынов, трофейную технику, оружие – ещё до войны начали поставлять оружие польской армии, затем советское и даже американское оружие, низкие боевые качества самих румынских солдат. В области ВВС, половину их потребностей покрывал авиазавода IAR Braşov в Брашове, он был одним из крупнейших авиационных заводов в Юго-Восточной Европе, на нём работали около 5 тыс. человек. Выпускал модели — IAR 80, IAR 81, IAR 37, IAR 38, IAR 39, авиамоторы. Комплектующие. Остальные потребности покрывали иностранные изделия – французские, польские, английские, немецкие самолёты. Румынские ВМС имели всего несколько боевых единиц (в том числе 7 миноносцев и эсминцев, 19 канонерок, катеров), не представляя угрозы для Черноморского флота СССР. Значительной частью сухопутных подразделений были кавалерийские бригады, дивизии.

К началу войны с СССР, к границе были стянуты 600 тыс. силы, в составе 11- немецкой армии, части 17-й немецкой армии, 3-й и 4-й румынских армий. По данным Румынии, в июле 1941 года на Восточном фронте воевало против СССР — 342 000 румынских солдат и офицеров. Как и в случае других государств, или организаций профашистского толка в оккупированных странах, в Румынии объявили эту войну «священной». Румынским солдатам и офицерам было сообщено, что они выполняют свою историческую миссию для «освобождения своих братьев» (подразумевалась Бессарабия), защищают «церковь и европейскую цивилизацию от большевизма».

В 3:15 утра 22 июня 1941 года Румыния атаковала Советский Союз. Война началась с ударов румынской авиации по советской территории — Молдавской ССР, Черновицкой и Аккерманской областям Украины, Крыму. Кроме того, с румынского берега Дуная и правого берега Прута начался артобстрел советских приграничных населённых пунктов. В этот же день румыно-германские силы форсировали Прут, Днестр и Дунай. Но план с захватом плацдармов не удалось выполнить полностью, уже в первые дни советские пограничники, при поддержке частей Красной Армии, ликвидировали почти все вражеские плацдармы, за исключением Скулен. Противостояли вторжению противника: пограничники, 9-я, 12-я и 18-я советские армии, Черноморский флот. 25-26 июня пограничники (79-й погранотряд) и части 51-й и 25-й стрелковых дивизий даже захватили плацдарм на территории Румынии, румынская армия не смогла его уничтожить. В итоге советские силы покинули территорию Румынии самостоятельно в ходе общего отступления в июле.

Румынско-германские войска 22 июня 1941 года на реке Прут.

В это же время к концу июня на северо-западе Румынии немцы сформировали мощную ударную группировку, готовясь провести операцию по окружению советских сил. 2 июля 11-я немецкая и 4-я румынская армии начали наступление в районе Бельц, советское командование ожидало такого удара, но ошиблось в выборе места главного удара врага. Его ждали на могилёв-подольском направлении, 100 км севернее Бельц. Командование начало постепенный отвод войск, чтобы не допустить их окружения: 3 июля покинуты все рубежи на реке Прут, 7 июля (бои за него шли с 4 июля) оставлен Хотин, в середине июля оставлена Северная Буковина, 13 июля начались бои за Кишинёв – 16 июля он оставлен, 21-го советские силы оставили Бендеры, 23-го в них вошли румыны. В итоге уже вся Бессарабия и Буковина находились под контролем германо-румынских войск, а линия фронта переместилась к реке Днестр. 27 июля Гитлер поблагодарил Антонеску за решение воевать за Германию и поздравил его с «возвращением провинций». Положительным итогом пограничных сражений стал срыв планов немецкого командования об окружении и уничтожении войск Красной армии в междуречье Прута и Днестра.

Переправа через Прут.

Битва за Одессу

Антонеску принял предложение Гитлера, продолжить военные действия за Днестром: 4-я румынская армия под командованием Николае Чуперкэ, её численность была в 340 тыс. человек, 3 августа форсировала Днестр у устья и 8-го получила приказ атаковать советские силы на юге оборонительных позиций советского гарнизона. Но, Черноморский флот воспрепятствовал этим планам, поэтому 13-го румыны обошли город с севера, полностью прервав его связь по суше. Город 4 августа получил приказ Ставки Верховного Командования об обороне – первоначально, гарнизон Одессы составил 34 тыс. человек.

