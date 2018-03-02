Водородный Москвич в 1977 году
22:02. 2 марта 2018 Просмотров - 241 2 коммент. Опубликовал: brahman
Дополнительный материал к нашему последнему видео “Как разоряют и убивают изобретателей двигателей на воде. Почему бестопливные технологии под запретом” < ![CDATA[
Источник: www.kramola.info
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А в соответствии с планами ЦК КПСС Академия Наук СССР должна была к 2000-му году разработать технологию управляемой термоядерной реакции, так называемого холодного синтеза. И сейчас мы бы имели практически пезплатную и неограниченнную электроэнергию. А нефть и газ были бы не нужны в таких количествах, их бы не сжигали в ДВС и Электростанциях… Не строили ли бы ни Силу Сибири, ни Южный Поток. Но история не имеет, к сожалению, сослагательного наклонения. А Жаль.
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Ну и спрашивается: кто мешал в относительном благополучии СССР массово внедрить эти технологии на промышленном уровне. А ответ весьма очевиден: хозяева РФ, они же хозяева СССР, они же хозяева Путина, они же ГП. Все эти технологии разрабатываются на госуровне не с целью их внедрения по факту того, что “это лучше”, а с целью дальнейшего купирования их через систему патентования, то есть получения контроля над их легальным распространением. Поэтому, если “водород” и будет внедрен когда-либо, то только исходя из целесообразности, определяемой истинными “хозяевами технологий (когда появится другие рычаги контроля над населением, например, “электронные”, тогда все корпорации будут конкурировать не за ресурсы (нефть,газ),контроль над которыми даёт их номинальному владельцу возможность диктовать толпе “свои условия”, а за полновластный доступ к автоматизированной системе управления социальными процессами, основанными на ОИ,под управлением которой люди, как барашки,будут жить как в зверинце, если массово не станут менять себя,вскрывая в себе пороки), а не потому что “это лучше”.