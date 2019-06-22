Путин напомнил, что почти вся его команда вышла из красного пиджака Собчака

Владимир Путин в ходе прямой линии взял под защиту партию «Единая Россия», разменяв свой пока еще высокий рейтинг на поддержку политических неудачников из правящей партии.

Отвечая на вопрос о том, куда заведет страну «банда патриотов из «Единой России», президент РФ назвал их зрелыми людьми, берущими на себя ответственность за непопулярные, но нужные стране решения. Таким образом, Путин ассоциировал себя с единороссами.

Более того, президент перешел в контрнаступление и дал отповедь тем, кто был у руля страны в 1990-е, когда была развалена социальная сфера, промышленность и оборонка. «Я не хочу называть их бандой, но это результат их работы», — подчеркнул Путин.

Очевидно, президент воспринял вопрос о «банде патриотов», как критику «Единой России» со стороны либерального фланга. Между тем, у левопатриотических сил претензий к правящей партии, их лидеру Дмитрию Медведеву, а в последнее время и к самому Путину ничуть не меньше.

Так, людоедская пенсионная реформа, укравшая у россиян 5−8 лет жизни, была инициирована единороссами-министрами и принята голосами депутатов «Единой России». А выступление президента в поддержку повышения пенсионного возраста сделало и его ответственным за новацию.

Другой животрепещущий вопрос — закон о российском гражданстве для иностранцев русского происхождения. Контролируемое «Единой Россией» думское большинство накануне просто «зарезало» законопроект, отказавшись голосовать.

Таким образом, по двум ключевым направлениям — социальной и национальной справедливости «Единая Россия» продемонстрировала свою буквально антинародную позицию. И никакая медийная накачка не сможет исправить этого впечатления в глазах избирателей.

Признаки тотальной обструкции, которой народ подвергает «ЕдРо» при каждом удобном случае все более заметны. На днях москвичи освистали главу муниципального округа Царицыно Елену Самышину, узнав, что она из «Единой России». До этого фанаты освистали на стадионе «Динамо» вице-премьера Ольгу Голодец.

Отметим, что единороссы сами понимают двусмысленность своего положения. С одной стороны, они облечены властью, их поддерживает относительно популярный президент, с другой при личном общении с избирателем им разве что не плюют в лицо.

В результате, они вынуждены выдвигаться на выборы (например, в Москве), скрывая свою партийную принадлежность. Из-за этого кандидаты от «ЕдРо» даже получили в народе унизительную кличку «самомедвеженцы». Это ли не приговор правящей партии?

В связи с этим попытка Путина в ходе прямой линии переложить всю ответственность за развал СССР на коммунистов выглядит странно. Как бы его собственная партия — «Единая Россия» не привела страну к краху уже при ныне действующем президенте.

Напомним, рейтинг одобрения деятельности Путина долгие годы был высок, то после пенсионной реформы он стал снижаться. Изменение ВЦИОМ методики подсчета выправило ситуацию лишь на короткое время. Не исключено, что однажды он сравняется с рейтингом «Единой России».

По мнению политолога Константина Калачева, правящей партии поддержка президента уже не поможет.

— Отмечу, что попытка президента поддержать единороссов была несколько своеобразной. Когда Путин читал вопрос телезрителя с весьма обидной характеристикой партии «Единая Россия» (банда — авт.), а потом попытался объясниться на эту тему, он фактически повторил ту же самую характеристику.

«СП»: — Что запомнится людям от этого эпизода прямой линии?

— Запомнится, что правящая партия принимает непопулярные решения и ее резкая характеристика в вопросе. Конечно, сейчас «Яндекс» выносит в топ новостей «Путин поддержал «Единую Россию», но у тех, кто смотрел впечатление останется неоднозначное. Лучше было бы так не поддерживать.

«СП»: — Видимо, президент очень уверен в себе, раз готов разменять свой рейтинг на поддержку тех, кого в народе уже называют «бандой»?

— Путин вынужден демонстрировать солидарность с чиновниками, с руководителями госкомпаний, с правящей элитой в целом. Ведь «Единая Россия» — это его политический инструмент. Ряд решений, за которые голосовала правящая партия, были одобрены президентом.

«СП»: - Ну да, с собственной субъектностью у единороссов туго…

— Максимум на что их хватает, это на стратегию малых дел. Принципиальных решений «Единая Россия» не принимает. Центр принятия решений лежит за ее пределами.

Но перед выборами нужно было продемонстрировать, что «Единая Россия» остается партией Путина. Это ведь главный аргумент для многих голосующих за нее. Но если раньше от встречи с Путиным любой политик или системообразующая партия однозначно получали часть его рейтинга, то сейчас это далеко не так.

С учетом того, что доверие к самому президенту снижалось, а также того, что людям хочется верить в систему, при которой «царь» хороший, а министры плохие, сколько-нибудь значимого электорального прироста от вчерашнего выступления Путина можно не ожидать. Рейтинг «ЕдРо» вверх от этого не пойдет.

В свою очередь , политолог Андрей Дмитриев, напомнил, что многие ответственные за развал 1990-х чиновники по-прежнему находятся у руля государства и влияют на его политику.

— В ходе вчерашней прямой линии Владимир Путин реагировал на критику правительства и партии власти довольно-таки своеобразно. На вопрос «куда нас ведет эта банда патриотов из Единой России» начал рассказывать про поураганивших в 1990-е, не называя при этом ни одной фамилии. А потом еще добавил на совершенно справедливое замечание, что «прорыва с экономистами из 1990-х не получится»: мол, таких у нас не осталось…

«СП»: — Остались?

— Позвольте, разве архитектор приватизации Анатолий Чубайс не рулит корпорацией «Роснано»? А его товарищ Герман Греф«Сбербанк» не возглавляет? А премьер-министр и отец дефолта 1998 года, «киндер-сюприз» Сергей Кириенко — не замглавы администрации президента? А ближайший соратник автора шоковой терапии Егора Гайдара Владимир Мау не является реактором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, готовящей кадры для вертикали власти?

И высшие лица государства, можно подумать, регулярно не выступают на Гайдаровском форуме, расписываясь в любви и уважении к покойному. Да и сам президент почитает Гайдара как «настоящего гражданина и патриота, сильного духом человека, талантливого ученого, писателя и практика». Ну и новая смена, воспитанная на тех же монетаристских рецептах, вроде министра экономического развития Максима Орешкина, уже подросла и занимает высокие кабинеты.

«СП»: — Были и другие ремарки по кадровым вопросам…

— Вишенкой же на торте стал ответ на предложение назначить бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина премьер-министром, как в свое время Борис Ельцин назначил Евгения Примакова. Грудинину президент посоветовал избавиться от средств в офшорах, а Примакова назвал «абсолютно чистым и прозрачным человеком».

Забыв про то, как этого самого человека мочили на ОРТ (репортаж про сустав Примакова от телекиллера Сергея Доренко, думаю, памятен всем, кто помнит то время), когда он попытался было составить конкуренцию самому Путину в борьбе за первый президентский срок осенью 1999 года. Грудинину такое и не снилось…

В общем, тот факт, что правящий класс путинской России в значительной части вышел из красного пиджака Собчака и ельцинской печени, выглядит вполне очевидным. И в экономике эти люди занимают господствующие высоты. Так что сеанс запудривания мозгов населению в этой части стоит признать не слишком удачным.