Кронштадтский морской собор – наследие дохристианского прошлого Санкт-Петербурга









Посещение морского собора в Кронштадте оставляет неизгладимое впечатление для внимательного искателя.











Первое, что бросается в глаза, – обилие Кельтских языческих крестов на куполах и решетках.





















Небольшое отступление. Не все знают, что первым символом христианства была рыба (по гречески ихтус). На могильных плитах первых христиан ее и изображали. Откуда же взялся крест? И какой именно крест и что он символизирует? Многое для понимания дает это фото 3-х типов ранних христианских крестов на фото ниже.











Слева направо: старо – русский крест, крест на старейшем христианском монастыре Маалюля (Сирия, 4 век н.э.) и эфиопский крест. Обратите внимание на объемность креста!

Еще фото Маалюля.



































Кельтский крест – есть отображение на плоскости трехмерного креста











А сейчас вернемся к Кронштадтскому собору. Благодаря тому что он функционировал как музей, много что сохранились.











































































Опять кельтские кресты прямо внутри храма



















Никаких косых новоделов 19 века



























































Данный собор еще ждет своих исследователей.

А вот местные магазины приторговывают „забавными” игрушками на тему христианства и 4-х стихий











Смех в том, что Кельтский крест делит вписанный круг на 4 сектора, которые и отображают как раз 4 стихии: огонь, воду, землю и воздух. А сердцевина круга – эфир.















































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Источник: ss69100.livejournal.com