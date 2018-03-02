Главная » История, Наука, Творчество

Водородный Москвич в 1977 году

22:02. 2 марта 2018 Просмотров - 241 2 коммент. Опубликовал:

Дополнительный материал к нашему последнему видео “Как разоряют и убивают изобретателей двигателей на воде. Почему бестопливные технологии под запретом” < ![CDATA[]]>https://youtu.be/lnu1-kWM0bg< ![CDATA[]]> . Ещё в 1977 году в Институте проблем машиностроения Украинской Академии Наук  был испытан советский Москвич с водородным реактором.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Антироссийский Антициклон - Кто нас заказал этим летом?
...следует, что в семидесятые годы обе сверхдержавы всерьез подозревали ... с десятками атомных и водородных бомб.«Пора людям обратить ... оттуда. Что будет с москвичами и теми, кто находился..., что с сентября прошлого года объявлена война мировым правительством –...
Обратный отсчёт перед инопланетным вторжением
...даже выше, чем у водородной бомбы б) летающие тарелки... в 16 декабря 2009 года (заменившее распоряжения №№12425и12971)...предстоящей в сентябре этого года инсценировке инопланетного вторжения. ...поедать электричество» и убивать москвичей на глазах у оказавшейся ...
Масштабное Сокращение армии 55 лет назад и его последствия
..., голод 1930-х годов, 37-й год — знаковые даты нашей... земли нашим атомным и водородным оружием?.. …Наши идеологические ... (Никонорович) Харичев, 1919 года рождения, призванный в Красную Армию...на собственном участке. Признательные москвичи платили ему за это ...
День России - 2017: праздник для души!
... государства. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном... праздничные концерыты и масштабные гулянья. Москвичам и гостям столицы на выбор...Эйнштейна»? Ребятам покажут безопасные взрывы водородных шаров, создание газировки и научат...

2 коммент.»

  • 370 298
    Ефим 2 марта 2018 в 23:56 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А в соответствии с планами ЦК КПСС Академия Наук СССР должна была к 2000-му году разработать технологию управляемой термоядерной реакции, так называемого холодного синтеза. И сейчас мы бы имели практически пезплатную и неограниченнную электроэнергию. А нефть и газ были бы не нужны в таких количествах, их бы не сжигали в ДВС и Электростанциях… Не строили ли бы ни Силу Сибири, ни Южный Поток. Но история не имеет, к сожалению, сослагательного наклонения. А Жаль.

    Ответить
  • 4389 1709
    Oblichitel 3 марта 2018 в 0:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    a WordPress rating system

    Ну и спрашивается: кто мешал в относительном благополучии СССР массово внедрить эти технологии на промышленном уровне. А ответ весьма очевиден: хозяева РФ, они же хозяева СССР, они же хозяева Путина, они же ГП. Все эти технологии разрабатываются на госуровне не с целью их внедрения по факту того, что “это лучше”, а с целью дальнейшего купирования их через систему патентования, то есть получения контроля над их легальным распространением. Поэтому, если “водород” и будет внедрен когда-либо, то только исходя из целесообразности, определяемой истинными “хозяевами технологий (когда появится другие рычаги контроля над населением, например, “электронные”, тогда все корпорации будут конкурировать не за ресурсы (нефть,газ),контроль над которыми даёт их номинальному владельцу возможность диктовать толпе “свои условия”, а за полновластный доступ к автоматизированной системе управления социальными процессами, основанными на ОИ,под управлением которой люди, как барашки,будут жить как в зверинце, если массово не станут менять себя,вскрывая в себе пороки), а не потому что “это лучше”.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>