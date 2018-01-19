Честный человек не ручается за то, что не контролирует, или Читая программу Грудинина, я плакалъ
В. Высоцкий, „Письмо с сельхозвыставки”
Для начала, позвольте напомнить читателю осведомлённому, а иному – показать некоторые из тех обещаниий, что содержатся в т.н. „
Вы готовы? Носовой платок рядом?
Поехали!
- Приоритетом станет благополучие широких народных масс.
- Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу.
- Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков.
- Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта.
- Новая власть избавит российскую экономику от тотальной долларовой зависимости.
- Снизим банковский процент.
- Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж.
- Сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека.
- Долю обрабатывающей промышленности мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира.
- Осуществим газификацию страны.
- Обеспечим возвращение в них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры.
- Развернём бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и селах.
- Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги.
- Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены.
- Будет ликвидирован налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность.
- Мы отменим транспортный налог и систему «Платон».
- Минимальная заработная плата составит 25000-30000 рублей.
- Мы гарантируем бесплатность и качество среднего и высшего образования и медицинского обслуживания.
- Мы приравняем ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребенка.
- Государство будет субсидировать производство детских товаров.
- Гарантируем среднюю пенсию по старости – не менее 50% от средней зарплаты.
- Возродим отечественную культуру.
- Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента.
- Существенно повысятся боеготовность Вооруженных Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.
- Мы гарантируем реальную независимость суда и следственных органов от органов исполнительной власти.
- Парламент будет не послушным штамповщиком законов, спущенных сверху, а собранием народных представителей.
- Пресечение коррупции не на словах, а на деле…
В общем, господин от коммунистов Грудинин Павел Николаевич фактически обещает, что в случае его избрания президентом РФ каждая российская семья будет жить практически при коммунизме. Где-то подобное обещание мы уже слышали… Правда, коммунизм нам обещали как логичное продолжение выстроенного социализма, а Грудинин обещает это сделать прямо при капитализме, сохранив, кстати, его. Сохранив и придав ему „человеческое лицо”. Ой, а ведь и это, такое лицо, мы тоже не так давно проходили…
Беда в другом: насколько эти, спору нет, замечательные обещания реально выполнимы? Вот, к примеру, И.В. Сталину понадобилось как минимум два грудининских президентских срока, чтобы бОльшую часть подобных действий осуществить в отдельно взятой стране. БОльшую часть, но, увы, не все.
Только те товарищи, что пропагандируют вышеперечисленное, похоже, не отдают себе отчёт в том, что времена Сталина отличаются от времени нынешнего как Солнце и Луна. И вроде бы оба космических тела светят, да уж слишком по-разному. А уж про тепло и говорить не приходится…
Сталин руководил в социалистической стране. Социализм был заявлен в Основном законе, и его принципы проходили красной нитью через всё законодательство. Капиталистические монополии и ростовщический процент уже были побеждены, до того, как Иосиф Виссарионович смог более-менее реально управлять страной.
Сталин действовал в стране, где тлетворное западное влияние было сведено к минимуму: отлично охраняемые границы; строгий контроль за деятельностью приезжающих в страну иностранцев; глушилки разных „Голосов Америки”; установившаяся монополия государства на внешнюю торговлю, на организацию здравоохранения, образования и т.д.; уже существовала монополия государства на внешнюю торговлю; никаких враждебно настроенных иностранных НГО в стране не было; место отдыха для защитников прав педерастов уже было обустроено на Соловках и т.д. и т.п.
И то при таких несложных (естественно, несложных по сравнению с нынешними) условиях даже Сталин не смог выполнить то, что за президентский срок обещает сделать Грудинин. Например, Сталину не удалось до конца победить коррупцию, полностью газифицировать страну, полностью возродить отечественную культуру.
А что Павел Николаевич? Он думает претворить в жизнь обещания своей программы, т.е. сделать то, что не только создал Сталин вместе с народом, но превзойти достижения Иосифа Виссарионовича??! Причём сделать это в качественно иных условиях, в которых сегодня находится страна?
Вы, товарищи, ратующие за Грудинина, вы всерьёз считаете, что программа упомянутого кандидата реализуема??? Или вы за него ратуете лишь оттого, что вас как осла морковкой поманили сладкими обещаниями и почти советской риторикой?
А если реально посмотреть на ситуацию? Капиталисты-монополисты (причём настоящие владельцы, т.е. западные), ростовщики – они вот так, за красивые грудининские глазки добровольно уйдут из России, в которую уже вложились и которую доят с неплохой прибылью? Вот так, сразу, за пару лет: встанут со своих директорских кресел, соберут скудные вещички и на вокзал, да? И Запад спокойно к этому отнесётся – никакого справедливого возмущения международной общественности, никаких санкций и разного рода интервенций (пусть и невоенных) против России и её народа?