15-го августа румынская армия ударила по направлению Булдинки и Сычавки, но штурм провалился, 17 и 18 августа атаковали уже по всему периметру оборонительных рубежей, 24-го румынские войска смогли прорваться к самому городу, но затем были остановлены. Враг пытается сломить сопротивление воздушными ударами: главными целями были – порт и морские подходы к городу, чтобы прервать снабжение советского гарнизона. Но у ВВС Румынии и Германии не было морских неконтактных мин, поэтому блокировать морское снабжение не удалось. 5-го сентября румынская армия остановила наступление, 12-го, когда подошли подкрепления продолжила свои попытки взять город. 22 сентября советские силы в составе 157-й и 421-й стрелковых дивизий, а также 3-го полка морской пехоты контратаковали на левом фланге, румыны несли большие потери и 4-я армия оказалась на грани поражения. Румынское командование требует подкреплений и поднимает вопрос о целесообразности дальнейшей осады. В итоге Москва приняла решение вывести свои силы – Красная Армия была потеснена далеко на восток, Одесса потеряла стратегическое значение. Операция прошла успешно, Одессу оставили без потерь, уйдя не побеждёнными. Румынская армия потеряла значительные потери – 90 тыс. убитыми, пропавшими без вести и ранеными, причём более четверти – это командный состав. Советские безвозвратные потери – более 16 тыс. человек.

Ион Антонеску — румынский маршал, премьер-министр и кондукэтор (вождь).

Террор, политика оккупантов

На территории Румынии и оккупированных землях СССР румыны развязали политику геноцида и террора, в отношении цыган, евреев, «большевиков». Антонеску поддерживал политику «расовой чистоты» Гитлера и считал необходимым очистить территорию «Великой Румынии» от «большевизма» и «расово нечистых» народов. Он говорил следующее: «я ничего не достигну, если я не очищу румынскую нацию. Не границы, а однородность и чистота расы дают силу нации: такова моя высшая цель». Был разработан план уничтожения всех евреев Румынии. В первую очередь планировали «зачистить» Буковину, Бессарабию, Транснистрию, после их «зачистки», планировали уничтожить евреев в самой Румынии, всего их на этих территориях насчитывалось примерно 600 тыс. человек. Начался процесс создания гетто (создан в Кишиневе), концлагерей, крупнейшие из них — Вертюжанский, Секуренский и Единцкий. Но первыми узниками и жертвами стали цыгане, их арестовали 30-40 тыс., всего в годы войны румыны уничтожили примерно 300 тыс. цыган.

Затем решили цыган и евреев из лагерей Бессарабии и Буковины полностью перевести в концлагеря Транснистрии, за Днестр. Для этих массовых депортаций евреев и цыган был разработан специальный план и маршруты. Их пешие марши получили название – «Марши смерти»: шли зимой, отстающих и не могущих идти расстреливали на месте, на каждые 10 км были вырыты ямы, где закапывали трупы погибших. Лагеря Трансистрии были переполнены, огромное количество людей погибло от голода, холода и болезней, до своей казни. Округ Голта получил название – «королевство смерти», здесь располагались крупнейшие концлагеря Румынии — Богдановка, Доманевка, Акмачетка и Мостовое. Зимой 1941—1942 годов в этих концлагерях были произведены масштабные массовые расстрелы заключённых. Палачи всего за несколько дней расстреляли 40 тыс. несчастных узников, ещё 5 тыс. было сожжено заживо в Богдановке. По некоторым данным, только за этот период, здесь было уничтожено 250 тыс. евреев.

