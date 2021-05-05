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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.21

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1913. М.В. Матюшин, К.С. Малевич и А.Е.Крученых. 11 декабря
1913. М.В. Матюшин, К.С. Малевич и А.Е.Крученых. 11 декабря

1913. Актер и режиссер Макс Линдер с предпринимателями в Санкт-Петербурге
1913. Актер и режиссер Макс Линдер с предпринимателями в Санкт-Петербурге

1903. Петербургский городской голова П.И.Лелянов подносит императору Николаю II кнопку для управления разводным механизмом Троицкого моста в день его открытия. 16 мая
1903. Петербургский городской голова П.И.Лелянов подносит императору Николаю II кнопку для управления разводным механизмом Троицкого моста в день его открытия. 16 мая

1903. 200-летие Санкт-Петербурга. У Сенатской площади
1903. 200-летие Санкт-Петербурга. У Сенатской площади

1907. Механик Этторе Гуиццарди в автомобиле Итала
1907. Механик Этторе Гуиццарди в автомобиле «Итала»

1909. Король и королева Дании в Петергофе
1909. Король и королева Дании в Петергофе

1900. Спуск на воду эскадренного миноносца «Победа» на Балтийском заводе. 11 мая
1900. Спуск на воду эскадренного миноносца «Победа» на Балтийском заводе. 11 мая

1902. Персидский шах со своей свитой и великий князь Михаил Александрович во время смотра войск под Курском
1902. Персидский шах со своей свитой и великий князь Михаил Александрович во время смотра войск под Курском

1902. Император Николай II на Балтийском судостроительном заводе пред спуском на воду эскадренного броненосца «Князь Суворов» обходит почетный караул
1902. Император Николай II на Балтийском судостроительном заводе пред спуском на воду эскадренного броненосца «Князь Суворов» обходит почетный караул

1911. Спуск на воду линейного корабля «Севастополь»
1911. Спуск на воду линейного корабля «Севастополь»

1911. Эмир Бухарский Сеид Алим
1911. Эмир Бухарский Сеид Алим

1913. Кронштадтский Богоявленский морской собор и памятник адмиралу Макарову
1913. Кронштадтский Богоявленский морской собор и памятник адмиралу Макарову

1913. Генерал-майор А.П.Буковский читает Высочайший приказ полку в день празднования 100-летия Кульмского боя
1913. Генерал-майор А.П.Буковский читает Высочайший приказ полку в день празднования 100-летия Кульмского боя

1913. Празднование 100-летнего юбилея Кульмского сражения.
1913. Празднование 100-летнего юбилея Кульмского сражения

1913. Празднование 100-летнего юбилея Кульмского сражения
1913. Празднование 100-летнего юбилея Кульмского сражения

1913. Ветераны Егерского полка, на праздновании 100-летнего юбилея Кульмской битвы
1913. Ветераны Егерского полка, на праздновании 100-летнего юбилея Кульмской битвы

1913. Группа военных, ранее служивших в полку, на праздновании 100-летия Кульмского боя (слева - профессор Николаевской военной академии Генерального штаба, военный историк генерал А.К.Байов)
1913. Группа военных, ранее служивших в полку, на праздновании 100-летия Кульмского боя (слева – профессор Николаевской военной академии Генерального штаба, военный историк генерал А.К.Байов)

1913. Члены монгольской делегации и лакеи Высочайшего двора в Зимнем дворце
1913. Члены монгольской делегации и лакеи Высочайшего двора в Зимнем дворце

1913. Хосе Рауль Капабланка-и-Грауперра дает сеанс одновременной игры в С-Петербургском Шахматном собрании
1913. Хосе Рауль Капабланка-и-Грауперра дает сеанс одновременной игры в С-Петербургском Шахматном собрании

Источник: https://humus.livejournal.com/7745613.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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