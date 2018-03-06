Сериал «Кровавая Барыня» – новые грани мерзости на государственном канале

С 19 февраля 2018 года на телеканале «Россия» в вечернее время транслировался сериал «Кровавая Барыня», посвящённый Дарье Салтыковой – дворянке, печально прославившейся своими убийствами и истязаниями. На её совести только 38 доказанных убийств крепостных и, вероятно, ещё десятки нераскрытых дел.

Салтыкова за свои злодеяния была лишена не только свободы и дворянства, но даже имени, права называться женщиной и права на память: её портреты и большинство документальных упоминаний о ней были уничтожены, народ переименовал её из Дарьи Салтыковой в «Салтычиху». Но естественное желание наших предков стереть из истории и памяти людей подобное чудовище натолкнулось на противоположное и совсем неестественное желание государственного телеканала «Россия» показывать в прайм-тайм грязь, кровь, жестокость, разврат и садизм. А для таких целей образ Дарьи Салтыковой оказался как раз подходящим.

Откровенно говоря, сериалы Первого канала или «России» давно не отличаются обилием высоких идеалов или светлых мыслей. Пошлость, алкоголь, очернение истории – стандартная начинка киномыла, транслируемого по этим, на первый взгляд, официальным каналам. Обычно это просто сокращенные или адаптированные на местный манер варианты бразильских сюжетов с темами «любви», измен, семейного коварства и так далее в антураже кровавого ГУЛАГа или хруста французской булки. Анализировать посыл массовой аудитории большинства из них – достаточно неблагодарное занятие, так как сознательные граждане давно зареклись смотреть подобное кино, а до отдельных домохозяек, ещё уделяющих внимание таким фильмам, через интернет, к сожалению, не достучишься.

Но иногда случается событие, которое становится очередной знаковой вехой деградации российского телевидения. На него приходится обращать внимание, просто чтобы отслеживать новые этапы форматирования сознания граждан с помощью всё ещё самого мощного информационного потока. А также попытаться в очередной раз продемонстрировать откровенно антиобщественную роль современного телевидения. Сериал, о котором идёт речь в этой статье, как раз и стал этой вехой.

Стоит признать, что создатели «Кровавой Барыни» постарались на славу, удивив не только дороговизной съёмок, но и тем, насколько фильм вышел мерзким по своему смысловому наполнению. Авторы сериала с первых кадров пытаются оправдаться: мол, мы не следуем букве истории (тем более следовать особо нечему, основные данные о Салтычихе, как уже было сказано ранее, намеренно уничтожены), мы следуем «духу». Какому же духу следовали авторы этого творения, а главное – с какой целью, мы и попробуем выяснить.

Сюжет:

Дарья Салтыкова – дочь богатого дворянина. В детстве её насильно забирают в монастырь, заметив задатки к жестокости, передавшиеся в наследство от её безумной матери. Повзрослевшую Дарью насильно же возвращают в мирскую жизнь и выдают замуж за некрасивого и немолодого мужчину Глеба, сама же Дарья влюбляется в брата мужа – Сергея, который становится также первым фаворитом Екатерины Великой. Обе замужние женщины одновременно тайно рожают от Сергея, и эти их похожие тайны становятся спусковым крючком к событиям, которые сводят Салтыкову с ума и превращают в жестокого убийцу.

Как уже понятно из беглой аннотации – кричащие несовпадения с историческими фактами и даже банально датами (хотя бы тот момент, что Екатерина вступила на престол, когда Салтычиха уже была известна своей жестокостью, и потому дело Салтычихи стало одним из первых серьезных эпизодов для едва вступившей на престол Императрицы) – это основа фильма.

При этом авторы использовали имена реально существующих исторических персонажей, поместили их в известный исторический период и в известные исторические места, а значит, так или иначе, фильм создает образ исторической эпохи в глазах зрителя. С другой стороны, это заранее оговоренное отсутствие исторической правды развязало сценаристам руки, и воспользовались они этим весьма своеобразно.

Измены и изнасилования как норма на Руси

Первое, что поражает в этом фильме (напомним, время трансляции – 21.00), это количество эротическо-порнографических сцен, показывающих измены и изнасилования, присутствующие практически в каждой серии. Сначала «монахиня» Салтычиха в первую брачную ночь отдает свою девственность брату мужа, что долго и подробно смакует камера, и в это же время её муж насилует крепостную Аксинью, что камера также старательно фиксирует. Надо сказать, что по всему фильму поэтапная и всесторонняя деградация главной героини будет обязательно сопровождаться некими оправдательными мотивами, делающими её не такой уж и виноватой в глазах зрителей. Можно не сомневаться, что когда наши кинематографисты начнут снимать художественную сагу о Чикатило, а с нынешними тенденциями это произойдёт достаточно скоро, то он тоже обязательно окажется жертвой обстоятельств с тонкой и ранимой душой.