На оккупированных землях были созданы Буковинское губернаторство (под управлением Риошяну, столица — Черновцы), Бессарабское губернаторство (губернатор — К. Войкулеску, столица — Кишинёв) и Транснистрия (губернатором стал Г. Алексяну, столица Тирасполь, затем Одесса). На этих землях проводилась политика экономической эксплуатации и румынизации населения. Диктатор Антонеску требовал от местных румынских оккупационных властей вести себя так, как будто «власть Румынии установилась на этой территории на два миллиона лет». Вся собственность ССР передана администрации и румынским кооперативам, предпринимателям, разрешено использовать бесплатный принудительный труд, введены телесные наказания рабочих. В Германию из этих земель было угнано, в качестве рабсилы более 47 тыс. человек. Весь скот отобран в пользу румынской армии. Введены нормы потребления продовольствия, всё остальное изымалось. Шла дерусификация территории – изымались и уничтожались русские книги, русский язык и украинский диалект запрещали использовать в государственной, деловой сферах. Шла румынизация учебных заведений., даже русские имена меняли на румынские: Иван — Ион, Дмитрий — Думитру, Михаил — Михай и т. д. Эту политику в нынешнее время использует украинская «элита» — «украинизируя» Малую Россию.

Румыния, арест евреев для дальнейшей депортации.

Дальнейшие боевые действия, поражение румынских войск

Румынский народ заплатил тогда высокую цену за ошибки своей политической элиты, несмотря на захваченные огромные территории, Бухарест не вывел войска с фронта и продолжил войну. 3-я румынская армия приняла участие в сражении под Уманью, когда румыны достигли Днепра, они потеряли ещё около 20 тыс. человек. Румынские части участвовали во вторжении в Крым, в сражении за Севастополь, во время Крымской кампании они потеряли ещё около 20 тыс. человек. В целом надо отметить довольно высокую боеспособность ряда подразделений румынской армии, особенно при поддержке вермахта, иногда они показывали удивительное упорство в бою, как например: 4-я горная дивизия при штурме Севастополя. Но самые высокие потери ожидали румынские части в битве за Сталинград — Сталинград отнял у румынского народа более 158 тыс. человек, ещё 3 тыс. солдат попали в плен. Румынские ВВС во время Сталинградского сражения потеряли 73 самолета. Из 18 румынских дивизий, дислоцировавшихся на южном направлении, 16 понесли тяжелые потери, фактически были разгромлены. Всего за войну Румыния потеряла 800 тыс. человек, из них на Восточном фронте – 630 тыс. человек (из них 480 тыс. убитыми). Эти цифры показывают всю серьёзность вовлечённости румынского народа в эту войну и мечтаний о «Великой Румынии».

1944 год стал печальным финалом для фашистской Румынии: в ходе боев за Кубань и Тамань немецкое командование смогло эвакуировать основные силы, но румынские войска потеряли ещё около 10 тыс. человек; в мае германо-румынские части оставили Крым. Параллельно шло наступление на восток: в ходе Днепровско-Карпатской, Уманско-Ботошанской, Одесской, Ясско-Кишинёвской операций марта—августа 1944 года, были освобождены Одесса, Бессарабия, Буковина, Транснистрия. 23 авгутса Антонеску был свергнут, власть перешла Михаю I и Коммунистической партии, Берлин не смог подавить восстание – вмешалась Красная Армия и 31 августа войска СССР заняли Бухарест. Король Михай I объявил о прекращении войны с СССР, Антонеску выдали Москве, поддерживавшая его служба (сигуранца — тайная полиция) распущена. Однако позже СССР вернул бывшего румынского кондукэтора (вождя) назад в Румынию, там его, после суда в Бухаресте приговорили к смертной казни как военного преступника (1 июня 1946 года Антонеску казнили). СССР вернул Бессарабию и Буковину (вместе с районом Герца), кроме того 23 мая 1948 года Бухарест передал Советскому Союзу остров Змеиный и часть дельты Дуная (в том числе острова Майкан и Ермаков). Южная Добруджа осталась в составе Болгарии, Венгрия отдала Румынии Северную Трансильванию. По Парижскому мирному договору 1947 года, СССР установил в Румынии неограниченное военное присутствие.

В настоящее время в Румынии опять идут активные процессы роста национализма, реабилитированы планы «Великой Румынии» — в неё должны войти Молдавия, Приднестровье, есть у Румынии территориальные претензии к Украине. История имеет обыкновение повторяться и за её не выученные уроки платят огромную цену народы, поддавшиеся на демагогию политиков…

Красная Армия вошла в Бухарест.

Автор: Самсонов Александр

Источник: nstarikov.ru