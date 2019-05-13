Юровский о подготовке интервенции против СССР
Показания экономиста Юровского (не путать с участником расстрела семьи бывшего царя) о подготовке интервенции против СССР в 1930 году.
Юровский о подготовке интервенции против СССР
23 ноября 1930 г.
СТРОГО СЕКРЕТНО
ПОКАЗАНИЯ ЮРОВСКОГО Леонида Наумовича.
От 23 ноября 1930 года.
По вопросу о подготовке интервенции показываю: перед поездкой моей в заграничную командировку в самом начале 1928 года имело место совещание на квартире Н. Д. КОНДРАТЬЕВА, на котором присутствовали: КОНДРАТЬЕВ Н. Д., я — ЮРОВСКИЙ, САДЫРИН П. А., МАКАРОВ Н. П., ЧАЯНОВ А. В. и представитель Промпартии, фамилии которого не помню. На этом совещании мне дано было поручение связаться с Республиканско-Демократическим центром в целях взаимной информации и в частности в целях выяснения отношения РДЦ к вопросу интервенции. Имелось в виду, что желательно переговорить с МИЛЮКОВЫМ, БРУЦКУСОМ и ПРОКОПОВИЧЕМ, особенно с первым.В Париже я встретился с МИЛЮКОВЫМ П. Н.[,] с которым я познакомился в довоенное время в Редакции [«]Русских Ведомостей[»], где с ним я виделся несколько раз. В первый раз в Париже я с ним встретился в Национальной библиотеке и условился относительно свидания в кафе против Оперы. Это было в конце января или в начале февраля 1928 года. В числе вопросов[,] о которых я показывал в прежних показаниях, был затронут также в качестве одного из основных вопросов — вопрос об интервенции.
Бывший лидер кадетов Милюков.
МИЛЮКОВ мне сказал, что Республиканско-Демократический центр считает интервенцию необходимой для свержения Советской власти и что Франция ведет подготовку интервенции через посредство, главным образом, Польши и Румынии. Он указал, однако, что предполагавшийся ее срок — 1928 год не осуществим в виду того, что Франция приступит к военным действиям и возьмет на себя руководство только при наличии сильного правительства, опирающегося на прочное парламентское большинство. Между тем исход предстоящих выборов является не ясным и можно ожидать, что если Пуанкаре, который является горячим сторонником интервенции, и останется у власти[,] то ему придется опираться на непрочную комбинацию партий. Кроме того, предстоит пересмотр плана Дауэса[,] до окончания которого международное политическое положение не будет достаточно определенным и не может быть достигнуто единство действий держав-интервентов. Поэтому вероятным сроком интервенции следует считать 1930 г.
Из разговора с МИЛЮКОВЫМ я понял, что ему уже было известно об организации и деятельности Промпартии в СССР и о ее связях с Торгпромом. Больше встреч с МИЛЮКОВЫМ у меня не было вследствие его отъезда в Америку. Кроме МИЛЮКОВА я имел беседу с ГЕФДИНГОМ Владимиром Федоровичем, ЧЛЕНОМ Торгпрома и докладчиком на съездах последнего по вопросам Советской экономики. С ним я встретился по указанию МИЛЮКОВА через несколько дней после упомянутой беседы с ним. ГЕФДИНГА я знаю со своих студенческих лет по Политехническому Институту. Мой разговор с ним в Париже имел место во время прогулки, которую мы совершили за город. ГЕФДИНГ сообщил мне, что Торгпром имеет в виду интервенцию, как основной метод свержения Советской власти и солидаризируется в этом отношении с Инженерно-Промышленным Центром в СССР[,] с которым он поддерживает постоянную связь и который он субсидирует крупными денежными средствами. Он рассказал мне также, что Торгпром имеет близкие связи с французским правительством и что французское правительство готовится к интервенции.
