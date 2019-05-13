Юровский о подготовке интервенции против СССР

По прошлому сбору денег вышло 6 партий документов, объединенных в три (один, два, три). И пора кое-что прояснить. Основная линия, — это документы, связанные с московскими процессами. Собственно ради них год назад и был объявлен сбор денег, поскольку упускать эту золотую жилу «было выше моих сил»(с). Полный объем приблизительно 40-50 тыс. листов (плюс примерно 20% до сих пор не рассекречено)

Что входит в этот материал?

1. Материалы НКВД, переданные Сталину и в Политбюро ЦК ВКП (б). В свою очередь включают:

1.1. Протоколы допросов арестованных. В свою очередь условно делятся:

1.1.1 Протоколы по характеру деятельности. Терроризм, шпионаж, вредительство, саботаж, антипартийная деятельность и т.д.

1.1.2. По политической окраске. Зиновьевцы, троцкисты, правые, националисты, эсеры и т.д.

1.1.3. По характеру предоставляемой информации. Протоколы содержащие подробную информацию или подробные детали.

1.1.4 Протоколы не содержащие подробную информацию или детали (из серии вредил вредительство, готовил террор, испытывал неприязнь и т.д), а также содержащие спорную информацию (т.е. информацию которую можно равнозначно трактовать либо как ошибку, либо как умышленное действие)

1.1.5 Протоколы с участием известных лиц и непосредственно связанные с процессами.

1.1.6 Протоколы с участием малоизвестных лиц и не связанные с процессами.

1.2. Письма и заявления арестованных или заключенных.

1.3. Протоколы и стенограммы очных ставок

1.4 Отдельные результаты обысков

2. Стенограммы судебных заседаний

3. Объяснительные записки лиц, попавших под подозрение.

4. Служебная переписка или сообщения.

5. Некоторые решения Политбюро.

По мере возможности составим выборку из этих документов, приблизительно 20-30% от общего объема. Пункты 1.1.3 ; 1.1.5 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 2 ; 3 ; 4 будут представлены наиболее полно. По характеру деятельности и полит. окраске отразим весь спектр, но не полностью. Пункт 1.1.4 будет не полностью, больше в роли типовых образцов.

Что это нам даст?

В теории, если все конечно получится, мы должны получить картину заговора в том виде, в котором его видело руководство страны. Тогда мы сможем понять логику принимаемых решений. А если повезет, то и более детально разобраться в причинах последующих массовых операций. И еще один важный момент, который необходимо учесть. По большому счету, вопрос не в том, был ли заговор в реальности или нет, тут уж каждый сам для себя решает. Гораздо интересней, да и правильней то, насколько убедительна была информация, предоставляемая органами НКВД и прочими.

Как это правильно читать?

Есть только один способ. Читать все полностью. Отдельно прочитанные документы ничего не дадут. С одной стороны, это много, с другой, – товарищ Сталин вдумчиво прочел в несколько раз больше, так что все не так страшно, как может показаться сначала.

Что у нас накопилось на сегодняшний день?

Все свел на этой странице. В качестве дополнения рекомендую эти документы (Один, два, три). Честно скажу, изначально ошибся в предполагаемом объеме, он оказался значительно больше. Так что мы по сути еще и до половины не дошли. Хотя наиболее объемные документы – стенограммы судебных процессов уже осилили.

Что делаем дальше?

Если собираем сумму сопоставимую с прошлыми сборами, то на ближайшие полгода продолжим гнать только основную линию. Конечно хотелось бы в делах прокуратуры покопаться, но пока со свободным временем туго. Плюс будет партия сборников документов в количестве 9-11 шт. (интересных, да), но их еще сканировать месяц-два.

Если вы считаете, что надо продолжать дальше, то добро пожаловать

Сбер: 6390 0238 9000 99 8559 (да, 18 цифр)

Альфа: 5559 4928 1305 9923

(напоминаю, что изготовление одного листа ксерокопии по прайсу росархива 48 руб.)



https://lost-kritik.livejournal.com/82553.html – цинк



В общем, проект очень годный и уже не первый год радует реальной исторической годнотой. Помощь проекту приветствуется.

