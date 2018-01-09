Команда Грудинина вполне способна сделать из России подобие нынешней Украины





Отчего? Дело в том, что человек вообще не понимает, как происходит управление.



Понимаю, что сразу раздадутся гневные реплики, мол, а ты-то сам понимаешь? Да Грудинин – во, какое закрытое акционерное общество создал и под себя подмял!!!



Реплики правильные, но лишь отчасти. Они правильные на уровне командно-административного метода, который для предприятия численностью в три сотни человек вполне может оказаться достаточным.





Что это за метод? Вы – главный начальник. Подбираете себе заместителей, завотделами, даёте им указания, которые те вместе с персоналом исполняют. Если вы, к тому же, монополист и имеете неограниченный рынок, например, по клубнике, где рынок – многомиллионная богатая Москва, то таким командно-административным методом вы, в принципе, можете рулить вашим ЗАО достаточно долго.



Другое дело, когда масштаб управляемой единицы иной, больше, чем пара-тройка сотен человек. И у вас, к тому же, нет ни монополии на вашу продукцию, ни большинства в совете управляющих; короче – вы управляете в условиях, далёких от теплично-клубничных. Плюс к этому – эффект масштаба, когда сложность управления возрастает совсем непропорционально размеру управляемого объекта…



В таких условиях один лишь командно-административный метод управления не позволит вам добиваться поставленных целей. Однако многие этого понимать не желают, ибо считают, что достаточно усесться в кресло в кабинете, на двери которого будет прикреплена табличка „Большой Начальник”, и дела пойдут сами собой – лишь приказы отдавай.



Увы, это широко распространённое заблуждение уже подвело не одного большого начальника. Практика – критерий истины. И примеров подобной недееспособности чисто командного метода в истории пруд-пруди.



Впрочем, далеко ходить не надо. Давайте вспомним неудавшуюся попытку раннего Путина национализировать ЦБ. Новоиспечённый президент издал совершенно необходимый стране указ, однако цели своей не достиг, а получил кучу неприятностей, включая гибель „Курска”. Указ же был просаботирован, и ЦБ по-прежнему работает на Запад.



Можно вспомнить и, казалось бы, всесильного Сталина, который, однако, не сумел провести в жизнь своё указание о назначении Пономаренко председателем Совета министров СССР. Все документы были изданы и подписаны, но назначения не случилось.



Можно также вспомнить и отсаботированное указание Ленина о том, что зарплата руководителей предприятий не должна превышать среднюю по отрасли.



Эти примеры нам показывают, что одного командно-административного метода для управления страной явно недостаточно.



Однако кандидата Грудинина этот вопрос, похоже, вообще не тревожит. Претендент на высший управленческий пост в РФ ничтоже сумняшеся заявил, что страна будет возрождаться, если он, президент, назначит на министерские посты профессионалов своего дела.



Такое заявление равнозначно изданию очень хороших указов. Ведь хорошие указы издаются профессионалами, не так ли?!! Только практика показывает, что иные указы Путина, Сталина, Ленина благополучно саботировались чиновничьим корпусом.



Значит, дело не только в качестве и факте указов. Есть ещё какие-то моменты, не учитывая которых проводить качественное управление невозможно.



И действительно, издать грамотный указ, приказ, распоряжение – это даже не полдела. Это несколько процентов успеха, всего лишь. Социальная среда должна быть адекватной указам, а их выполнение необходимо контролировать.



А как это сделать на практике? Когда все властные структуры вольно или нет, но сотрудничают с многочисленными, чаще всего – вражескими НГО? Начиная с PricewaterhouseCoopers и заканчивая ВШЭ? Причём все эти НГО наличествуют на всех властных уровнях: от федеральных через региональные и до местных.



У Грудинина или Зюганова – такие же мощные контакты и связи со спецслужбами, как у Путина или Сталина? Вы серьёзно считаете, что силовики и спецслужбы будут безропотно выполнять все приказы и указания президента Грудинина или президентши Собчак?



