Как разоряют и убивают изобретателей двигателей на воде
С каждым днём интеллектуальный мир всё больше осознает, насколько являются тупиковыми технологии, основанные на использовании ископаемого топлива.
Почему люди не меняют свой технологический образ жизни, чтобы более гармонично вписаться в планетарные экологические системы? И мы не говорим только про общеизвестные экологически чистые технологии – использование солнечной, ветровой и океанической энергии приливов. Мы говорим о технологиях более революционных, для которых сжигание ископаемого топлива – это примитивный вчерашний день.
Одной из этих «новых» передовых технологий является автомобиль с силовой установкой, основанной на расщеплении и последующем сжигании молекул воды. Этот двигатель люди постоянно изобретают уже как минимум семьдесят лет, однако только сейчас, в 21-м веке нам постепенно становится всем понятно – почему эти изобретения недоступны для масс.
Проблема таких устройств в том, что они полностью изменят способы ведения бизнеса мировыми энергетическими компаниями. Возможно, они их даже разрушат. Поэтому такие изобретения являются первой угрозой для транснациональных корпораций в энергетической отрасли.
10 лет назад, в 2008-м году (!!) , на выставке в Осаке японская компания Genepax < ![CDATA[
Реальность и практическая ценность этого автомобиля запатентована в патентных компаниях по всему миру. Нажмите < ![CDATA[
Вот короткое видео об этом японском чудо-автомобиле:
Итак, автомобиль есть. Он существует не в чертежах и на ютубе, а ездит по дорогам в реальности. Все его узлы построены и запатентованы. И это на 2008-й год!
Из этого следует, что в 2018-м году японская компания Genepax должна быть известна миру не меньше, чем первый в мире автомобильныйконвейер заводов Ford.
Но, люди 2018-го, вы что-нибудь слышали об это японской компании? Конечно, вы ничего не слышали. Через год после представления своего транспортного средства компания закрылась и разорилась.
Genepax – не единственная группа новаторов, которая пыталась продвинуть водородное топливо. Стэнли Мейер (Stanely Allen Meyer) – еще один гениальный изобретатель-одиночка. Он придумал и сам построил работающий на расщепленной воде автомобиль. Каким-то чудом история об этом человеке стала доступна для масс, попав в репортаж местной новостной станции в Огайо:
Вот еще один короткий клип Стэна, демонстрирующий его технологию:
Так что случилось с Стэнли Мейером? Его озолотили потенциальные инвесторы? Дали ему на постройку автомобилей много денег? Нет, все было не так.
Сначала, после появления в новостях Стэна и его роликов, какие-то “эксперты” стали назвать Стэна мошенником. А потом он зашел в ресторанчик на автопарковке, попил клюквенного сока, почувствовал себя плохо, вышел на улицу и там умер.
Вода является идеальным источником топлива. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. При пропускании через воду электрического тока с определенными параметрами, она распадается на составляющие её элементы:
При последующем горении кислорода и водорода в двигателе выход энергии получается в два с половиной раза выше, чем при сжигании бензина. При этом продуктом сгорания является водяной пар, возвращающий воду обратно в атмосферу.
Не так давно < ![CDATA[
Еще одним направлением для исследований являются так называемые устройства свободной энергии, реализация которых станет грандиозным технологическим изменением в истории человечества. Однако вы даже не представляете, насколько огромное количество людей вовлечены в замалчивание и высмеивание информации об этих открытиях.
А финансирует эту массу уже совсем небольшая группа – люди, владеющие нефтяными, газовыми и угольными компаниями. Поэтому стоит ли удивляться, что все, кто добился какого-то успеха в альтернативной энергетике сталкивались с потоком несчастий. Их лаборатории непрерывно горели, их предприятия разорялись, а многие изобретатели вообще были искалечены или убиты.
Тем не менее, альтернативные технологии столь грандиозны, что в эпоху глобальных сетей и полной прозрачности, они рано или поздно, но проложат себе к людям дорогу. Только о технологиях электролиза воды с целью получения в качестве топлива водорода есть несколько десятков историй. Поэтому мы надеемся, что наша небольшая статья морально поддержит и вдохновит многих и многих изобретателей водородных автомобилей.
Источник: www.kramola.info
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Большая ошибка всех этих изобретателей в том что они хотят денег, больших денег, поэтому не делятся с всеми, но представьте ситуацию. Изобретатель распространяет через интернет чертежи и спецификации с помощью которых можно построить такой двигатель. Вот тогда нефтяным магнатам придется очень нелегко.
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Я, озадачился альтернативной энергетикой,с появлением более-менее доступного интернета. Первые сообщения, как и должно быть, появлялись редко, однако имели более-менее приличные теоретические наработки, объясняющие суть процессов. Казалось, счастье не за горами. А, вот вам лыжи. Всякое новое сообщение, зияет огромной дырой, существуют, так же предложения выслать необходимую документацию за определённую сумму, что тут же наталкивает на мысль об элементарном мошенничестве. Я допускаю, что за свой труд, люди хотят вознаграждения, проделана большая работа. Однако, трудно представить, что среди доброхотов изобретателей одни чокнутые. Информация приведенная в этой статье, проскакивала и раньше, и что? Ни один автор подобных изобретений, не смог сделать вывода о тщетность показывать только часть своей разработки? Вы совершенно верно заметили, что только распространение, посредством интернета, полнейшей информации, дающей возможность любому её копировать, может уберечь сих изобретателей от внезапных последствий и дать жизнь их детищу. Отсутствие таковой информации заставляет усомниться в реальности данных изобретений.
С уважением. Сневар.