Дореволюционные анекдоты или над чем смеялись наши предки

Изъ одного зоопарка убѣжали три льва и разбрелись по разнымъ странамъ, договорившись черезъ годъ встрѣтиться. Когда же встрѣча состоялась, два льва шатались отъ истощенія, а третій былъ на диво тучный и сытый. Одинъ дистрофикъ сказалъ: "Я былъ въ Америкѣ и чуть не подохъ отъ голода, ибо тамъ банки съ консервами, но я такъ и не научился ихъ открывать". – "А я, – признался второй тощій, – жилъ въ Англіи, гдѣ пудинги и овсяная каша, такъ что едва унесъ оттуда ноги". Зато третій, очень жирный, началъ смѣяться: "А я, друзья, вернулся изъ матушки Россіи.. . вотъ гдѣ сытно! Каждый день я съѣдалъ по одному генералу, но ихъ въ Россіи такъ много, что.. . даже не замѣтили ихъ исчезновенія.***- Пожалуйста, что-нибудь отъ боли въ печени! – проситъ посѣтитель аптеки.- Пилюли Пудкинса всего лучше, – говоритъ аптекарь.- Нѣтъ, только не это.- Почему!?- Видите ли… Я и есть самъ Пудкинсъ***Непріятель врывается въ городъ, грабятъ, насилуютъ женщинъ. – Ради Бога, – умоляетъ дочь, – дѣлайте со мной что хотите, только не трогайте старушку-мать. Мамаша выскакиваетъ изъ сосѣдней комнаты: – Что значитъ не трогайте!? Война такъ война!***Офицеръ говоритъ денщику: — Вотъ тебѣ, Иванъ, рубль. Сходи въ городъ, найди себѣ бабу, только смотри, чтобы здоровая была. Возвращается денщикъ на слѣдующее утро. Офицеръ у него спрашиваетъ: — Ну что, нашелъ себѣ бабу, здоровая была? — Такъ точно, ваше высокоблагородіе, еле рубль отнялъ***- Вообразите господа! Я себѣ нашелъ очень хорошую дачку: гостиная, столовая, спальня, кабинетъ…И такъ удобно – всѣ въ одной комнатѣ.***— Вятскій?— Вятскій.— Знаю вашихъ! У васъ поселокъ ѣсть такой и рѣчка — Тужа.— Ну ѣсть. — А еще ѣсть рѣчки Пержа и Воя. — И такіе ѣсть.— Ну такъ вотъ, я къ вамъ въ гости пріѣду: за Тужу, за Пержу, за Вою.***Пушкинъ и Лермонтовъ пошли на балъ. Сидятъ и кушаютъ арбузы. Лермонтовъ съѣстъ ломоть, а корку подкладываетъ Пушкину. А потомъ и говоритъ: «Господа! Вы посмотрите, какой Пушкинъ обжора! Вонъ сколько у него корокъ!» А Пушкинъ отвѣчаетъ: «Господа! Вы гляньте, какой обжора Лермонтовъ! Онъ даже корки свои съѣлъ!»***На рейдѣ въ Кронштадтѣ стояла эскадра. Случайно рядомъ съ крейсеромъ "Рюрикъ" находился военный пароходъ "Ижора". Жена Александра III, Марія Ѳедоровна, лорнируя суда смѣшавъ русское "РЪ" съ французскимъ "ПЪ", на своемъ ломаномъ языкѣ громогласно прочитала:– "Пюпикъ!".– Пожалуйста, не читай громко слѣдующаго заглавія, – поспѣшно сказалъ Александръ III.***- Что это вы, Иванъ Аѳанасьевичъ, такой радостный? Кого-нибудь ожидаете?- Очень ожидаю. Отъѣзда тещи ожидаю.***На рынкѣ- А что, у васъ бычокъ свѣжій, еще живой?- Нѣтъ, онъ ужѣ умеръ.- То-то я удивляюсь на цѣну – вы ему на похороны собираете?***- Знаете сударь, а вотъ Александръ III на балу утверждалъ, что спортъ очень полезенъ для организма.