Если даже вышедший из недр КГБ-ФСБ Путин периодически отправляет в отставку непокорных или вороватых, а то и замеченных в предательстве или стяжательстве генералов ВС или спецслужб, то кто будет кем управлять, приди Грудинин к власти? Он, президент, силовиками и спецслужбами, или всё же они им, причём в корыстных или чисто ведомственных интересах, не учитывая потребности страны?



У Грудинина или Навального есть методы воздействия на те или иные высокопоставленные персоналии? На условного Медведева или Рогозина? Как Грудинин сможет заставить чиновников хотя бы частично работать на интересы страны? Чиновников, большинство которых имеет интересы и собственность на Западе? Он их, что, всех поменяет, сразу? А кем заменит??? Нет у нас столько опытных управленцев, чтобы сразу заменить всех нынешних, просто НЕТ.



А вражеские НГО, их, как, тоже сразу выгнать? И они покорно отдадут ту немалую долю власти, которой уже обладают? А простым людям нужен массовый телефонный и реальный терроризм, который тут же развернётся после изгнания? Вы не опасаетесь окончательно дестабилизировать общество? Здесь вам не Израиль – масштабы не те…



Путин настойчиво и методично, но вместе с тем – крайне осторожно и аккуратно, используя международную обстановку, изгоняет из страны наиболее одиозные НГО. Осторожно, ибо понимает, какие могут быть последствия в случае резких движений. А вы хотите всё и сразу??!



Т.е. на управление открытой любым информационным потокам; доступной разнообразному „неправительственному” вмешательству в дела страны, региона; пронизанной предательским чиновничеством страной вы желаете поставить человека, знающего лишь как управлять тремя сотнями человек, используя ложь и командно-административный метод? А вы никогда не слышали, что благими намерениями дорога в ад вымощена, нет, не слышали?



Кроме чисто структурного, адресно-командного метода, существует и безструктурный метод управления. Он предполагает не одно лишь наличие цели, но и тщательный анализ среды, в которой будет происходить управление, выработку правильной концепции управления, расчёт устойчивости и т.д.



Всё это у Грудинина и его псевдокоммунистической компании напрочь отсутствует. Состояние окружающей (социальной, технологической, образовательной и пр.) среды вообще не описывается и в его программе никак не учитывается. Что с неизбежностью приведёт к скорому срыву управления.



Вот вы попробуйте достичь своей цели в несоответствующей для этого среде. Например, предложите на заседании рабочего профсоюза увеличить зарплату для директората – ваши товарищи вас поддержат, да?



Состояние умов чиновников – это один из компонентов той самой среды. Вы как им управлять будете? Есть ли об этом хоть полслова в программе Грудинина? Ни полнамёка. Единственно, что по этому поводу сказано, – все должны быть честными. Опять благие намерения…



Вообще программа чисто популистская, вплоть до практически очевидной просьбы о поддержке к избирателям-жителям московских многоэтажек. Уже это – показатель непрофессионализма составителей как государственных деятелей, но знак высокого мастерства как политтехнологов.



Программный документ оттого и является программным, что в нём даются общие и главные ориентиры будущей политики, а не опускания до уровня деревни или двора. И проблема жителей московских многоэтажек должна там присутствовать неявно, т.е. её решение должно быть следствием более значимых действий государственного масштаба.



Есть в программе, безусловно, и положительные аспекты, вроде национализации природных ресурсов, но главный и критический недостаток – её неполнота. Преступная неполнота, свидетельствующая о незнании как управлять столь сложными суперсистемами как Россия.



Но даже в этой неполной (а значит, неработоспособной) программе уже при беглом просмотре бросаются в глаза явно противоречивые положения.



Сравните сами.



С одной стороны, субъектам Федерации обещают отдать максимум прав (привет, Сибирские и Дальневосточные республики!).



