Главная » История, Невероятное в мире

Кронштадтский морской собор – наследие дохристианского прошлого Санкт-Петербурга

10:53. 10 января 2018 Просмотров - 977 Один комментарий Опубликовал:



Посещение морского собора в Кронштадте оставляет неизгладимое впечатление для внимательного искателя.





Первое, что бросается в глаза, – обилие Кельтских языческих крестов на куполах и решетках.









Небольшое отступление. Не все знают, что первым символом христианства была рыба (по гречески ихтус). На могильных плитах первых христиан ее и изображали. Откуда же взялся крест? И какой именно крест и что он символизирует? Многое для понимания дает это фото 3-х типов ранних христианских крестов на фото ниже.





Слева направо: старо – русский крест, крест на старейшем христианском монастыре Маалюля (Сирия, 4 век н.э.) и эфиопский крест. Обратите внимание на объемность креста!

Еще фото Маалюля.

















Кельтский крест – есть отображение на плоскости трехмерного креста





А сейчас вернемся к Кронштадтскому собору. Благодаря тому что он функционировал как музей, много что сохранились.





































Опять кельтские кресты прямо внутри храма









Никаких косых новоделов 19 века





























Данный собор еще ждет своих исследователей.

А вот местные магазины приторговывают „забавными” игрушками на тему христианства и 4-х стихий





Смех в том, что Кельтский крест делит вписанный круг на 4 сектора, которые и отображают как раз 4 стихии: огонь, воду, землю и воздух. А сердцевина круга – эфир.























***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: символ, спб, церковь
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 08 июня 2015
... в дальнейшем, но благотворительный фонд „Кронштадтский Морской собор“ планирует продолжать сотрудничество с властями... генеральный директор Международного благотворительного фонда «Кронштадтский Морской собор» Андрей Кононов сообщал, что всего...
Новости Украины и Новороссии сегодня 12 апреля 2015
...генеральный директор международного благотворительного фонда «Кронштадтский Морской собор» Андрей Кононов. — Мы ... уничтожен в храме Иоанна Кронштадтского осенью 2014 года. По... Крыма и его прибрежных морских акваторий. Исключение составляет Каркинитский...
Санкт-Петербург с вертолета
... города. 9. Петропавловский собор — православный собор, усыпальница русских императоров, ...Екатериной II. 17. Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-... установка «Арктическая» на причале «Кронштадтского морского завода». 70. Крейсер «Аврора»...
Уже после Февраля 1917-го говорили о „засилии евреев в центральных органах российской демократии”
.... Когда процессия достигла Казанского собора, она остановилась для короткой ......Когда мы проходили здание военно-морского штаба, даже швейцар стал подстрекать...арестованных, значительную часть которых составляли кронштадтские моряки, без разбора схваченные ...
ВП СССР: Земля выходит из конспирологического проекта
... и которые, возможно, управляли собором, чтобы получить желательный для них...на небе царство» (приписывается Иоанну Кронштадтскому).Об этом же писал великий...Днём Советской Армии и Военно-Морского флота, дорогие соотечественники.Внутренний Предиктор...
Литографированные виды Петербурга
...Первоначально обучался в школе военно-морского флота в Бресте. Учился в...Троицы Вид Николо-Богоявленского кафедрального собора Адмиралтейская площадь Адмиралтейская площадь ...у спуска Академии Художеств Вид Кронштадтской гавани источник Источник: matveychev-...

Один комментарий»

  • 1078 753
    София 10 января 2018 в 14:54 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Этот ПРАм должен принадлежать РОДноВерам, хватит позволять гонять себя даже по лесам! Строят синагоги и мечети, а коренной народ – хозяин страны – безПРАвен!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>