- Ну что вы, сударь, что вы. Если бы спортъ былъ дѣйствительно полезенъ, на каждомъ турникѣ висѣло бы по пять евреевъ.***На балу- Нынче всѣ стало такъ дорого, что скоро намъ придется ходить нагими. – Ахъ, сударыня,- обрадовались мужчины,- это было бы самымъ лучшимъ нарядомъ.***Рѣшила помѣщица узнать, какъ живутъ ея крѣпостныя крестьяне. Пріѣхала въ деревню. Староста собралъ сходъ. Барыня спрашиваетъ:— Какъ живете, крестьяне?— Хорошо, барыня, живемъ, хорошо…— А что вы ѣдите на первое?— Щи, барыня, щи…— А на второе?— Кашу, барыня, кашу…— А на третье?— Всё, барыня, болѣе ничего не ѣдимъ.— А десертъ?— А это ужъ, барыня, кому гдѣ приспичитъ.***Рѣшилъ какъ-то государь въ деревню съѣздить. Ѣдетъ въ экипажѣ, смотритъ кузня, а въ ней кузнецъ держитъ щипцами раскаленную подкову.— Боже, какая она горячая! — восхищается государь— Да нѣтъ! — говоритъ кузнецъ. — Дадите червонецъ, такъ я ея языкомъ оближу.— Да будетъ вамъ! Пожалѣйте свой языкъ! — Но въ предвкушеніи необычнаго зрѣлища потянулъ кузнецу червонецъ.Кузнецъ облизалъ червонецъ и положилъ въ карманъ.***— О, какой прекрасный видъ! — восторгается баринъ. — Я бы не промѣнялъ его ни на какой другой!— Возможно, — отвѣтилъ крестьянинъ, — но если бы вы этотъ видъ должны были пахать, засѣвать, боронить, косить, убирать, тогда бы вы смотрѣли на него иначе.***Неграмотный крестьянинъ попросилъ управщика написать письмо его брату. Послѣднюю фразу письма онъ сказалъ очень громко:— Напиши еще: — Передайте привѣтъ моему дорогому дядюшкѣ.— Чего это ты раскричался?— Такъ вѣдь мой дорогой дядюшка глухой!***Однажды императоръ встрѣтилъ крестьянина и удивился, насколько этотъ крестьянинъ похожъ на него. Государь и спрашиваетъ— Скажи—ка, крестьянинъ, не прислуживала ли случайно твоя мать во дворцѣ?— Нѣтъ, Ваше величество. Но мой отецъ прислуживалъ.***Царскій агрономъ говоритъ старому крестьянину:— Вы обрабатываете свой участокъ устарѣвшими методами! Я удивлюсь, если вы получите съ этого дерева хотя бы десять килограммовъ яблокъ!— Я тоже, вѣдь это же груша!***Закончилась у крестьянина рожь, рѣшилъ пойти у барина въ долгъ взять. Подходитъ къ дому, а тамъ баринъ крышу ладитъ. Крестьянинъ ему оретъ:- Баринъ, одолжи мнѣ мѣшокъ ржи! Черезъ пару недѣль отдамъ.Баринъ:- Поди зайди внутрь, тамъ жена спитъ. Разбуди и спроси у нея. Скажи что я разрѣшилъ.Крестьянинъ заходитъ внуть и начинаетъ будить жену барина:- Барыня, барыня, проснитесь. Баринъ сказалъ чтобъ вы мнѣ дали…- Какъ! Прямъ такъ и сказалъ, чтобы ДАЛА??? – перебиваетъ его.- Ну да, такъ и сказалъ.Выходятъ на улицу, барыня кричитъ барину:- Баринъ, вы что сказали чтобы я ему ДАЛА?- Дааа да, дай ему!!!Ну, значитъ, барыня нагибается передъ крестьяниномъ, а онъ сзади и пристроился.Баринъ чуть съ крыши не упалъ:- ТЫ ЧТОЖЪ ДѢЛАЕШЬ ТО?? Совсѣмъ очумѣла????- Такъ вы же сами сказали чтобъ я ему ДАЛА!!!- Да РЖИ, РЖИ!!!!!- Іиго-го!!!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com