Водородный Москвич в 1977 году

Дополнительный материал к нашему последнему видео “Как разоряют и убивают изобретателей двигателей на воде. Почему бестопливные технологии под запретом” < ![CDATA[ ]]> https://youtu.be/lnu1-kWM0bg< ![CDATA[]]> . Ещё в 1977 году в Институте проблем машиностроения Украинской Академии Наук был испытан советский Москвич с водородным реактором.