Еще до моей поездки за границу Промпартия вела переговоры об интервенции через Торгпром, который имел непосредственные связи с французским правительством. По сообщению ЧАЯНОВА А. В. такие сношения с Торгпромом со стороны Промпартии велись: ПАЛЬЧИНСКИМ, РАМЗИНЫМ и ЧАРНОВСКИМ, при чем в частности, поддерживалась связь от лица Промпартии РАМЗИНЫМ с П. П. РЯБУШИНСКИМ.Информация сообщения ЧАЯНОВЫМ А. В., КОНДРАТЬЕВЫМ Н. Д., мною — ЮРОВСКИМ и руководителями Промпартии РАМЗИНЫМ, РИЗЕНКАМПФОМ, ЧАРНОВСКИМ о плане и подготовке интервенции заключалась в следующем.
Генерал Лукомский.
Интервенция должна была произойти под руководством Франции коалицией в составе: Румынии, Польши, Прибалтийских лимитрофов (Латвии, Эстонии и Финляндии) с возможным участием в ней Югославии и Чехо-Словакии, как стран находящихся под сильным влиянием Франции. Участие Англии в интервенции считалось возможным в зависимости от того, какое правительство стояло бы в момент войны во главе страны.Во главе же войск интервентов имелось в виду поставить генерала ЛУКОМСКОГО для того, чтобы замаскировать иностранный ее характер.
Организация коалиции интервентов и их вооруженных сил осуществлялась Францией, которой заключены соответствующие военные договоры с Польшей и Румынией. Согласно этих договоров, Франция должна снабжать Польшу и Румынию военным оборудованием, предоставить им во время войны необходимый высший командный состав и обеспечить возможность реализации военных займов. Материальные и финансовые средства предоставляемые Францией Польше и Румынии должны носить характер не субсидии, а кредитов.
За свои затраты на ведение войны интервенты должны получить следующие выгоды и компенсации:
Румыния — Одессу с ее районом, и признание будущим Русским правительством факта присоединения к ней Бессарабии.
Польша — Правобережную Украину и часть Белоруссии.
Эстония и Латвия — приграничные местности.
Финляндия — часть Карелии.
Франция — а) более выгодное урегулирование дореволюционной задолженности быв[шей] России, чем то[,] на которое она могла бы рассчитывать при всех других условиях.
Заключение выгодного для Франции торгового договора с будущим русским правительством.
в) Концессии, объекты которых могли быть значительно расширены, благодаря крупному строительству, проведенному в СССР до интервенции, и возврат французским капиталистам их прежней собственности на территории СССР и вознаграждение их за причиненные им Революцией убытки.
Президент Франции Пуанкаре.
[г]) Укрепление политической гегемонии Франции в Европе, благодаря тому влиянию на будущее русское правительство, которое обеспечивается Франции руководящей ее ролью в свержении Советской власти.
В качестве поводов к войне должны быть использованы:
ссылки на агитацию Коминтерна, как в европейских так и в колониальных странах;
утверждения, что Коминтерн представляет собою орган Советского правительства;
торгово-политические мероприятия Соввласти.
В качестве непосредственного повода предлагалось использовать какие[-] либо спровоцированные пограничные столкновения с Польшей или Румынией или какие[-]либо другие специально созданные внешние осложнения.
Интервентам и в первую очередь французскому правительству должно быть сообщено Промпартией через Торгпром и ЦК ТКП через Республиканско-Демократический центр о том, когда внутреннее состояние СССР в смысле подготовки, путем вредительских актов, кризиса в разных отраслях народного хозяйства и организации как диверсионных действий, так и повстанческих отрядов будет признано подходящим для начала внешнего наступления. Для проведения этих вредительских актов Промпартия и ТКП получали крупные денежные средства из заграницы от Торгпрома. В частности в разговоре, который имел место между мною, КОНДРАТЬЕВЫМ Н. Д. и кажется, ЧАЯНОВЫМ А. В., вскоре после заключения договора между Нефтесиндикатом и Ройял-Датч, упоминалось о том, что средства на вредительскую работу передаются Торгпрому Детердингом.