И западные спецслужбы не разбудят сформировашуюся за тридцать демократических лет когорту „спящих”. Не будут использовать телефонный терроризм, прямо и непосредственно, причём абсолютно негативно влияющий как на общество, так и на экономику. Не будут перехватывать управление летящими самолётами (зря, что ли, президент Медведев так ратовал за монополию „Боингов” в российском небе) со вполне понятной целью.
Да что там самолётами: нынче за тысячу километров можно перехватить управление автобусом и направить его на людей. Не будет Запад организовывать вторжение террористических групп на нашу территорию из Средней Азии, не попытается развязать очередную чеченскую или ещё какую-нибудь гражданскую войну. Не будет организовывать новые диверсии вроде Чернобыля. Не будет новых „Курсков”. Список мер, понятное дело, не исчерпывающ.
Неужели в российском обществе есть люди, которые всерьёз так считают? Вы только представьте себе: в каком-то городе есть мощная мафия, но зато народ выбрал бравого мэра, наобещавшего только одного хорошего. И вот мэр издаёт распоряжение, что отныне все публичные дома, весь игорный и наркотический бизнес, все подряды на строительные и мусоросборочные работы и т.д. – всё это переходит под контроль мэра и избравшего его народа. Вы, как, сколько часов жизни реально отведёте такому мэру? И тем, кто будет пытаться сходу взять контроль над перечисленными сферами деятельности?
Заметьте, мы отнюдь не считаем, что от западных, да и собственных монополий капиталистов, от ростовщичества и преступности, коррупции и воровства не следует избавляться. И нам, как, похоже, и большинству гражданам России также омерзительны физиономии практически всех членов нынешнего правительства. Мы, как и большинство граждан, считаем, что в России не должно быть капитализма.
Только проводить изменения необходимо, учитывая создавшиеся условия, реальные условия. Ту среду (социальную, культурную, технологическую, внешнеполитическую и т.п.), которая к настоящему моменту сложилась. И выбирать методы, соответствующие реальной обстановке, как это делает уважаемый Владимир Владимирович.
Он, кстати, поначалу также попытался сразу и резко улучшить положение страны: издал указ о национализации ЦБ РФ. Не прокатило, к сожалению…
И жаль, что иные патриотически настроенные граждане вместо кропотливого, настойчиваого каждодневного изменения этой самой среды желают получить всё и сразу. И только хорошее.
Чтобы начать претворять в жизнь данные людям обещания, Грудинину придётся сперва заняться финансами. Т.е. разорвать „Вашингтонский консенсус”, национализировать ЦБ, начать выпускать свой рубль. И вы всерьёз считаете, что без монополии внешней торговли западные спекулянты не опустят до нуля новый рубль??? Грудинин с российским бюджетом в 0,3 трлн. долларов способен конкурировать с объединённым капиталом западных многотриллионных фондов???
Вот во времена Сталина такое мы бы запросто пережили: в самодостаточной стране с контролируемыми границами существовал внутренний контур обращения рубля, не зависевший от прихотей Запада. Даже два контура:: наличного и безналичного рубля. А крепость инвалютного рубля обеспечивалась огромным рынком соцстран, а также всё той же госмонополией на международную торговлю. Сегодня Грудинин может такое сделать? Нет, и это очевидно: условия в стране диаметрально противоположные.
И Запад, что, не арестует наши авуары, не перекроет все трубопроводы, не проведёт аресты любых российских счетов? Побоится, наверно: ведь Грудинин такой крутой, у него такое ЗАО – ты с Павлушей не шути…
И как после реакции Запада Грудинин, да к тому же отменивший часть весьма доходных для бюджета налогов (один НДС чего стоит!) будет обеспечивать всё то бесплатное, что он наобещал в своей программе??? Из-под матраса вынет недостающие, не иначе…
Ещё один наиважнейший момент мы упомянем лишь вскользь. С кем Грудинин будет проводить столь желанные народу преобразования? С народом? Так не бывает, по крайней мере практика, которая критерий истины, нам прямо говорит об этом. Любые социальные преобразования, любые крупномасштабные реформы во всех странах всегда проводились сплочённой группой людей, которую принято именовать партией. У Сталина такая была: партия коммунистов, ВКП(б). Это были люди выского духовного накала, целеустремлённые, вооружённые теорией, сплочённые совместно пережитыми трудностями.
Какая партия подобного типа стоит за Грудининым? Уж не социал ли демократы КПРФ под руководством миллионера? Того самого Зюганова, под сенью диктата которого за прошедшие десятилетия так грамотно был сдут народный накал на социализм, на справедливость? Уж не те ли несменяемые капээрэфные парламентские болтуны, не отвечающие ни за что, ничем не рискующие при сохранении нынешней стагнации, сплотят народ и воодушевят его на проведение реформ??!
Ленин имел все основания заявить „Есть такая партия!” Грудинин, к сожалению, здесь вынужден попросту заткнуться. Т.е. руководить проведением реформ, направлять в нужном русле действия народных масс сегодня некому. Ещё раз: НЕ-КО-МУ. Увы…
Любопытно, что Хрущёв, пообещавший скорое пришествие коммунизма, худо-бедно опирался на теорию. На какую теорию опирался Горбачёв, пообещавший очеловечить социализм, вообще непонятно.