10. Федерализм. Возврат субъектам Федерации полных прав на самостоятельное (в рамках единых конституционных требований) формирование своей системы власти, полномочий и налоговых источников финансирования, без принуждения к массовому обращению к «центру» за помощью.



С другой, всю полноту экономической и финансовой политики предполагается отдать Центру.



14. Суверенному государству – национально ориентированное экономическое регулирование.Экономические регуляторы – исключительно органы государственной власти. Никаких «учреждений с особым статусом», «саморегулируемых организаций» и т.п.



Суверенная финансовая система под управлением ответственного Центрального банка как органа государственной власти, вписанного в систему исполнительной власти и нацеленного на реализацию государственной стратегии экономического развития.



Налицо явный потенциальный конфликт, когда каждая сторона будет, основываясь на данном документе, по-своему права. Только согласия не будет при таких противоречивых текстах.



Вот на какие грустные размышления и выводы – вопиющая некомпетентность Грудинина и его команды в управлении – привела одна из самых первых фраз „коммунистического” кандидата-капиталиста.



Люди, будьте бдительны! Не давайте себя убаюкать сладкими речами велеречивых болтунов, обещающих вам всё хорошее и ничего плохого. Лишь хорошее, всё и сразу.



Помните, процесс управления страной, причём управления ею в невероятно тяжёлых условиях информационной прозрачности, открытости любого рода границ (географических, культурных, нравственных и т.п.); при наличии во всех властных уровнях враждебных народу НГО и ВШЭ; при сложнейшей международной обстановке, – грамотное управление подвластно лишь высокому профессионалу.



Мы не можем доверить судьбу страны первому попавшемуся владельцу ЗАО. Слишком высока ставка – а это жизнь и судьба наших детей, внуков и правнуков, чтобы доверить её популистам, декларирующим множество благих намерений без какой-либо реальной основы, позволяющей эти намерения претворить в жизнь.



*

Р.S. Желающим всё же рискнуть и поддержать капиталиста-коммуниста можно посоветовать лишь одно: посмотреть на нынешнее состояние Украины, где точно такие же популисты побудили народ проголосовать за всё хорошее и против всего плохого.



Вы, искренние патриоты России, желаете такого же исхода для России?



Я – нет!!!

**

Р.Р.S. А как символично смотрятся Грудинин и Болдырев! Вот уж действительно, без отслужившего целое десятилетие ЕБНу и Семье клеврета Болдырева никакие значимые преобразования России в нынешних условиях невозможны! И правда, как же без члена МДГ, ставившей целью расколоть Россию на несколько десяток псевдогосударств…



