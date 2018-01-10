Кронштадтский морской собор – наследие дохристианского прошлого Санкт-Петербурга
Посещение морского собора в Кронштадте оставляет неизгладимое впечатление для внимательного искателя.
Первое, что бросается в глаза, – обилие Кельтских языческих крестов на куполах и решетках.
Небольшое отступление. Не все знают, что первым символом христианства была рыба (по гречески ихтус). На могильных плитах первых христиан ее и изображали. Откуда же взялся крест? И какой именно крест и что он символизирует? Многое для понимания дает это фото 3-х типов ранних христианских крестов на фото ниже.
Слева направо: старо – русский крест, крест на старейшем христианском монастыре Маалюля (Сирия, 4 век н.э.) и эфиопский крест. Обратите внимание на объемность креста!
Еще фото Маалюля.
Кельтский крест – есть отображение на плоскости трехмерного креста
А сейчас вернемся к Кронштадтскому собору. Благодаря тому что он функционировал как музей, много что сохранились.
Опять кельтские кресты прямо внутри храма
Никаких косых новоделов 19 века
Данный собор еще ждет своих исследователей.
А вот местные магазины приторговывают „забавными” игрушками на тему христианства и 4-х стихий
Смех в том, что Кельтский крест делит вписанный круг на 4 сектора, которые и отображают как раз 4 стихии: огонь, воду, землю и воздух. А сердцевина круга – эфир.
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Этот ПРАм должен принадлежать РОДноВерам, хватит позволять гонять себя даже по лесам! Строят синагоги и мечети, а коренной народ – хозяин страны – безПРАвен!