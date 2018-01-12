Малоизвестные факты об Индии

1. За последние 10 000 лет Индия не захватывала ни одной страны.

2. Концепция числа 0 была изобретена в Индии мудрецом Арьябхатта. Система разрядного значения и десятичная система также были открыты в Индии в 100 году до нашей эры;

3. Санскрит является основой всех индоевропейских языков. По мнению журнала Forbes 1987 года, санскрит является самым удобным языком компьютерного программного обеспечения;

4. Алгебра, тригонометрия и базовая концепция калькуляции пришли к нам из Индии. Квадратные уравнения были созданы Щридхарачария в 11 веке. Самым большим числом, используемым греками и римлянами, было 10 в 6-ой степени, в то время как в Индии это было 10 в 53-ей степени.

5. Также в Индии была изобретена самая большая единица времени, калпа — время от рождения вселенной до её полного уничтожения. Эта единица очень близка по значению периоду жизни и, согласно пульсирующей теории вселенной, равна 25 миллиардам лет;

6. Аюрведа является самой ранней неоперационной школой медицины. Она была создана “отцом медицины” Чарака 2500 лет назад.

7. А Шушрута является отцом хирургии. 2600 лет назад он и другие врачи его времени делали такие хирургические процедуры как кесарево сечение, удаление катаракты, протезирование, операции по удалению камней из мочевого пузыря, пластические операции и операции на головном мозге.

8. Использование анестезии было широко известно в древней Индии.

9. 5000 лет назад, когда большинство населения земли были кочюущими лесными жителями, индийцам (жителям Индии) удалось создать Хараппскую цивилизацию. Цивилизация расположилась на долине Шинду (Запад современной Индии)

10. Название «Индия» происходит от речки Инд, которая приютила вокруг себя самые первые поселения. Арийцы называли реку Инд «Шинду».

11. Персы вторглись на территорию Индии, после чего появилось название «Индостан», которое происходит от «Шинду» и «Инду», и является одим из названий земель Индии.

12. Индия − родина шахмат

13. Интересный факт: математический термин «вес разряда» и десятеричная система исчисления была разработана в Индии в 100 г. до н.э.

14. Первый в мире гранитовый дворец – храм Брахидеешварар в г. Танджур, Индия. Прекрасный по красоте дворец был воздвигнут лишь за 5 лет (с 1004 н.э до 1009 н.э.)

15. Индия занимает 7е место в мире по территории.

16. В Индии почтовых офисов больше, чем в какой-либо другой стране.

17. Самый большой работадатель Индии – Индийские железные дороги – трудоустраивает больше 1 млн. человек.

18. Интересный факт: самый первый университет в мире был основан в Индии в 700 г. до н.э. Более 10,5 тыс. студентов со всех концов света изучали более 60 предметов. Другой университет, Наланда, построенный в IV ст. – одно из самых выдающихся достижений древней Индии в сфере образования.

19. Интересный факт о медицине: Аюр-веда – первая школа медицины в истории человечества. Аюр-веда появилась около 2500 лет назад в Индии.

20. Индия была одной из самых богатых стран мира вплоть до Британской колонизации в начале 17 века. Колумб, первооткрыватель Америки, надеялся найти морской путь в Индию именно из-за неописумого богатства Индии.

21. Искусство навигации и навигация как наука образовались в долине реки Синд около 6000 лет назад представителями древней Индийской цивилизации. Слово «навигация» и английское «navy» корнями уходят к древнему языку Индии.

22. Математик и астроном Бхаскара (1114 – 1185) смог удивительно точно подсчитать количество времени, которое Земля тратит на 1 полный оборот вокруг Солнца. Это время составляет 365,258756484 дней.

23. Баудхаяна – талантливый математик Индии, которому удалось точно подсчитать значение числа Пи. Помимо этого ему удалось сформулировать основную часть теоремы Пифагора. Данные открытия этим индийским ученным были сделаны в 6 веке, задолго до появления европейских математиков.

24. Интересные факты возвращают нас к алгебре в Индии: квадратные уравнения уже использовались ученными Индии в XI веке. Наибольшие числа, которыми оперировали греки и римляне составляли числа порядка 100, тогда как уже в 5000 г до н.э. Индийские ученные использовали числа порядка 10^53 (10 в степени 53). Числа таких порядков имели свои собственные названия в Индии. Даже в наши дни, наибольшое число с собственным названием – Терра 10^12 (10 в степени 12).

25. До 1896 года Индия была монополистом в области добычи алмазов.

26. Мост Бейли – самый высокий мост в мире, расположенный в Гималаях (Индия), построенный в 1982 г.

27. Сушурата – общепризнанный основоположник хирургии, живший в Индии более 2600 лет назад. Индийскому ученному удавалось провести успешные операции по удалению катаракты, протезированию, кесарево сечение, удалению камней из мочевого пузыря, пластической хирургии, операции над головным мозгом.

28. Знание анестезии (обезболивания) было доступно врачам древней Индии. В древних писаниях были найдены подтверждения о познаниях древней цивилизации в анатомии, пищеварении, матаболизма, физиологии, этиологии, генетики и имунной системы.

29. Индия экспортирует компьютерные программы (софт) в более чем 90 стран мира.

30. Индуизм – основная религия Индии, второе место занимает ислам.

31. В Индии находятся 300 тыс. действующих мечетей, это больше чем в какой-либо другой стране.

32. Более 5000 лет назад в Индии зародилось учение йоги.

Источник: 2planeta.ru