Вперёд, „патриоты”, снова на ельцинские грабли! Скачите, родимые, скачите… Начал слушать выступление Грудинина на неком заседании „патриотов”. Не прошла и минута монолога кандидата в президенты – сразу стало как-то не по себе.Отчего? Дело в том, что человек вообще не понимает, как происходит управление.Понимаю, что сразу раздадутся гневные реплики, мол, а ты-то сам понимаешь? Да Грудинин – во, какое закрытое акционерное общество создал!!!Реплики правильные, но. Они правильные на уровне командно-административного метода, который для предприятия численностью в три сотни человек вполне может оказаться достаточным.Что это за метод? Вы – главный начальник. Подбираете себе заместителей, завотделами, даёте им указания, которые те вместе с персоналом исполняют. Если вы, к тому же, монополист и имеете неограниченный рынок, например, по клубнике, где рынок – многомиллионная богатая Москва, то таким командно-административным методом вы, в принципе, можете рулить вашим ЗАО достаточно долго.Другое дело, когда масштаб управляемой единицы иной, больше, чем пара-тройка сотен человек. И у вас, к тому же, нет ни монополии на вашу продукцию, ни большинства в совете управляющих; короче – вы управляете в условиях, далёких от теплично-клубничных. Плюс к этому – эффект масштаба, когда сложность управления возрастает совсем непропорционально размеру управляемого объекта…В таких условиях один лишь командно-административный метод управления не позволит вам добиваться поставленных целей. Однако многие этого понимать не желают, ибо считают, что достаточно усесться в кресло в кабинете, на двери которого будет прикреплена табличка „Большой Начальник”, и дела пойдут сами собой – лишь приказы отдавай.Увы, это широко распространённое заблуждение уже подвело не одного большого начальника.И примеров подобной недееспособности чисто командного метода в истории пруд-пруди.Впрочем, далеко ходить не надо. Давайте вспомним неудавшуюся попытку раннего Путина национализировать ЦБ. Новоиспечённый президент издал совершенно необходимый стране указ, однако цели своей не достиг, а получил кучу неприятностей, включая гибель „Курска”. Указ же был просаботирован, и ЦБ по-прежнему работает на Запад.Можно вспомнить и, казалось бы, всесильного Сталина, который, однако, не сумел провести в жизнь своё указание о назначении Пономаренко председателем Совета министров СССР. Все документы были изданы и подписаны, но назначения не случилось.Можно также вспомнить и отсаботированное указание Ленина о том, что зарплата руководителей предприятий не должна превышать среднюю по отрасли.Эти примеры нам показывают, что одного командно-административного метода для управления страной явно недостаточно.Однако кандидата Грудинина этот вопрос, похоже, вообще не тревожит. Претендент на высший управленческий пост в РФ ничтоже сумняшеся заявил, что страна будет возрождаться, если он, президент, назначит на министерские посты профессионалов своего дела.Такое заявление равнозначно изданию очень хороших указов. Ведь хорошие указы издаются профессионалами, не так ли?!! Только практика показывает, что иные указы Путина, Сталина, Ленина благополучно саботировались чиновничьим корпусом.Значит, дело не только в качестве и факте указов. Есть ещё какие-то моменты, не учитывая которых проводить качественное управление невозможно.И действительно, издать грамотный указ, приказ, распоряжение – это даже не полдела. Это несколько процентов успеха, всего лишь. Социальная среда должна быть адекватной указам, а их выполнение необходимо контролировать.А как это сделать на практике? Когда все властные структуры вольно или нет, но сотрудничают с многочисленными, чаще всего – вражескими НГО? Начиная с PricewaterhouseCoopers и заканчивая ВШЭ? Причём все эти НГО наличествуют на всех властных уровнях: от федеральных через региональные и до местных.У Грудинина или Зюганова – такие же мощные контакты и связи со спецслужбами, как у Путина или Сталина? Вы серьёзно считаете, что силовики и спецслужбы будут безропотно выполнять все приказы и указания президента Грудинина или президентши Собчак?Если даже вышедший из недр КГБ-ФСБ Путин периодически отправляет в отставку непокорных или вороватых, а то и замеченных в предательстве или стяжательстве генералов ВС или спецслужб, то кто будет кем управлять, приди Грудинин к власти? Он, президент, силовиками и спецслужбами, или всё же они им, причём в корыстных или чисто ведомственных интересах, не учитывая потребности страны?У Грудинина или Навального есть методы воздействия на те или иные высокопоставленные персоналии? На условного Медведева или Рогозина? Как Грудинин сможет заставить чиновников хотя бы частично работать на интересы страны? Чиновников, большинство которых имеет интересы и собственность на Западе? Он их, что, всех поменяет, сразу? А кем заменит??? Нет у нас столько опытных управленцев, чтобы сразу заменить всех нынешних, просто НЕТ.