Глава "Ройал-Датч" Генри Детердинг.
Денежные средства для выполнения стоящих перед ТКП задач получали, от Промпартии через РАМЗИНА и РИЗЕНКАМПФА, — САДЫРИН, МАКАРОВ и ДОЯРЕНКО.
Торгпром за границей, получая информацию о всех к[онтр]-р[еволю- ционных] вредительских мероприятиях Промпартии и ТКП в СССР, а также информацию о состоянии всего народного хозяйства Союза[,] в целях более успешной подготовки интервенции организовал экономическую и финансовую блокаду СССР как путем распространения сведений [,] дискредитирующих экономическую и финансовую мощь Советского Союза, так и путем прямых своих сношений с промышленными и финансовыми кругами Западной Европы.
Промпартия вела подготовку условий для усиления экономической блокады путем вредительства в области Промышленного планирования промышленного производства и сообщения заграницу сведений о заказах оборудования для промышленности. Эта работа была распределена между отдельными членами Промпартии.
Кроме связи с французским правительством через Торгпром, Промпартия поддерживала также непосредственную связь с французским посольством в Москве, о чем было известно по информации ЧАЯНОВА А. В. От РАМЗИНА через ЧАЯНОВА А. В. были получены сведения о том, что диверсионная работа с целью выведения предприятий из строя к моменту начала военных действий, ведется, главным образом, в военной промышленности, угольной и нефтяной (Баку, Грозный, нефтепровод Грозный — Туапсе). Об этом было известно мне [-] ЮРОВСКОМУ, КОНДРАТЬЕВУ Н. Д., САДЫРИНУ П. А. и МАКАРОВУ Н. П.
В начале 1930 года я узнал от Н. Д. КОНДРАТЬЕВА о сообщении ему ЧАЯНОВЫМ А. В., что интервенция в 1930 году не осуществится в виду[,] с одной стороны, незаконченности перевооружений и реорганизации армии в Румынии и Польше, и[,] с другой стороны[,] внутренних затруднений, вызванных в Западноевропейских государствах экономическим кризисом, усилением рабочего и в частности Коммунистического движения. В связи с этим срок интервенции отодвигался на 1931 год.
Записано с моих слов верно, мною прочитано.
23/XI-30 г. Юровский.
ДОПРАШИВАЛИ: Нач. 7 Отделения ЭКУ ОГПУ (Станиславский)
Ст[арший] уполномоченный (Чепурухин)
Д. 356. Л. 18-23. Заверенная машинописная копия того времени. Показания Л. Н. Юровского наряду с другими материалами следствия по «делу Промпартии» были направлены 25 октября 1930 г. в ЦК ВКП(б) на имя И. В. Сталина (см. легенду к док. № 356-1).
http://istmat.info/node/61243 – цинк
Юровский был расстрелян в 1938 году (по другому делу – за дела начала 30х он пару лет отсидел и был отпущен, после чего работал сначала в ссылке в Иваново, а затем и в Москве в структурах "Севморпути"). При Хрущеве реабилитирован.
Интервенция не началась и в 1931 году по причине охватившей капиталистический мир Великой Депрессии.
Позднее, для этих же целей к власти в Германии был приведен Гитлер, который более "деятельно" подошел к вопросам организации похода на восток.
PS. Для тех, кому нравится знакомится с историей по реальным историческим документам, особенно по периоду репрессий 30х.
Авторам проекта "Исторические материалы" http://istmat.info/, которые сканируют и выкладывают в сеть всю эту годноту, требуется дополнительное финансирование на продолжение работы.