Дальше – больше. Подружка-дворянка Дарьи предлагает научить её целоваться. С надеждой интересуется, есть ли у Дарьи любовник, и хвастается своим, будто бы это в порядке вещей. В одной из сцен Дарья позволяет своим гайдукам развлечься, и они отправляются насиловать деревенских девушек. Почти на каждую серию выпадают откровенные постельные сцены, а то, что нельзя показывать на камеру, подробно обрисовывается словесно. Аналогично изображены и большинство других действующих лиц сериала – например, главный полицмейстер Москвы оказывается педофилом.

Запредельная жестокость – инструмент привлечения зрителей?

Кроме акцента на постельных сценах, авторы тщательно смакуют моменты с насилием и убийствами. Вот краткий список с примерами некоторых эпизодов: ванна из крови девственниц, вырывания органов, истязания, пытки и издевательства над людьми и животными, «каноничное» убийство крепостной поленом (чем и запомнилась реальная Салтычиха), массовые захоронения на болоте и последующее всплытие мертвецов, постоянные кровавые галлюцинации Салтычихи – вроде льющихся по лестнице рек крови, и другие больные фантазии режиссёров сериала.

Остается вопрос – почему люди с настолько больной фантазией не проходят специального лечения в предназначенных для этого учреждениях, а выливают их в кино, и показывают это кино по центральному телеканалу? Причём то, что показали на телеканале «Россия», — это версия 16+, а есть еще интернет-версия, где все 18+.

Оправдание убийцы

С самого начала у зрителя пытаются выжать слезу жалости: вот невинная юная Дарья остаётся сиротой, её бросает отец, заперев в монастыре, а спустя десять лет возвращается и требует от состоявшийся монахини выйти замуж за неизвестного ей мужчину. Любимый мужчина предает, муж вызывает омерзение, а его родственники стали смертельными врагами. Действительно, как же тут не сойти с ума? Мы даже забудем о том, что нет никаких доказательств того, что у реального прообраза главной героини был «повод» сойти с ума. Даже если бы и был, стоит понять одно – никакими жизненными проблемами нельзя оправдать издевательства, пытки и убийства невинных людей. Это аксиома, которая должна быть понятна любому адекватному человеку. Но западное, а теперь и российское кино, постоянно пытаются этому воспротивиться, и снимаются фильмы «Ганнибал», «Отряд самоубийц», «Джон Уик», «Дневники вампира», «Игры Престолов» и многие-многие другие.

Однако теперь мы стали оправдывать не вымышленных убийц, а вполне реальных, собственноручно загубивших десятки невинных людей. Если так пойдет и дальше, то в будущем нас будут ждать фильмы, оправдывающие несчастным детством или проблемами в личной жизни Чикатило, Тэда Банди или Гитлера.

Никакая «любовь», а точнее одержимость и просто желание физического контакта, которое двигало героиней «Барыни», не могут служить и толикой оправдания её зверств, хотя авторы, постоянно делающие акцент на «любви» Дарьи к Сергею, явно пытались вызвать у зрителя к ней жалость и женское сочувствие – «она ведь просто хотела быть с любимым мужчиной».

Религиозный контекст фильма

Еще с первых серий заметно особое отношение авторов «Барыни» к религиозной тематике. Сама дата начала показа сериала выпадает на начало православного Великого Поста, времени духовного очищения перед главным христианским праздником года. Заставка показывает церковные рисунки, переходя на яркие иллюстрации ада и пыток грешников за различные грехи.

Неоднократно показаны люди, крестящиеся и молящиеся, и после творящие ужасные вещи. Та же Салтыкова регулярно стоит перед иконами и пытается молиться, как и многие её враги. Даже её любовник сразу после того, как напоил её отравленным вином, тоже отправился в церковь. Начало фильма вообще намекало на то, что психический недуг Салтыковой – есть не что иное, как одержимость демоном, от которой её спасали монахи в лучших традициях дешёвых ужастиков об экзорцистах, а в один из переломных моментов жизни Дарья видит в видении церковь и улыбается стоящей в центре перевёрнутой иконе. Итого, при церковном антураже мы видим или последних подлецов и негодяев со свечкой в руках, или откровенных сатанистов.