А вражеские НГО, их, как, тоже сразу выгнать? И они покорно отдадут ту немалую долю власти, которой уже обладают? А простым людям нужен массовый телефонный и реальный терроризм, который тут же развернётся после изгнания? Вы не опасаетесь окончательно дестабилизировать общество? Здесь вам не Израиль – масштабы не те…Путин настойчиво и методично, но вместе с тем – крайне осторожно и аккуратно, используя международную обстановку, изгоняет из страны наиболее одиозные НГО. Осторожно,какие могут быть последствия в случае резких движений. А вы хотите всё и сразу??!Т.е. на управление открытой любым информационным потокам; доступной разнообразному „неправительственному” вмешательству в дела страны, региона; пронизанной предательским чиновничеством страной вы желаете поставить человека, знающего лишь как управлять тремя сотнями человек, используя ложь и командно-административный метод?Кроме чисто структурного, адресно-командного метода, существует и безструктурный метод управления. Он предполагает не одно лишь наличие цели, но и тщательный анализ среды, в которой будет происходить управление, выработку правильной концепции управления, расчёт устойчивости и т.д.Всё это у Грудинина и его псевдокоммунистической компании напрочь отсутствует.окружающей (.)вообще не описывается и в его программе. Что с неизбежностью приведёт к скорому срыву управления.Вот вы попробуйте достичь своей цели в несоответствующей для этого среде. Например, предложите на заседании рабочего профсоюза увеличить зарплату для директората – ваши товарищи вас поддержат, да?Состояние умов чиновников – это один из компонентов той самой среды. Вы как им управлять будете?Ни полнамёка. Единственно, что по этому поводу сказано, – все должны быть честными.Вообще программа, вплоть до практически очевидной просьбы о поддержке к избирателям-жителям московских многоэтажек. Уже это – показатель непрофессионализма составителей как государственных деятелей,Программный документ оттого и является программным, что в нём даются общиеориентиры будущей политики, а не опускания до уровня деревни или двора. И проблема жителей московских многоэтажек должна там присутствовать неявно, т.е.Есть в программе, безусловно, и положительные аспекты, вроде национализации природных ресурсов, но главный и критический недостаток – её неполнота., свидетельствующая о незнании как управлять столь сложными суперсистемами как Россия.Но даже в этой неполной (а значит, неработоспособной) программе уже при беглом просмотре бросаются в глаза явно противоречивые положения.Сравните сами.С одной стороны, субъектам Федерации обещают отдать максимум прав ().С другой, всю полноту экономической и финансовой политики предполагается отдать Центру.Налицо явный потенциальный конфликт, когда каждая сторона будет, основываясь на данном документе, по-своему права. Только согласия не будет при таких противоречивых текстах.Вот на какие грустные размышления и выводы – вопиющая некомпетентность Грудинина и его команды в управлении – привела одна из самых первых фраз „коммунистического” кандидата-капиталиста.Лишь хорошее, всё и сразу.Помните, процесс управления страной, причём управления еюинформационной прозрачности, открытости любого рода границ (географических, культурных, нравственных и т.п.); при наличии во всех властных уровнях враждебных народу НГО и ВШЭ; при сложнейшей международной обстановке, –Мы не можем доверить судьбу страны первому попавшемуся владельцу ЗАО. Слишком высока ставка – а это жизнь и судьба наших детей, внуков и правнуков, чтобы доверить её популистам, декларирующим множество благих намеренийЖелающим всё же рискнуть и поддержать капиталиста-коммуниста можно посоветовать лишь одно: посмотреть на нынешнее состояние Украины, где точно такие же популисты побудили народ проголосовать за всё хорошее и против всего плохого.Вы, искренние патриоты России, желаете такого же исхода для России?А как символично смотрятся Грудинин и Болдырев! Вот уж действительно, без отслужившего целое десятилетие ЕБНу и Семье клеврета Болдырева никакие значимые преобразования России в нынешних условиях невозможны! И правда, как же без члена, ставившей целью расколоть Россию на несколько десяток псевдогосударств…Вперёд, „патриоты”, снова на ельцинские грабли! Скачите,, скачите…

Только потом не говорите, что вас „не предупреждали”. Никакие ваши оправдания не помогут собрать Россию…

С.Ю. Сальников



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Источник: ss69100.livejournal.com