Как разоряют и убивают изобретателей двигателей на воде [Почему беЗтопливные технологии под запретом]

С каждым днём интеллектуальный мир всё больше осознает, насколько являются тупиковыми технологии, основанные на использовании ископаемого топлива.

Почему люди не меняют свой технологический образ жизни, чтобы более гармонично вписаться в планетарные экологические системы? И мы не говорим только про общеизвестные экологически чистые технологии – использование солнечной, ветровой и океанической энергии приливов. Мы говорим о технологиях более революционных, для которых сжигание ископаемого топлива – это примитивный вчерашний день.



Одной из этих «новых» передовых технологий является автомобиль с силовой установкой, основанной на расщеплении и последующем сжигании молекул воды. Этот двигатель люди постоянно изобретают уже как минимум семьдесят лет, однако только сейчас, в 21-м веке нам постепенно становится всем понятно – почему эти изобретения недоступны для масс... Подробнее: http://www.kramola.info

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Энергия вокруг нас [Научно-просветительский]

«Представления о природе Вселенной, если они правильные, могут стать ключом к невиданному прогрессу цивилизации, и, если они неправильные - привести к гибели и цивилизации, и жизни на Земле...» - Николай Левашов. Теория Вселенной и объективная реальность

Небольшой фильм-компиляция на тему дешевой электроэнергии. Еще в начале XX века величайшим гением Николой Теслой была доказана и экспериментально подтверждена бессмысленность топливной энергетики. Своими достижениями в области электротехники и радиотехники Тесла недвусмысленно дал понять всему мировому сообществу, что энергию можно получать из окружающего пространства за сущие копейки. Он существенно опережал научное знание своего времени, однако, власть паразитов в нашем мире не позволяет пользоваться его открытиями даже сто лет спустя... Тесла был сторонником гипотезы существования эфира, а его опыты имели цель доказать это эмпирически.

Правильный путь развития цивилизации – опасен для тех, кто стоял за спиной А. Эйнштейна и продолжает стоять за «спиной» его теорий в настоящее время. Эти – стоящие в тени – боятся одного: потерять свою власть и влияние на массы, так как, при просветлении знаниями, каждый человек в отдельности и всё человечество в целом, смогут увидеть и понять происходящее на Земле, и эта группа лиц потеряет свою власть, влияние и, в конечном счёте, свои деньги.

Но, почему эти люди так боятся проникновения истинных знаний?! По одной простой причине – всё перечисленное выше они получили незаслуженно, обманом, но терять всё это они, ой, как не хотят. Как видно из данного анализа, научно-философские представления о природе Вселенной, как ни странно, имеют политико-финансовые корни. Навязывание ложных представлений человечеству, позволяет социальным паразитам процветать, паразитируя на теле земной цивилизации...

«создатель» специальной и общей теории относительности, и стоящие за ним, с самого начала знали о том, что эти теории не отражают действительность даже частично. И, тем не менее, они были навязаны всему человечеству. В результате чего, земная цивилизация пошла по ложному пути, в конечном итоге, ведущему к самоуничтожению.

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