По прошлому сбору денег вышло 6 партий документов, объединенных в три (один, два, три). И пора кое-что прояснить. Основная линия, — это документы, связанные с московскими процессами. Собственно ради них год назад и был объявлен сбор денег, поскольку упускать эту золотую жилу «было выше моих сил»(с). Полный объем приблизительно 40-50 тыс. листов (плюс примерно 20% до сих пор не рассекречено)
Что входит в этот материал?
1. Материалы НКВД, переданные Сталину и в Политбюро ЦК ВКП (б). В свою очередь включают:
1.1. Протоколы допросов арестованных. В свою очередь условно делятся:
1.1.1 Протоколы по характеру деятельности. Терроризм, шпионаж, вредительство, саботаж, антипартийная деятельность и т.д.
1.1.2. По политической окраске. Зиновьевцы, троцкисты, правые, националисты, эсеры и т.д.
1.1.3. По характеру предоставляемой информации. Протоколы содержащие подробную информацию или подробные детали.
1.1.4 Протоколы не содержащие подробную информацию или детали (из серии вредил вредительство, готовил террор, испытывал неприязнь и т.д), а также содержащие спорную информацию (т.е. информацию которую можно равнозначно трактовать либо как ошибку, либо как умышленное действие)
1.1.5 Протоколы с участием известных лиц и непосредственно связанные с процессами.
1.1.6 Протоколы с участием малоизвестных лиц и не связанные с процессами.
1.2. Письма и заявления арестованных или заключенных.
1.3. Протоколы и стенограммы очных ставок
1.4 Отдельные результаты обысков
2. Стенограммы судебных заседаний
3. Объяснительные записки лиц, попавших под подозрение.
4. Служебная переписка или сообщения.
5. Некоторые решения Политбюро.
По мере возможности составим выборку из этих документов, приблизительно 20-30% от общего объема. Пункты 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 2 ; 3 ; 4 будут представлены наиболее полно. По характеру деятельности и полит. окраске отразим весь спектр, но не полностью. Пункт 1.1.4 будет не полностью, больше в роли типовых образцов.
Что это нам даст?
В теории, если все конечно получится, мы должны получить картину заговора в том виде, в котором его видело руководство страны. Тогда мы сможем понять логику принимаемых решений. А если повезет, то и более детально разобраться в причинах последующих массовых операций. И еще один важный момент, который необходимо учесть. По большому счету, вопрос не в том, был ли заговор в реальности или нет, тут уж каждый сам для себя решает. Гораздо интересней, да и правильней то, насколько убедительна была информация, предоставляемая органами НКВД и прочими.
Как это правильно читать?
Есть только один способ. Читать все полностью. Отдельно прочитанные документы ничего не дадут. С одной стороны, это много, с другой, – товарищ Сталин вдумчиво прочел в несколько раз больше, так что все не так страшно, как может показаться сначала.
Что у нас накопилось на сегодняшний день?
Все свел на этой странице. В качестве дополнения рекомендую эти документы (Один, два, три). Честно скажу, изначально ошибся в предполагаемом объеме, он оказался значительно больше. Так что мы по сути еще и до половины не дошли. Хотя наиболее объемные документы – стенограммы судебных процессов уже осилили.
Что делаем дальше?
Если собираем сумму сопоставимую с прошлыми сборами, то на ближайшие полгода продолжим гнать только основную линию. Конечно хотелось бы в делах прокуратуры покопаться, но пока со свободным временем туго. Плюс будет партия сборников документов в количестве 9-11 шт. (интересных, да), но их еще сканировать месяц-два.
Если вы считаете, что надо продолжать дальше, то добро пожаловать
Сбер: 6390 0238 9000 99 8559 (да, 18 цифр)
Альфа: 5559 4928 1305 9923
(напоминаю, что изготовление одного листа ксерокопии по прайсу росархива 48 руб.)
https://lost-kritik.livejournal.com/82553.html – цинк
В общем, проект очень годный и уже не первый год радует реальной исторической годнотой. Помощь проекту приветствуется.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4987550.html