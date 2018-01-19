Честный человек не ручается за то, что не контролирует, или Читая программу Грудинина, я плакалъ

Не давай себя хватать, моя лапочка!

В. Высоцкий, „Письмо с сельхозвыставки”

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Ниже – небольшой отрывок из статьи Н. Выхина „Революция без революционеров”, который наглядно освещает ещё один момент обещаний Грудинина: системные противоречия кандидатской программы.

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…Безусловно, эти либеральные выкрутасы про «реальную независимость суда» (п. 18), «восстановление системы народовластия и народного представительства», при которой «президент станет подконтролен и подотчетен народу и парламенту», «выборы на всех уровнях станут подлинно равными и свободными» (п.19), «утверждение состава правительства будет происходить в Государственной Думе» (п.20) – логически противоречат другой части программы Грудинина.

Я имею в виду его обещания смены экономической стратегии, «мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведем национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Его же обещания «защитим духовное здоровье нации. Обуздать жадность ростовщиков. Обеспечить защиту природы». А главным образом пункт 17: «Гарантировать обороноспособность и безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленности».

Понимаете, в чём тут проблемы с логикой? Для того, чтобы давать такие обещания народу, человек должен быть ХОЗЯИНОМ В СТРАНЕ. А давая другие обещания, как в пунктах 18-20, он перестаёт быть хозяином в стране. Решать стратегические вопросы будет уже не он, а все эти «независимые суды, представительства, комиссии парламантариев, подочтёные парламенту правительства» и т.п. публика.

Или ты ведёшь – и тогда вся власть должна быть сконцентрирована в твоих руках. Или тебя ведут – но тогда не обещай перемен от своего лица. Даже если перемены и случатся, и даже если к лучшему – они уже не от тебя будут исходить.

Запомним правило мудрости: честный человек не ручается за то, чего не контролирует.

Начнёт Грудинин менять стратегии, национализировать отрасли, обуздывать жадность ростовщиков, природу охранять и оборону крепить… Начнёт распоряжаться, так сказать, входить во вкус – а тут цап-царап! Решение независимого суда! Голосование в парламенте! Правительство против – а оно тебе не подотчётное… Ну и всё, парень, приплыл ты со своим желанием либеральной части населения понравиться…