Но в финале авторы решили пройтись и по более древним корням нашей истории. В последней серии знахарка, помогающая Салтычихе и подталкивающая её к ещё большему количеству убийств, рассказывает о своих мотивах. Выяснилось, что вся злая магия, окружившая поместье Троицкое, исходит от русских язычников, которые пытаются пожертвовать православными ради возрождения своей силы. Знахарка даже говорит (16 серия 2 минута 40 секунд):

– Когда-то над нами не было богов кроме солнца, дождя и огня, но пришли люди с крестом. Они обращали нас в свою веру, наши книги, священные Веды они объявили чернокнижьем…

Тем самым «Кровавая Барыня» своим идейным посылом стала близка по духу с «Викингом», ведь там также умудрились одновременно дискредитировать и православие, и язычество, показав в целом русский народ и его предков как жестоких тварей.

Всё написанное в этом разделе не является попыткой как-то оправдать христианство, допустившее в частности крепостное право (по сути, рабство), или язычество, также не сумевшее стать основой для бескризисного развития русской цивилизации. Вопрос лишь в том, что вместо содержательного обсуждения этих острых тем, пусть даже в художественной форме, на зрителей вываливают потоки чернухи, с целью сформировать у массовой аудитории чувство отвращения ко всему историческому прошлому страны.

Образ русских дворян и в целом страны

Вторая схожесть с «Викингом» у «Барыни» в образе русских людей и эпохи вообще. Авторы «Барыни», как и соседнего сериала «Вольная Грамота», шедшего в это же время и в эти же дни на Первом канале, всеми силами пытаются показать, что русские люди делились на два типа – издевающиеся дворяне и страдающие от издевательств крепостные. То, что с введением крепостного права, а тем более вследствие Никонианского раскола, огромная часть общества длительное время жила в подпольных условиях, уйдя в различные ветви старообрядчества и зачастую практически никак не взаимодействуя с государством (особенно беспоповские направления старообрядчества, о которых в частности подробно пишет историк А.Пыжиков в своих книгах «Грани русского раскола» и «Славянский разлом»), естественно в фильме не присутствует ни в каком виде. Но именно эти слои населения во многом и сохранили тот дух и внутренний народный код, ориентированные на справедливость, не пожелав подчиняться государству, узаконившему крепостное рабство.

Издевательства дворян показаны со всей изощренностью, на которую способны авторы фильма. Салтыкова по сюжету не является единственной садисткой, она часто оказывается свидетельницей издевательств над крепостными у других бояр. А наказание Салтыковой показано лишь способом для Екатерины Великой расквитаться с врагом и соперницей. На этот образ работает несколько моментов. Первый. Жалобу на Салтычиху принесли не двое крепостных (как было в реальности), а дворянин Тютчев с юной женой, сбежавшей от Дарьи. Второй. То, как другие дворяне обсуждают новости про арест Салтыковой. Третий. Сцены пыток, наказаний и убийств других крепостных.

Собрание дворян-соседей Дарьи (16 серия, 21 минута): - Я слыхала, что её смертной казни предадут… - Не о том толкуем, не того боимся! Хитрый, подлый народец, барина можно не бояться. А вы знаете, что будет? Побегут все государыне жаловаться… того и гляди, головы лишишься.

Если переключить канал на «Вольную грамоту», то там можно увидеть почти тоже самое – коварный хозяин, постоянно лично избивающий крепостных плетью, за отказ в близости отправляющий крепостную девушку на тяжелые не женские работы, да и без неоднократных попыток изнасилования тоже не обошлось. И с другой стороны – безмолвная, грязная, злая серая масса, олицетворяющая народ. Таким образом, российское телевидение работает слаженными «серийными залпами» по телезрителям.

Другим интересным сравнением может служить тот факт, что Юлия Снигирь, сыгравшая Салтычиху, еще два года назад также блеснула исторической ролью Екатерины Великой в одноимённом сериале Первого канала. Является ли это совпадением или попыткой смешать два исторических образа через одну актрису, вопрос открытый. Второй вариант более вероятен, так как Юлию Снигирь, по её же признанию, долго уговаривали на роль Салтычихи, и сначала она даже отказывалась. Подробно эта технология манипуляции сценическими образами известных актёров рассмотрена в видеообзоре «Амплуа актёров как инструмент влияния».

Наркотики

Присутствуют сцены употребления алкоголя.

Секс

Множество откровенных постельных сцен, посвящённых в большинстве случаев изменам и изнасилованиям.

Насилие

Зашкаливающая жестокость и садизм, которым авторы пытаются найти оправдание.

Мораль

Сериал «Кровавая Барыня» является своеобразным «аттракционом» жестокости, насилия и разврата, который пытается опорочить русский народ в целом, его веру и историю. А также внушить зрителю что даже страшные злодеяния можно оправдать «неудачами в личной жизни». Елизавета Кваснюк

Источник: whatisgood.ru