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Барыня

10:54. 9 января 2018 Просмотров - 383 Один комментарий Опубликовал:

orig

Михаил АНИЩЕНКО (1950-2012)
 
Боль запоздалая. Совесть невнятная.
Тьма над страною, но мысли темней.
Что же ты, Родина невероятная,
Переселяешься в область теней?
 
Не уходи, оставайся, пожалуйста,
Мёрзни на холоде, мокни в дожди,
Падай и ври, притворяйся и жалуйся,
Только, пожалуйста, не уходи.
 
Родина милая! В страхе и ярости
Дай разобраться во всём самому…
Или и я обречён по ментальности
Вечно топить собачонку Муму?
 
Плещется речка и в утреннем мареве
Прямо ко мне чей-то голос летит:
«Надо убить не собаку, а барыню,
Ваня Тургенев поймёт и простит».
Метки: крик души
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Один комментарий»

  • 375 286
    Антонина 9 января 2018 в 11:38 Ссылка Пометить
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    к Фото – правители радуются – то ли кого обманули, то ли над кандидатом от КПРФ смеются
    К стиху – Михаил умер в 2012 – от душевной боли за державу, по-видимому. Не читал предсказаний, вероятно, где практически все ясновидцы обещают Державу Света (с другими словами)на базе России

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