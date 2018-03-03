Главная » Видео, Наука, Образование, Политика, Экономика

Как разоряют и убивают изобретателей двигателей на воде [Почему беЗтопливные технологии под запретом]

10:34. 3 марта 2018 Просмотров - 319 Один комментарий Опубликовал:

С каждым днём интеллектуальный мир всё больше осознает, насколько являются тупиковыми технологии, основанные на использовании ископаемого топлива.

tv

Почему люди не меняют свой технологический образ жизни, чтобы более гармонично вписаться в планетарные экологические системы? И мы не говорим только про общеизвестные экологически чистые технологии – использование солнечной, ветровой и океанической энергии приливов. Мы говорим о технологиях более революционных, для которых сжигание ископаемого топлива – это примитивный вчерашний день.

Одной из этих «новых» передовых технологий является автомобиль с силовой установкой, основанной на расщеплении и последующем сжигании молекул воды. Этот двигатель люди постоянно изобретают уже как минимум семьдесят лет, однако только сейчас, в 21-м веке нам постепенно становится всем понятно – почему эти изобретения недоступны для масс... Подробнее: http://www.kramola.info

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Энергия вокруг нас [Научно-просветительский]

«Представления о природе Вселенной, если они правильные, могут стать ключом к невиданному прогрессу цивилизации, и, если они неправильные - привести к гибели и цивилизации, и жизни на Земле...» - Николай Левашов. Теория Вселенной и объективная реальность

Небольшой фильм-компиляция на тему дешевой электроэнергии. Еще в начале XX века величайшим гением Николой Теслой была доказана и экспериментально подтверждена бессмысленность топливной энергетики. Своими достижениями в области электротехники и радиотехники Тесла недвусмысленно дал понять всему мировому сообществу, что энергию можно получать из окружающего пространства за сущие копейки. Он существенно опережал научное знание своего времени, однако, власть паразитов в нашем мире не позволяет пользоваться его открытиями даже сто лет спустя... Тесла был сторонником гипотезы существования эфира, а его опыты имели цель доказать это эмпирически.

Правильный путь развития цивилизации – опасен для тех, кто стоял за спиной А. Эйнштейна и продолжает стоять за «спиной» его теорий в настоящее время. Эти – стоящие в тени – боятся одного: потерять свою власть и влияние на массы, так как, при просветлении знаниями, каждый человек в отдельности и всё человечество в целом, смогут увидеть и понять происходящее на Земле, и эта группа лиц потеряет свою власть, влияние и, в конечном счёте, свои деньги.

Но, почему эти люди так боятся проникновения истинных знаний?! По одной простой причине – всё перечисленное выше они получили незаслуженно, обманом, но терять всё это они, ой, как не хотят. Как видно из данного анализа, научно-философские представления о природе Вселенной, как ни странно, имеют политико-финансовые корни. Навязывание ложных представлений человечеству, позволяет социальным паразитам процветать, паразитируя на теле земной цивилизации...

«создатель» специальной и общей теории относительности, и стоящие за ним, с самого начала знали о том, что эти теории не отражают действительность даже частично. И, тем не менее, они были навязаны всему человечеству. В результате чего, земная цивилизация пошла по ложному пути, в конечном итоге, ведущему к самоуничтожению.

* На сайте «Пища Ра» вы найдете подробнейший рассказ об артефактах и свидетельствах древнейшей истории человечества. - http://www.peshera.org

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как разоряют и убивают изобретателей двигателей на воде
... молекул воды. Этот двигатель люди постоянно изобретают уже как минимум семьдесят лет... горении кислорода и водорода в двигателе выход энергии получается в два... непрерывно горели, их предприятия разорялись, а многие изобретатели вообще были искалечены или...
Водородный Москвич в 1977 году
... материал к нашему последнему видео "Как разоряют и убивают изобретателей двигателей на воде. Почему бестопливные...
Нефть, золото и доллар - победит ли Россия в глобальной смертельной игре?
...это табу. Папуасы могут убивать друг друга, сколько им...не сможет. Она разорится через какой-то промежуток времени,... вы как пираты, крадёте достижения наших учёных и изобретателей, чтобы..., концепцию нового уникального двигателя с невероятным КПД, которому...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...объектам. Быка не убивали ритуально, а просто...американский изобретатель Томас Годфри. Секстант вытеснил астролябию как ...техническое училище (нефтепродукты, двигатели всей военной техники ... приданого трём дочерям разорившегося богача, произошли рождественские...
Новости Украины и Новороссии 01 сентября 2016
... ЕС и США разорят РФ санкциями!В ожидании... которые были отправлены убивать свой народ представителями киевской...и характеристики массы, мощности двигателя, емкости аккумуляторов, толщины ...ли техника вдохновляла украинских изобретателей? Как видим, свои прямые ...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>