И уж тем более неясно, теоретические изыскания какой научной школы позволяют Грудинину обещать выстроить почти коммунизм прямо в сердцевине капстраны. И тут впору вспомнить пророческие слова Сталина, что без теории нам смерть.
Ниже – небольшой отрывок из статьи Н. Выхина „Революция без революционеров”, который наглядно освещает ещё один момент обещаний Грудинина: системные противоречия кандидатской программы.
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…Безусловно, эти либеральные выкрутасы про «реальную независимость суда» (п. 18), «восстановление системы народовластия и народного представительства», при которой «президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту», «выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными» (п.19), «утверждение состава правительства будет происходить в Государственной Думе» (п.20) – логически противоречат другой части программы Грудинина.
Я имею в виду его обещания смены экономической стратегии, «мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведем национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Его же обещания «защитим духовное здоровье нации. Обуздать жадность ростовщиков. Обеспечить защиту природы». А главным образом пункт 17: «Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности».
Понимаете, в чём тут проблемы с логикой? Для того, чтобы давать такие обещания народу, человек должен быть ХОЗЯИНОМ В СТРАНЕ. А давая другие обещания, как в пунктах 18-20, он перестаёт быть хозяином в стране. Решать стратегические вопросы будет уже не он, а все эти «независимые суды, представительства, комиссии парламантариев, подочтёные парламенту правительства» и т.п. публика.
Или ты ведёшь – и тогда вся власть должна быть сконцентрирована в твоих руках. Или тебя ведут – но тогда не обещай перемен от своего лица. Даже если перемены и случатся, и даже если к лучшему – они уже не от тебя будут исходить.
Запомним правило мудрости: честный человек не ручается за то, чего не контролирует.
Начнёт Грудинин менять стратегии, национализировать отрасли, обуздывать жадность ростовщиков, природу охранять и оборону крепить… Начнёт распоряжаться, так сказать, входить во вкус – а тут цап-царап! Решение независимого суда! Голосование в парламенте! Правительство против – а оно тебе не подотчётное… Ну и всё, парень, приплыл ты со своим желанием либеральной части населения понравиться…
Всё, что ниже посвящено той толпе, которая бездумно лайкает каждый
Дурак не может быть патриотом. Дурак, мнящий себя патриотом, представляет большую опасность для общества. Потому что не понимает того, что делает, к каким последствиям приведут страну его действия.
Дурак может лишь мнить себя патриотом. Как это сделали те украинские граждане, которые на Майдане искренне выражали свой протест против воровства и коррупции, против ухудшающихся условий жизни, деградации медицины и образования.
Состояние, в котором сегодня находится Украина, думаем, описывать не надо. И говорить о том, насколько сильно деградировала ситуация в ней тоже. Эта деградация – плод действий искренних патриотов. Точнее тех, кто мнил себя таковыми.
Чтобы в очередной раз не исполнять танец
А сегодня вы, грабельная грудининская подтанцовка, являетесь обычным кормом для тех хищников, которым вы создаёте условия для осуществления развала страны.
Как незнание закона не освобождает от ответственности, также и недомыслие не явится оправданием в обвинении в предательстве интересов Родины.
Пока подавляющее большинство жителей нашей страны сохраняет различение, Россия находится под защитой Всевышнего (Создателя, Бога, Космоса, Вселенной, Эгрегора, Законов Природы – кому как угодно). Именно поэтому нас пока миновала горькая украинская майданная чаша, которая дана нам как пример того, как не надо делать, чтобы не получить столь же плачевный результат.
Вы, любители халявной политической клубнички, вы потеряли различение. Ибо не применяете к себе русскую народную мудрость: без труда не вытащишь и рыбку из пруда. И такую: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Вы желаете, не прилагая никаких персональных усилий для кропотливого и изнурительного изменения существующей социальной среды, получить бесплатно всё и сразу. И только хорошее. Вам приятно не сопротивляться лживой, но столь сладкоголосой политической сирене, потому что сопротивление требует мозговых усилий. Вам проще лайкнуть под очередным грудининским или болдыревским роликом. Самые трудолюбивые среди вас даже способны выдать комментарий, типа „Грудинин – наш президент”.
Слава богу, вы – маргинальное меньшинство. Такие же, как и те несчастные на Украине, которых вы так любите называть майданутыми. И не стоило бы на вас время тратить, но ведь вы идеологически заразные. Да и немало среди вас искренних, но не разобравшихся в ситуации людей. Вот вам и посвящена данная статья.
И подумайте, ещё раз посмотрев на сегодняшнюю Украину, какое будущее вы готовите для своих детей. И не говорите потом, когда как на Украине грудининскую команду р-р-революционеров поменяют на американских кураторов, что вас не предупреждали!
С.Ю. Сальников
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Источник: ss69100.livejournal.com